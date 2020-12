回望2020年,台灣在未來內容領域的耕耘早已備受各界關注,文策院更是積極搭建橋樑、整合資源、為創作者舖設展演平台。

2021年對全球而言都將是全新的開始,疫情的影響讓科技需求大增,也讓人對未來內容充滿期待。文化內容策進院(下稱文策院)早一步感受全球的未來內容趨勢,早已啟動相關機制,搶先發揮台灣優勢,進軍國際市場布局。

「沉浸式內容國際合資合製」鼓勵製作中的國際合作提案申請,可用敘事、展演及互動等方式呈現沉浸式內容,徵件將於一月中起跑,形式不拘。「臺法人才交流計畫」則將由文策院與法國新影像藝術節(NewImages Festival)聯手推出,徵選臺灣、法國XR領域具經驗的專業人才赴巴黎新影像藝術節及文策院TCCF創意內容大會中相互交流。法國新影像藝術節為歐洲最大的沉浸式內容展會,期能進一步深化臺法XR產業人才交流,為臺灣文化內容開拓更多國際合資合製契機。

回望2020年,台灣在未來內容領域的耕耘早已備受各界關注,文策院更是積極搭建橋樑、整合資源、為創作者舖設展演平台。十一月中旬,信義區百貨的展場空間中擠滿了人潮,但這些人趨之若鶩的並非周年慶限量商品,而是排隊也不見得能搶到體驗席次的「未來內容」。未來內容聽來遙遠,實際上是文策院自成立以來便積極推動的內容領域之一。成立首年,文策院便公布沉浸式內容國際合資合製的激勵方案,並透過國際展會如坎城影展、威尼斯影展,將臺灣具國際市場潛力的作品介紹給更多潛在合作夥伴;今年十一月更首次主辦TCCF創意內容大會,整合臺灣文化內容產業跨域、跨界資源,打造屬於臺灣的國際舞台。

今年十一月舉辦的TCCF創意內容大會,是文策院自2019年六月正式成立以來,首次策畫籌辦的跨域內容國際展會,結合國際市場交易展、媒合推介會、國際論壇、主題展覽及交流活動等豐富內容,希望透過產業化、國際化、整合化三大目標,為文化內容產業灌注嶄新能量。其中,在信義區百貨展場內特別設立的「未來內容展示體驗」,以14件未來內容體驗創意作品,包含全沉浸式影音體驗、AR/VR 互動體驗及異地同步等展演,打開產業及民眾對未來內容發展全新的想像。五天展期吸引超過5,600人次參觀,累積體驗次數超過20,000次,就連宏碁創辦人施振榮都親自低調來訪,就是為了一睹這些充滿想像力的未來內容。

在現場提供體驗的作品中,新媒體藝術家黃心健的最新作品《穿越身體》,是自文策院今年首度推出的「沉浸式內容國際合資合製」機制中,脫穎而出的五件提案之一,首次在TCCF創意內容大會中呈現。文策院的沉浸式內容國際合資合製機制不只鼓勵臺灣創作者與國際接軌,產出更多具原創性與國際市場潛力的作品,也期待透過臺灣與國際夥伴在資金或製作上的合作,加速健全臺灣的XR產業生態系,並將成果透過展會推廣至國際市場。

文策院想要助攻未來內容的方向不只是在臺灣打造舞台,更要把臺灣內容帶上更大的國際舞台。臺灣 VR 內容過去三年來在國際影展頻頻獲獎,創意與技術力的緊密結合,讓臺灣快速躋身世界領先群。去年文策院甫成立,就由董事長丁曉菁帶隊赴威尼斯影展,宣布文策院將提出鼓勵全球人才與台灣進行 VR 跨國合製的激勵方案,啟動文策院首波國際布局。丁曉菁提到,「臺灣之所以能進入XR產業國際領先群,主要是因我們有一個很好的生態系發展的環境,從政府、法人中介機構、藝術家長期累積的能量、到國發基金參與和民間共同投資等,這個生態系是一棒接一棒努力建構起來的」。文策院的核心任務之一,正是以國家品牌為核心,打造獨一無二的國家隊,目標出征國際市場。

民眾對於未來內容有越來越大的興趣及體驗意願,圖為文策院TCCF創意內容大會「未來內容展示體驗」觀眾參與狀況 文策院

坎城影展、威尼斯影展,這些你我耳熟能詳的國際級影展中,除了星光熠熠的紅毯,還有極具規模的交易市場展,VR 內容也在近幾年成為展會中的熱門項目。在疫情導致全球展會近乎停擺期間,臺灣的創作能量未曾稍歇,文策院藉此契機更用力向海外推廣臺灣的文化內容,透過與坎城影展Cannes XR及威尼斯影展Venice Production Bridge (VPB) 的合作,以線上論壇的形式讓臺灣在XR產業的優勢成為討論話題。

適逢今年坎城影展全面線上化,官方 XR Day 單元原訂與文策院合作舉辦臺灣主題系列活動,共同策劃與邀請臺灣業者及作品參展,也順勢改為線上論壇形式,以"How to Build an Ecosystem for XR?Taiwan as an example" 為題,由文策院邀請臺灣具國際 XR 內容合製經驗之創作團隊,及國內長期投入內容孵化、通路推廣與技術服務的專家,一同分享自身在XR產業的經驗,以及對臺灣沉浸式內容產業生態系的觀察。

論壇影片:https://youtu.be/4lnBzW77-1w

2019年,臺灣作品在威尼斯影展 VR 競賽與觀摩單元大放異彩,全部 39 部作品中5部入圍競賽單元、2 部入選觀摩單元,總數 7 部排名全球第 3 。2020年更有徐漢強導演的《星際大騙局之登月計畫》入選主競賽片、許智彥導演的《舊家》入圍觀摩片,及唐治中導演的《病玫瑰》入選創投單元,《病玫瑰》該部作品也是文策院「109 年度加速文化內容開發與科技創新應用補助計畫」補助作品之一。這已是臺灣VR 作品連續四年獲得威尼斯影展VR單元入選,可見臺灣原創VR內容在國際市場的潛力。本屆威尼斯影展因疫情關係改採線上放映, VR 單元推動史上首次全球放映衛星計畫,也選中臺北成為亞洲唯二的放映城市,反映出國際看見臺灣發展未來內容的前瞻性。在文策院主辦的威尼斯影展VPB線上直播論壇中,以”What Will Drive the Future of Cultural Content?” 為主題,三位導演也獲邀分享自身的創作經驗,並和威尼斯影展VR單元策展人Liz Rosenthal對談。Liz以策展人的角度大讚今年入選的臺灣作品,形式上充分展現出了VR創作的多樣性,內容更同時兼具深度與廣度。除了創作的內容力,論壇另以技術力及產業力角度切入,探討臺灣先進的軟硬體技術如何與國際合作;並針對5G上路後未來內容產業的新市場及機會交換意見。

論壇影片:https://youtu.be/3hPOLlASJ70

徐漢強、許智彥及唐治中三位導演與威尼斯影展VR策展人Liz Rosenthal對談 文策院

文策院向來倡議「內容先行、科技導入」乃為未來內容發展核心,臺灣已有一套完整 VR 生態系,作為科技島,科技技術到位,創意人才豐富,政府也持續透過政策推動產業發展。去年威尼斯影展時,臺灣原創作品數量大爆發,證實我們已有相當實力,不但能夠原創也能與國際合作。

放眼2021年,文策院對未來內容的規劃更加全面,且深化國際連結。「沉浸式內容國際合資合製」徵件以及與法國新影像藝術節(NewImages Festival)合作之「臺法人才交流計畫」相關徵選辦法將於一月中在文策院官網公告(https://taicca.tw/)。