在疫情肆虐之下，SpaceX創辦人馬斯克懷抱著將人類送上火星的願景，在不斷測試過後，發射火箭已成為司空見慣的日常，也許離人類登上火星真的不遠了！

2020年對於太空探索而言是絕不平凡的，值得一提的是，SpaceX讓複雜的火箭發射變得像是例行公事。

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SpaceX讓火箭發射變成一種司空見慣的日常，上週六SpaceX旗下的一枚獵鷹9號再次進入太空，這是今年以來SpaceX的第26次發射。

火箭從位於美國佛羅里達州的甘迺迪太空中心發射升空，八分鐘後，一級助推器在卡納維拉爾角附近的一個著陸臺上成功垂直著陸。

火箭一級助推器的重複著陸是一項技術和經濟成就，其降低了有效載荷進入軌道的成本。週六，同一枚獵鷹9號火箭助推器完成了其第五次任務。這是SpaceX的第70次成功回收。SpaceX表示，最終可能會在不進行重大翻新的情況下，讓一枚火箭助推器執行10次飛行任務。該公司的目標是讓火箭從著陸到重新發射僅需要24小時的時間。在2011年最後一次太空梭升空後的近十年裡，美國太空人都必須搭乘俄羅斯太空船前往國際太空站，今年開始利用獵鷹9號火箭上的天龍號太空船進入太空。

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馬斯克：4年後可望送人類登上火星

太空探索是有風險的，SpaceX創辦人伊隆．馬斯克（Elon Musk）希望將100米高的星艦發射到火星。幾週前，「星艦」原型原本打算在測試中緩慢著陸，但其墜落得太快，爆炸成一團火球。但馬斯克並沒有亂了陣腳，他在推特中提到，「我們得到了所需的所有數據！祝賀SpaceX團隊，太棒了！」

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馬斯克日前表示，他有信心在六年後實現將人類送上火星的目標，「如果幸運的話，可能只需要四年」。在疫情肆虐的2020年，這種雄心壯志顯得尤其重要。

責任編輯：文潔琳

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