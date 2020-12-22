全球競才時代來臨，產官學界集思廣益討論未來趨勢，面臨台灣人才愈趨短缺的情況，政府及企業該怎麼做?

4年一次的全國科學技術會議今天登場，產業關注如何吸引國際化人才。台積電建議，提供稅務誘因、把基礎建設做好，對於吸引國際人才都至關重要。

第11次全國科學技術會議今天起連3天在台北國際會議中心登場，今天上午首場會議主題為人才與價值創造。

Appier董事簡立峰擔任引言人表示，台灣每年只有16萬新生兒，跟自己出生當年相比僅有1/3，台灣半導體、新創產業要靠16萬個小孩維持領先，是非常具挑戰的任務。

提到四年一度的全國科學技術會議，簡立峰對產官學界的交流表示非常期待。 直播截圖

不過，簡立峰以芬蘭為例，雖然芬蘭全國人口僅550萬人，一年4.5萬新生兒，但如果台灣讓每個小孩都有差異化，同樣有機會在全球脫穎而出；他也認為，在後疫情時代，遠距工作成為趨勢，台灣企業要透過遠距技術與數位能力，讓國際人才也能為台灣所用。

提供誘因整合法規，引導國際人才

台積電歐亞業務及技術研究資深副總經理侯永清在座談分享時表示，一年靠16萬人支撐產業絕對不夠，如何引入國際人才十分重要；像是法規、稅務上提供人才誘因，例如歐盟可能對人才引入的前5年、前7年提供租稅誘因，其次，也要建構有利於外國人的生活環境。

侯永清表示，未來能真正引進到台灣的外國人才，可能仍是國際人才中一小部分，更要思考就算不能實際前來台灣，該如何運用這些國際人才。

侯永清認為政府未必需要獨立興建快速網路，也可跟國際大廠合作，這時候如何連結整合國際人才就是關鍵。 蔡仁譯攝影

侯永清以建設連接全球的快速網路為例，大企業可以自建，但中小企業若無法做到，未來在傳輸、運用大數據資料上就可能出現問題；建議政府未必需要獨立興建快速網路，也可跟國際大廠合作。另外，未來如果要運用國際人才，在法規、資安能力面向也要走在前頭。

台大校長管中閔在會中表示，如果只希望一刀切的制度，想培養出多元、異質性人才，只是緣木求魚；育才、競才的挑戰多數人都耳熟能詳，其共通點在於制度、法規上缺乏彈性，必須認真大幅度檢討與鬆綁。

本文授權轉載自：中央社

責任編輯：郭昱彣