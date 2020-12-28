「我很跳tone嗎？」曼都國際集團董事長賴淑芬笑說：「老闆自己都不下去做，員工怎麼有信心推數位轉型。」

「哈囉，粉絲們午安，今天要來贈送瑞典的蒸汽掛燙機，希望大家會喜歡！」面對鏡頭侃侃而談，甚至能即時回覆Facebook直播觀眾提問，這位主持人的身分很不一樣。

父親是創辦人，她貴為董事長，掌管台灣近400家美髮店、年營業額超過50億元（2018年）的連鎖企業，卻從2020年4月起「拋頭露面」親自主持線上抽獎活動，更開啟YouTube頻道，至今錄製超過40集。

老闆帶頭示範，她讓曼都員工習慣數位化

「我很跳tone嗎？」曼都國際集團董事長賴淑芬笑說：「老闆自己都不下去做，員工怎麼有信心推數位轉型。」

賴淑芬（左二）身兼董事長與集團頻道主持人身分。 曼都

在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響下，美髮業與其他實體通路業一樣，面臨顧客不出門的挑戰。

曼都要求各個門店在疫情嚴峻時「每週」拍攝並上傳不同主題的影片，如：消毒、口罩造型、優惠等，並把全台分店拆成20區比賽，透過內部評審票選前10名影片提供鼓勵。總部則同步推出忠實客戶抽獎活動，邀請消費者出門。

「一開始怎麼可能不緊張，但慢慢地就有進步了。」賴淑芬化身集團網紅，親自與消費者溝通，一方面當然是想降低業績影響，但更多的是想告訴全台上千名設計師，「如果她可以，大家也應該嘗試各種數位化管道。」

疫情期間，她擔心原本每月定期舉辦的教育訓練會有群聚風險，便到YouTube成立集團內部頻道「曼都線上」，一開始甚至週週直播，直到疫情減緩加上事務繁忙，才改成每月預錄上線。

賴淑芬以老闆身分上前線直播，做訪談，被員工稱為集團最強網紅。 賀大新攝影

在曼都線上影片裡，她以主持人身分訪談店長，把「三代同堂」——從一間店成功延伸出三間分店的故事跟上千名設計師分享，獲得不少內部員工好評。

「我都說她不當董事長之後，可以改行去賣產品或是當業務員，因為她說話夠誠懇，跟員工又有交情，大家在鏡頭前聊天才不會緊張。」常跟賴淑芬出差、兼任攝影師的曼都整合企劃處處長陳芝薰開玩笑說：「她現在是公司最強網紅，也是搖錢樹。」

接班求曼都年輕化，她推會員服務、上線自有電商

2016年，賴淑芬接下曼都董座後，謹記父親教誨——接班目的是要讓做事速度更快，因此推動多項集團變革，除了延伸觸角至食品業，擁有樺美食品（小美冰淇淋）、台塑食品外，最主要目的就是想年輕化。

「不想要被說只有媽媽們才會去曼都消費。」她坦言，曼都的傳統主力客群年齡層在35歲至55歲之間，公司歷史又超過54年，常被認定是老品牌形象，因此更需要主動出擊。

舉例來說，曼都的主力熟客群約有30萬人，這群人每年約貢獻400萬次消費，曼都希望讓他們都加入line@官方帳號，提供優惠鼓勵顧客說服「另一半」、「女兒」一起成為會員。

賴淑芬與員工關係良好，笑說自己私人臉書帳號有500多個員工好友。 賀大新攝影

而他們在2020年下半年也推出自有電商「曼都好物生活網」，把傳統髮廊販售的髮品、保養品搬到線上，初步選出100多項美妝、香氛產品，讓原本受限髮廊場地販售的商品數增加5倍。

曼都有8成顧客是女性，希望以自有電商滿足她們對美的需求。 曼都

賴淑芬認為，美髮業是「人」的行業，所以當消費者轉變，行業自然也要跟著變。

「曼都是條大船，不容易翻身，很多資深員工一開始都會唉唉叫，覺得有太多數位化嘗試了。」她說，「我都告訴她們要努力留住年輕人，用年輕人喜歡的方式溝通，持續對新進員工或是消費者這樣做，我相信3到5年後會不一樣。」

賴淑芬解釋，美髮通路業屬性較為傳統，經營者多半是學技術出身，加上員工以培養技術優先，所以當產業遇到變化時，通常難以快速做出調整。

其實相較於同業，曼都相當早就注意到數位化浪潮，如在2012年，他們推出「曼都酷線App」，能夠用拍貼方式替顧客模擬頭髮造型，但當時技術、時機都尚未成熟，計畫宣告失敗。

「下一步，我們想做AR、AI美髮！」賴淑芬預告，目前已與新創團隊合作研發App，2021年起消費者可直接在平板上挑選染髮髮色，透過擴增實際方式模擬最終造型；這項計畫已在曼都少數分店試行，會等到蒐集前線門市回饋、調整研算法後再上線。

「我的概念是，只要對公司好的事情就該嘗試，遇到問題再來修正，不管是大家口中說的當網紅、還是推出新的商業模式跟服務，試了就知道。」她強調，「這也是老闆該做的事，我會走在最前面。

賴淑芬小檔案 現職：曼都國際集團董事長、台灣連鎖暨加盟協會理事長

出生：1967年

學歷：加拿大英屬哥倫比亞大學經濟學士

經歷：

- 三勝製帽業務經理

- 曼都國際營業協理、副總經理、總經理

責任編輯：蕭閔云