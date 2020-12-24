運輸與物流是在後疫情時代，隨著電商爆發受益的行業。Lalamove也在成為獨角獸後，再次宣布獲得高額的募資額。

物流服務Lalamove宣布，獲得5.15億美元（約為新台幣154.5億元）的E輪募資，由中國紅衫領投，其他投資人為高瓴資本以及順為資本，三者皆為Lalamove先前不同輪次的投資人。

在獲得E輪的鉅額投資後，Lalamove創辦人暨執行長周勝馥表示，在市場擴張上，尤其針對中國四、五線城市的業務會加快，同時也會堅持在物流行業的數位與智慧化持續投入。

而在2015年9月，之初創投AppWorks就曾參與Lalamove 1,000萬美元的A輪募資，細部投資的數字並未向外透露，但從Lalamove不斷獲得高額投資的情況下，AppWorks的加入時間也算相當早。

市場橫跨全球，亞洲之外在美國也有Lalamove蹤影

而根據CrunchBase的資料顯示，Lalamove至今募資額為9.765億美元（約為新台幣292.95億元），上一輪的募資於2019年2月D輪的3億美元，當時Lalamove就已躋身獨角獸的行列（未上市，估值超過10億美元）。

2013年在香港成立的Lalamove以隨選隨送的貨運服務起家，後來衍生出貨代、企業物流等服務，服務一路拓展至香港、台灣、中國等地之外，於越南、印尼、馬來西亞、新加坡、菲律賓、泰國都有其蹤跡，甚至在2020年10月也首度進軍美國。在D輪募資時，也曾揮軍印度，但是Lalamove與43個App在內，被當地政府以資安疑慮為由封鎖。

運輸與物流企業是新冠狀病毒（COVID-19，俗成武漢肺炎）衝擊下，伴隨著電商爆發受益的行業。根據Lalamove的說法，在疫情一開始，貨運量迎來93%的急遽下滑，但很快就谷底反彈，訂單量在雙11之前，年比就成長了82%。

中國已是其最大、最重要的市場

在中國，Lalamove的名字是「貨拉拉」，根據其新聞稿表示：「截至2020年11月，貨拉拉業務範圍已覆蓋352座中國大陸城市，月活躍司機數量為48萬人、月活躍用戶達720萬人。」

在2018年，貨拉拉的服務涵蓋了中國一、二、三線城市，並逐漸向下滲透。特別是在電商發達的中國，每年多次的貨運高峰戰，如雙11等，都是貨拉拉的旺季。2020年9月，貨拉拉花了人民幣1億元進行補貼，單日訂單、月訂單都超越歷史高點，總參與人數突破350萬人。同時，貨拉拉預計在2021年1月，再拿出人民幣1億元補貼，滿足春節前貨運高峰的需求。

責任編輯：蕭閔云