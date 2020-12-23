林文淵強調：「我認為是他們需要我，因為我說過很多次，我不是沒工作，我是上刀山下油鍋來相挺。」他說：「投手在投手丘正順，為什麼要換投呢？」

「接下來，我要報告一件讓在場媒體非常意外的事，今天是我擔任大同董事長的最後一天。」

如同連續劇總有驚人轉折，百年老店大同經營團隊變天後，由市場派推舉的台苯董事長林文淵於11月2日走馬上任，並於今（21日）天舉辦記者會公布營運成績。

沒想到，記者會開到一半時卻畫風突變，由林文淵自己公布將卸任訊息，並表示總經理湯政仁、財務長陳明男也會同步去職，預計23日大同董事會就會選出新任董事長人選。

「很抱歉，不是我不願意做，當法人代表宿命就是被撤換得離去。」他強調：「這是我職場上最短的一段，但我超拼超努力，因為每天晚上都在想怎麼做好」

林文淵擔任大同董事長僅50天，被大股東王光祥要求撤換。 吳元熙攝影

為了表達對股東、員工歉意，無法兌現上任時所說會在1年內改造大同的承諾，林文淵不只連說了5、6次抱歉，更起身鞠躬致歉，直言自己「不清楚誰接任，只希望來的人很厲害，如果新人選能像張忠謀、郭台銘一樣帶領公司，相信所有人都會拍手。」

林文淵下台理由「不明」，原因與大股東理念有關？

林文淵指出，自己是在14日與大同大股東、三圓建設董事長王光祥見面，當天被告知因為「時空環境不同」，需要撤換法人代表身分。「我其實聽不懂，在上任50天之內有什麼時空環境不同，只有美國總統川普換成拜登，台灣沒有什麼不同啊。」

有媒體提問，林文淵下台原因是否與王光祥未擔任大同子公司「尚志資產」董事長有關？因為尚志掌握了大量的土地資源。

大同旗下公司「尚志資產」掌握大量土地資源。 吳元熙攝影

林文淵表示，當初確實與王光祥討論過職掌分配，談好會由擅長地產開發的王光祥擔任尚志董座，目前只是因為法律程序問題，等大同董事會將所有董事排除競業條款，就會執行。

林文淵說，與王光祥是價值觀、理念不同，溝通起來需要時間，但雙方並未撕破臉，他自己從未想過被換掉。

「我認為是他們需要我，因為我說過很多次，我不是沒工作，我是上刀山下油鍋來相挺。」他強調：「投手在投手丘正順，為什麼要換投呢？」

短短50天內，林文淵看見大同哪些問題？

林文淵指出，雖然僅在大同公司待了短短50天，但經過與各部門主管、員工懇談後，發現這間百年老店有幾個面向的問題。

首先，是業務停滯、萎縮。 像是家電事業雖還有生產電鍋，不過包括100多間門市累積下來仍是虧損，目前精簡成約80幾間門市，約可損益兩平；消費型冷氣、電梯事業幾乎都不做了。

包含智慧電表、電纜、馬達等事業大概也都是勉強損益兩平，「無論是大同自己的事業體或轉投資公司，大概都沒有能大賺的項目。」

其次，是財務狀況不良。林文淵說自己到生產電線電纜的大園廠時，員工告訴他很多設備都30年沒換、非常老舊，但過去都沒有被公司同意可以更新，所以競爭力才會被同業逐漸追上。

他再舉例，大同有一個太陽能廠站開發案以3億多的價格售出，自己看了覺得很可惜，若留個5年就可以回本，為什麼非賣不可？員工卻回答，「賣掉之後才有資金投入下一個案子」

他表示，台灣目前僅有東元跟大同在生產馬達，如今大同已被東元超越，因為對方有投入新廠房，以更低成本拿下許多新案，大同僅剩下客製化案件，大部分都被搶走。

第三，是人心惶惶。「剛來的時候，人資告訴我在104（人力銀行）聘不到員工。」林文淵說，大同過去無法給員工強大信心，不只新員工不敢來，連很多優秀同仁也想離開，目前在與各部門主管懇談後，已逐步了解同事的情緒、心理狀況，相信大家會願意再替大同公司打拚。

林文淵認為，大同馬達的競爭力已輸給東元，原因與設備、經費有關。 大同

大同未來隱憂：華映、綠能破產訴訟

「大同還有許多法律問題要面對！」林文淵表示，光是維護華映破產後的廠房、機器，得僱用約58人，一年需花費5、6千萬經費，才有辦法維持現況。加上華映與大陸華映科技簽有MOU（合作備忘錄），承諾對方會獲利，大同已收到投保中心來函要求得對2任前董事長林蔚山、林郭文艷提出民事求償。

此外，如綠能公司破產後的訴訟合約、2020年第2季的廣告費、技術服務費被證交所質疑超支種種問題，都是未來大同無法逃避的課題。

林文淵強調，自己有聽到新團隊的傳聞，認為自己能夠替大同每年帶來3、4千億的營業額，「我只能說，這是不知道狀況的人說的話，就算大同公司產線全滿載，能有這麼多新營收嗎？」

責任編輯：錢玉紘