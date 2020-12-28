針對近期傳出蘋果自駕車將在明年公布並於2024年開始量產的傳聞，知名蘋果供應鏈分析師認為蘋果自駕車恐將延至2028年推出，且難以撼動市場。

針對近期再度傳出蘋果將以電動車產品形式，打造的自駕車輛最快會在明年第三季公布，並且在2024年進入量產消息後，知名蘋果供應鏈分析師天風證券分析師郭明錤則認為蘋果此項產品要等到2025年至2027年之間才會亮相，甚至由於蘋果的自駕車輛產品目前連具體規格都尚未確定，若是延後至2028年才公布也大有可能。

郭明錤之前曾認為，蘋果打造的自駕車「Apple Car」可能在2023年至2025年間問世，但從目前電動車與自駕車技術發展，以及蘋果對於產品的高度要求標準來看，此項產品有可能不會太快進入市場。

郭明錤認為蘋果自駕車難以成功的主要原因，在於自駕車輛市場已經有許多前期技術業者已經投入發展，蘋果此項產品未來如果要獲得成功，最大關鍵將不會是在硬體方面設計，而是在於數據應用與人工智慧技術發展。

郭明錤進一步說，以蘋果目前積極藉由HomePod產品搶攻智慧音箱市場，卻恐怕未能獲得如同像iPhone產品一般的成功獲得市佔為例，他認為蘋果打造的自駕車輛雖然將可預期帶動相關供應元件等產業活絡，但蘋果自駕車輛難以在市場獲得顯著成功，因此不建議投資者過度觀望相關股市投資機會。

而目前在市場至少已經有5年以上發展時間的自駕車輛技術，許多業者不僅已經在硬體設計有相當程度發展，就連相關數據分析學習結果、人工智慧技術應用也都有一定累積，因此蘋果自駕車輛是否能在市場成功，顯然要看蘋果如何填補這個空缺。

之前也有消息傳出，蘋果已經與外部業者合作用於測距與建構車輛立體視覺的光達元件，同時也藉由包含磷酸鐵鋰成分的活性材料打造電池設計，讓車輛蓄電行駛距離更長，並確保使用安全。

不少市場看法認為蘋果打造自駕車輛，將如同iPhone改變手機市場，同樣推動改變傳統車輛市場，甚至進一步推動自駕車技術發展。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Mac Rumors、9to5Mac