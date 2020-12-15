Gogoro看似發展不錯，2020年卻是極度衰退的一年，產品長認為是年輕人不買車，但背後真正原因為何?

Gogoro看似發展不錯，截至目前Gogoro擁有近35萬名車主，佔整體1,400萬輛機車市場2%比例，其餘9成還是選擇燃油機車。

2020年卻是Gogoro極度衰退的一年，與離高峰相比直接腰斬，究竟衰退的理由為何？Gogoro產品長認為是年輕人不買車，真的是這個理由嗎？還是Gogoro產品策略出了問題？

先是看到Gogoro產品長在 2020年Meet Taipei（台北創新創業嘉年華）論壇上，滿腹牢騷地跟記者說：「2020是不可預期的一年，（電動車）也碰到許多的逆風！……雖然車輛技術將有重大突破，但未來年輕人可能不再買車了！」

業績下滑，只是因為年輕人不再買車了?

產品長彭明義補充說道：以前年輕人畢業都要買一台機車，但現在可以使用WeMo、GoShare等共享交通工具。

wemo是臺灣的一個共享機車品牌，提供電動機車即時租借服務，目前營運範圍主要在雙北及高雄的部分區域。 The News Lens3

看似有其理由，Gogoro佈局共享機車Goshare於全台灣主要城市，長期來看絕對會侵蝕電動機車銷量，不過Gogoro目前衰退的理由，真的是如此嗎？

先來看看今年的gogoro怎麼了。

數據顯示，2020年電動機車銷量暴跌，汽油款機車逆勢增加。根據交通部資料，今年前十月機車掛牌數來到78.5萬餘輛、年增近一成。其中，電動機車去年平均市占率仍有18.7%，今年前十月只剩9.3%、呈現腰斬，而汽油機車則重回九成大關。 作者提供

可能大家不知道，台灣總體機車市場（含油車及電動車）2020下半年銷售成績，實際上是創新高的，11 月更是一舉衝破 10 萬大關（ 108,734 輛），是今年以及歷年 11 月的最高紀錄，樂觀估計今年台灣機車銷售將達到一百萬輛之譜。

說未來年輕人將不再買車？目前還看不出來。

但已經看到的隱憂是，年輕人現在不願意買Gogoro了。

這是Gogoro產品長似乎不願面對的真相，其實產品長於論壇發言裡也有提到表面上出現的問題，包括去年銷售量爆炸性成長以後：Gogoro面臨後勤維修不足、外送員吃到飽資費以及電池合約（可參作者前篇：Gogoro遲早要面對的法律合約）爭議，在使用者服務端出現許多問題，導致使用者體驗不佳，付費心情不開心，導致車主棄坑。

Gogoro管理階層很喜歡說：

「台灣是很好的試驗場，因為消費者非常強調C/P值。」

但這句話喊久了，可能會忘記自身潛在問題，前述都是服務本身出問題，跟C/P值無關。接下來，我就要來談談C/P值。

Gogoro就是太貴了

如果去問所有Gogoro內部為何今年會大幅衰退，我估計第一個冒出的理由，大家一定會回答：因為今年電動機車的政府補助較去年縮水了。

今年起工業局電動機車補助從1萬降為7千元，環保署則取消「新購」電動機車補助3000元，只補助汰舊換新七期燃油機車/電動機車5,000元。

如果售價不變，2020年購車的確比2019年購車貴了一些，而Gogoro2020年也未調整售價，因此導致銷售雪崩下滑。但我認為，如果是因為「補助」這種外部因素的消失，就會導致產品銷售雪崩下滑，代表這個產品的競爭力有問題。

必須要說，Gogoro自2012年高速發展以來，到今天Gogoro產品銷售第一次巨幅下滑，其核心問題不是補助，就是「太貴了」。

考量到Gogoro真正的商業模式，跟傳統電車車廠不同，可以看到光陽與睿能的比較：

光陽的商業模式是機車銷售，且以充電為主、換電為輔；Gogoro則是以換電為輔，主要收入由能源系統授權與管理費構成。 光陽

光陽是靠機車買斷銷售賺取利潤，而睿能（Gogoro）是賣電租電池（能源系統）及售後服務，收取類似於電信月租費的模式獲利，而賣車只是擴大Gogoro生態系的手段之一。

商業模式不同，降價應是合乎商業邏輯的舉動

既然二者商業模式不同，電動機車的售價策略很明顯應區隔，Gogoro應該要盡可能讓機車售價壓低，以擴大使用者數量增加商業模式的利基，整個生產製造規模擴大，進一步降低生產成本，進而跟其他上游製造商砍價（然後繼續降價）。

同時，因為電動車屬於新興科技產業，電池的製造、能源系統性的建置等固定成本會隨時間經過及生態圈擴大大幅下降，因此幾乎每年都有大幅調整售價的機會。而且重點是，降價是合乎商業邏輯的舉動，因為美國電動車大廠特斯拉（Tesla）就是如此。

特斯拉今年又降價了，今年五月正式宣佈下調中國製Model 3車輛售價，由去年上市至今已由36.39萬元人民幣（約153.89萬元台幣）降至24.99萬元人民幣（約105.68萬元台幣）。

特斯拉為美國電動車大廠，今年五月正式宣佈下調中國製Model 3車輛售價，由去年上市至今已由36.39萬元人民幣（約153.89萬元台幣）降至24.99萬元人民幣（約105.68萬元台幣）。 好奇心日報

跟特斯拉一樣身為賣系統賣生態圈不靠單純靠賣車的Gogoro，我非常訝異Gogoro在2020年如此「安於現狀」，殊不知現狀早已經改變，政府補助大家都知道會減少，Gogoro卻不變初衷地維持高售價，我的問題是，為何Gogoro不降價？

讓我們看看油車跟電動車目前的售價比較（不含補助）：

Gogoro 2系列2020年式車款售價一覽。 數位時代

看到這邊突然發現驚人的事實，天阿，Gogoro在2020年不僅沒有降價，甚至還漲價了！主要2系列的車款漲價新台幣1180元。這種定價策略令我百思不得其解。

簡單比對了一下，目前油車跟電車的售價，明顯光陽的定價比較低（Gogoro還不含電池，電池是租的），再者目前油價目前非常便宜，gogoro的電池月租費也沒有調降（可理解，畢竟月租費為公司營運命脈），均會大大削弱消費者購買電動車的意願，如果我是消費者，這樣的定價策略，我要入手Gogoro也是要考量再三。

銷售已經受定價影響，為何Gogoro原封不動?

雖然Gogoro的定價策略已經大大阻礙了其生態圈的發展，我相信Gogoro以不變應萬變其中必有苦衷。

我猜測理由之一是Gogoro的策略夥伴越來越多，包括宏佳騰、Yamaha、PGO等車廠均委託睿能製造車輛，並使用Gogoro能源系統，如果今天睿能自己的車突然降價40％，其他車廠肯定跳腳，甚至可能揚言退出Gogoro生態圈。

其二是Gogoro的包袱太多，先是大舉進入共享機車市場，此外售價策略太過依賴台灣政府的電動車補助政策、多方結盟與傳統車場成立策略夥伴關係、維修體系開放加盟，這也成為重要的分水嶺，特斯拉可以沒有包袱地不停降價，因為特斯拉從生產、製造、銷售到維修及售後服務（特斯拉還要做車險）通通一條龍，而Gogoro彷彿已經從電動車新創，搖身一變，變成另一種「非典型傳統車廠」，多方涉獵的結果是在應變上腳步緩慢，怪東怪西。

特斯拉從生產、製造、銷售到維修及售後服務（車險等等）通通一條龍。 虎嗅網

年輕人似乎常常要背負莫名的指責，而事實上，定價策略才是Gogoro今年衰退的主因，跟年輕人無關，如果未來Gogoro能推出一套競爭力的產品及售價，我相信台灣仍是很好的試驗市場，並且如同過去幾年，不僅在製造上支援，市場也會給予好的新創業者一個強而有力的銷售結果。

責任編輯：郭昱彣

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