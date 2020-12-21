透過全國科學技術會議，能夠了解政府在未來的政策規劃方向與藍圖，今年聚焦的是「創新、包容與永續」，雖然看起來都是社會問題，但卻是科技發展也會遇到的挑戰。

「科學技術沒有捷徑，只有長期投入、認真累積，政府的責任就是打造最適合科學研究與研發的環境，也應該透過最友善的法規、資源，讓台灣成為創新與研發的搖籃。」總統蔡英文於行政院於今（21）日舉辦「第11次全國科學技術會議」上說。

總統蔡英文於「第11次全國科學技術會議」上致詞。 科技部新聞組

什麼是全國科學技術會議？



《科學技術基本法》明定，政府每四年須考量國家發展方向、社會需求情形及區域均衡發展，制定「國家科學技術發展計畫」，並須透過「全國科學技術會議」廣納各界意見。

第11次全國科學技術會議以台灣2030願景為題，而科技部與跨部會的智庫初步瞄準了「創新、包容、永續」三大領域，希望能廣納各界意見，為台灣的未來訂下短期的階段性發展目標，

行政院院長蘇貞昌：科技就是國力

行政院院長蘇貞昌也出席現場，他表示：「科技就是國力，也是一切產業的基礎。」行政院無論在預算編列、場地協尋、擘劃及開發，以及人才培訓，會集結全體國力、全力以赴。

科技部部長吳政忠說，未來是人跟萬物聯網、多元與跨文化族群包容、環境永續的社會。 科技部新聞組

科技部部長吳政忠則說，「未來10年，是人跟萬物聯網的社會、是多元與跨文化族群包容的社會、是環境永續的社會。」

為了因應上述的社會趨勢，必須有一個前進的燈塔指標，科技部與產官學界人士及智庫討論的結果為「創新、包容與永續」，科學與技術則要立基於其上，幫助國家向前走。

對應台灣五大挑戰「STEEP」，政府提出「創新、包容與永續」概念應對

行政院科技會報執行秘書蔡志宏，則以「台灣2030願景」為題，提到了台灣面臨的挑戰，「未來10年，台灣開始邁入超高齡社會，每2.7名工作人口需扶養1名高齡人口，以及疫情與地緣政治等，所以政府成立了2030跨智庫集思平台，由工研院、資策會、國研院，與社會、經濟、產業、環境各領域專家共同研議未來願景。」

蔡志宏表示，台灣與全球遇到的趨勢與挑戰很大一部份重疊，主要可以分為「STEEP」。

全國科學技術會議

Society：高齡、少子化、都市人口過度集中

Technology：台灣科技接受度高、新科技滲透

Economy：創新科技在翻轉商業模式

Environment：極端氣候，從國家到IT大廠都要克服

Politics：國際局勢變動

而政府也不只透過智庫發想，從社會需求出發，廣納各界意見，包含線下的實體活動、邀請國際專家，並舉辦線上網路與活動來蒐集意見，找出社會期待台灣2030優先解決的需求，發現如下圖：

全國科學技術會議

包含高齡化社會的照護需求、低薪環境、少子化、貧富差距擴大等，雖然看起來都是社會問題，但同樣也是台灣科學與科技發展必須面對的難題。

於是政府提出了「創新、包容、永續」三大領域，瞄準發展數位科技驅動的創新社會、邁向跨文化族群與跨世代的包容社會，以及循環再生、零污染、智慧強韌的社會。

更深度來說，創新，期待的是透過科技導入各個產業以提高價值（AI、大數據、物聯網等）、以及不同領域的加成創新，帶動新興產業與社會升級的跨域加乘，並協助協助勞工掌握數位科技，取得更多的學習資源與就業機會的勞動升級。

包容則是打造兩性友善、友善育兒、長幼安居、族群多元（新住民、外籍人士）的環境；最後則是力推具有彈性與恢復力的韌性家園與循環生態等。

全國科學技術會議

在政府目前推動科技政策，「5+2產業創新計畫」、「六大核心戰略產業」則在大方向也朝向「創新、包容與永續」前進，希望能透過由下而上扎實的科學技術進展，對焦解決未來10年的社會問題。「希望用這份台灣2030願景，以及會議的結論，來建構未來的科技政策藍圖，進一步提出各種階段性目標。」蔡志宏說。

責任編輯：錢玉紘