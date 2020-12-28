製藥儀器是台灣新創鮮少切入的領域，不只因為需要深知藥廠的第一線需求，且競爭對手往往是西門子、博世等國際知名大廠。而生德奈卻突破了這兩大屏障，把台灣製作的製藥儀器賣進了日本、中國、歐美藥廠。
要了解生德奈的產品，必須先從製藥流程開始聊起。
從一杯珍珠奶茶，看懂生德奈的產品
製藥可以分為化學製藥及生物製藥兩類，主要差異在於製造方法。
化學製藥指的是利用化學方法合成，或是從生物中萃取出化合物，再用化學合成量產。大家所熟悉的阿斯匹靈（Aspirin）便是最知名的化學藥；生物製藥則是用基因工程、細胞工程等技術，利用生物體來產生基因重組蛋白和抗體，基因重組胰島素是最具代表性的生物製藥。
既然生物製藥是蒐集細胞所產生的蛋白或抗體，「養細胞」就成了重要的工作。
蔡承翰用只有一顆珍珠的珍珠奶茶來解釋，「奶茶就是培養液、珍珠就是細胞，透過刺激那顆珍珠（細胞），讓它產生抗體或蛋白質。」而生德奈的產品c.bird，則是能夠讓細胞「懸浮」在培養液中的儀器。如果細胞能保持在懸浮狀態，就能夠四面八方地成長（克隆），最大化細胞的產量。
但這件事情難在哪？要攪拌只有一顆珍珠的珍奶很容易，但當尺寸縮小到細胞等級，微流體的控制會受到表面張力、流動性的影響，並非像日常攪拌那麼容易。生德奈的c.bird是利用吸、放的方式，讓細胞保持懸浮狀態，「就是你一直用吸管吸那顆珍珠啦。」蔡承翰笑著說。
外資子公司混入台灣血
目前c.bird已經受到了多國藥廠的青睞，儀器進駐到了日本、中國、歐美的藥廠實驗室中。「老實講，c.bird有用，但可以更好，未來我們會整合可以調整酸鹼值、溶氧量的控制器推出第二代產品，去改善生物製藥細胞培養的環境。」蔡承翰說，而在最理想的構想中，希望儀器能替藥廠節省下2～4週的早期細胞篩選時間。
僅有2歲的生德奈，能夠打進製藥產業的高牆，蔡承翰的經歷是他們最大的資本。
4年前，他在德國弗萊堡大學攻讀生物醫學博士，「德國學界跟業界的接軌很緊密，每一個實驗室都能誕生4、5間公司。」當年蔡承翰的學長們共同成立了新創公司Cytena，針對藥廠需求開發儀器的新創公司，「他們在第一線觀察藥廠需求，也問我要不要轉研究方向，朝細胞培養的儀器前進。」聽取意見並成功畢業後，蔡承翰也成為Cytena的一員，要將研究成果真正轉成產品。
但蔡承翰想要回到台灣的心日益強烈，談有志回饋台灣或許是太過理想，想家才是強烈的主因。Cytena也理解台灣製造業強盛，讓蔡承翰回台灣成立子公司生德奈，但沒多久之後，瑞典生技公司、在納斯達克上市的CELLINK宣布收購Cytena。
「對我們來說那是最煎熬的時間點，公司架構在重組，我們必須向瑞典母公司證明自己的價值。」蔡承翰說。後續他與CELLINK達成協議，走新創公司的模式，但必須自行募資，母公司才願意繼續投資。蔡承翰也找到了3位天使投資人，以及國發基金的投入，讓母公司點頭投資，「合理啦，對母公司來說就是分散風險，但我們就要被逼著長大。」
原先含著金湯匙的外資子公司，變成了混有台灣血液的新創公司，蔡承翰的夢想被逼著做更大，他認為生德奈擁有三個成功的要素。
第一是專業知識，微流體領域目前是百花齊放的狀態，有許多不同的流派，如吸管吸、放攪動細胞是一種方式，也有靠著離心力讓細胞保持懸浮狀態的技術，「這個領域還沒有絕對的標準，是我們的機會。」
第二則是瑞典母公司CELLINK的奧援，「CELLINK的銷售團隊遍佈在世界各地，讓我們能獲得藥廠第一手的回饋。」
第三是台灣製造業的強盛，蔡承翰舉起手中培養細胞的孔盤說，「在台灣，要找射出廠隨便就是10～20家，成本、技術、品質都很有競爭力。回來後我也接觸了幾家製造大廠，都很有心在醫療產業找尋機會，就算量不多，也願意幫我們製作。」
Ｑ：什麼是微流體？
做手機、電腦中的電路都希望能做的越小越好，醫療領域也一樣。在製藥的流程中，常常需要把一些湯湯水水（血液、藥）的東西輸送到其他地方，大量的水可以用蓮蓬頭，但超微量的水，各種條件就不一樣了，這就是微流體控制。
將流體微小化的直接好處，是可用較少的容量進行各種檢測，對於使用昂貴的生物檢體或化學試劑的檢測來說，成本能夠大幅降低。
生物製藥在進行開發時，需要從培養細胞做起，當場景縮小至細胞大小，自然也是微流體的控制範疇。
但當流體的尺寸大幅縮小，某些在巨觀下容易忽略的特徵會非常明顯，如表面張力的毛細作用效果會強化、流動不易等。舉例來說，一杯水在正常世界中很容易倒出來，但縮小到極小的尺寸後，反而完全倒不出來，也不容易受到外力攪動。
Ｑ：製藥儀器、醫材是台灣製造業的機會？
協助德國Cytena尋找台灣的塑膠射出成型合作商時就發現，台灣相關的製造能力真的很強，只是對於外商而言，一開始不知道要找誰，有些台灣廠商甚至沒有Marketing（行銷）或官網，該怎麼讓外國人知道？我一直嘗試促成集團內的公司跟台灣廠商合作，做這件事情對我的營收沒有幫助，但是台灣製造業轉型的機會。我可以做到的，我就試試看。
責任編輯：張庭銉