Gogoro花5年建置電池交換網路，這是Gogoro最大的資產，卻也是出海最高的門檻挑戰，資本密集的換電站，Gogoro先在台灣試行，累積哪些經驗值？

2020對Gogoro來說是煎熬的一年，先是中央、地方補助購車大砍，又和外送員槓上資費糾紛，導致長久被忽略的後勤、品質問題浮現，網路負面聲量爆漲，Gogoro提出360計畫，改善電池交換服務、保養維修服務、產品品質承諾計畫，提升顧客服務體驗。

選在2020年尾聲，Gogoro首度對外公開自2015年來累積的Gogoro Network能源網路數據，「這些所累積的建站know-how，都是對手難以複製的，」產品長彭明義說，雖然2020年電動機車銷量大跌，但並沒有忽略在Clean-Tech（能源+科技）的使命，這也是未來3~5年重要的產業趨勢，如何善用科技力量，讓能源做更好地利用。

2020年，Gostation電池交換站達到2,041站（含建置中），這是全球規模最大的電池交換網路，且經過5年時間驗證，共有36萬1,315名車主。

有關Gostation換電站數據：

營運中的GoStation在六都總數為1,458座，超越加油站的1,401站。 六都換電站TOP3：新北市356站、台中市291站、高雄市279站。 換電站合作夥伴TOP3：加油站22.1%、便利商店23.5%、量販超市15.8% 高達50.7%（972座）的換電站，屬Gogoro自建無政府補助。 共753,800顆流通電池，總蓄電量達1.2GWh，相當於全台北市40分鐘的平均用電量。 採用21700電芯規格的第三代電池數量占比達42%，第二代占48%、第一代僅剩10%。

「國內加油站花20年增加700多座，Gogoro一間公司用5年內從零做到2千站，」彭明義表示，未來目標六都都能追趕加油站的數量，目前僅桃園、台南、高雄尚未超過。

Gogoro換電站超越加油站，目前六都已經做到了。 中油

過去外界誤解Gogoro換電站都仰賴政府補助，但其實有972座是Gogoro自建、比例過半，657座是申請經濟部工業局TES補助（平均每站補助20萬元），另外288座是屬於中油公建。

若75.3萬顆電池以一顆2萬元計算，Gogoro在能源網路上就投資逾150億元，這也是為什麼其他車廠不敢貿然投入建置能源網路，因為光電池就相當燒錢。

2021年建站計畫：不求大量鋪蓋，換電便利更重要

隨著換電站進入2千站，2021年Gogoro的建站速度放緩，不再追求鋪蓋率，而是著重每個站體提供的電池充電槽位數量。

而且Gogoro在建站有一套邏輯，最早2015年先蓋在加油站，他們告訴消費者「你去哪裡加油，就去哪裡換電」，2016年開始跟量販超市合作，倡導結合生活消費也能補充能源，2019年開始大量與便利商店合作換電站，讓更多人看見換電站在身邊的親切感。

2020年興建擁有超過120個電池充電槽位的超級換電站Super GoStation，可服務超過1,000位用戶，讓每個人都能方便換電，2020年超級換電站已建置60座，2021年將建置80座，總計換電站將來到2,147站。

值得注意的是，Gogoro建站合作夥伴分佈平均，沒有單一仰賴某個單位，而是採取多方向、跟不同單位的合作，不過彭明義表示，取得好的位置以及申請換電站用電是兩大挑戰，過去曾有一個Super GoStation花了七個月才供電。

Gogoro自2020年著手建置擁有超過120個電池充電槽位的超級換電站Super GoStation。 gogoro

縱使Gogoro費力蓋換電站，但拿不到滿格電池的批評聲浪不曾停過，彭明義直接攤開單日能源供給與需求媒合結果發現，「 24小時供給大於需求，理論上沒有理由換到不滿格的電池，即便是下午5～6點尖峰時段也可應付。 」

Gogoro攤開單日能源供給與需求媒合，幾乎都是供給大於需求的情況。 gogoro

那問題出在哪？其實就是App地圖顯示介面不夠直覺，換電站地圖更新後，可視範圍從原本半徑3公里，擴大至半徑5公里內站點，並直接顯示滿格電池數量，讓消費者更容易找到哪裡有充飽電池，不再誤打誤撞。

智慧城市都要用到電！能源網路的N個應用

除了改善顧客使用體驗外，Gogoro對於未來能源網路的應用已有雛型。未來每一個換電站都是儲能站，大停電時可以做備用電源；且能夠搭配再生能源的不穩定性，透過儲能做到電力的「削峰填谷」管理。

智慧城市應用都需要使用電力，Gogoro退役電池將是解方！ 陳映璇攝影

而淘汰的電池如何處理呢？當蓄電量降低至80%後，就不適用於車輛上，怎麼讓電池有「第二生命」變成很重要的事，Gogoro除了應用在自家智慧工廠的無人搬運車AGV外，也已經跟部分縣市展開智慧城市實驗，像是跟桃園市政府的智慧共桿計畫，智慧路燈裝上5G小型基地台、空氣盒子後都需要用電，當白天路燈不供電時，就可以用Gogoro的退役電池。

「不過現在沒有大量的電池可供政府做測試，因為我們的電池都還很健康，」Gogoro Network總經理潘璟倫表示，如何做電池的再利用，優先於電池回收處理。

未來智慧城市每一個都需要用到電，Gogoro將扮演為電池服務供應商（Battery as a Service，BaaS）的角色，合作夥伴不需擔心電池的高維護成本。未來不只是車輛的應用，Gogoro對於能源應用這門生意，還有許多發揮的空間。

責任編輯：錢玉紘