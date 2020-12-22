大同拋出震撼彈，董事長林文淵上任50天，今天宣佈將與總經理湯政仁、財務長陳明男將同步去職，未來新任者是誰他不知道，對於被撤換法人代表理由也不明白。

大同董事長林文淵22日拋震撼彈，宣佈將卸任，他指出「今天是我在大同最後一天」，理由是大股東們找他盤，要更換法人代表，理由是時空環境已不同，他只能接受，預計一週內把工作結束。傳言前中美晶董事長盧明光將接任大同董事長一職，但消息尚未被證實。

林文淵今臨時宣佈召開記者會，並在結束前夕宣佈他將下台，震驚大同內外，他11月2日才臨危授命，因應大同股權之爭，在市場派股東拿下過半董事席次下，取得經營權後指派他接任董座，隨後總經理與財務長也就任，總計上任50天就倉促結束任期。

大同董事長林文淵被大股東王光祥撤換法人代表而需下台，圖為先前11月初林文淵上台時記者會兩人合影。 王郁倫攝影

林文淵說，他今天一整天都在公司，中午在員工餐廳吃飯，員工說以前董事長跟總經理從來沒去吃過飯，他認為大同員工很認命很認真，對員工來說很不公平。

他也宣佈：「今天是我在大同最後一天」，他解釋，不是他沒辦法把大同做好，把先前「一年之內讓大同不一樣」的承諾完成，是因為在上個禮拜一大股東下午5點鐘找他去，通知將更換法人代表，他問：為什麼？我做的不好嗎？

大股東理由：時空環境不同，將改派代表

林文淵說，大股東說：「沒有，只是時空環境不同。」林文淵說，其實他聽不懂，50天之內有什麼不同，只有美國總統從川普換成拜登，台灣沒有什麼不同。

林文淵表示他自己也不知道原因。 吳元熙攝影

林文淵說，他要跟各位報告，將更換法人代表，不清楚也不了解什麼原因，但他只能接受，他在這一個禮拜之內會把手邊工作結束，因為安排很多客戶、同業拜訪，本來昨天要去台南談綠能合作，現在大同很多同仁也不清楚此事，跟他來的人有兩個：一個是總經理，一個財務長，他也不清楚要跟他們怎麼說，還好他們都體諒，兩位都願意跟我一起離開，辭呈已經批准。

他說，「該做的都做，我很認真，沒有對不起股東跟員工，但還是要抱歉，抱歉，說好要一起努力，對不起！很抱歉！不是我不願意做，當法人代表宿命就是被撤換得離去。」

大同總座湯政仁剛上任將隨林文淵下台而請辭。 大同大學官網

林文淵表示，跟大同這一段緣份很短很淺，既然這樣就接受。希望大同公司不要因為他離開而有影響，他也不清楚誰接任，希望來的人很厲害，這是 他職場上最短的一段，但他超拼超努力，因為每天晚上都在想怎麼做好。

他指出，最近大同股價看起來不錯，大家說是他的功勞，其實不是他的功勞，他只有在大同基本功上努力，有信心大同會越來越好，但他已沒辦法繼續做下去，很抱歉！接下來經營者一定會比他更好。

責任編輯：錢玉紘