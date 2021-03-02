索尼互動娛樂證實日本遊戲工作室Sony Japan Studio將自4月1日起重組，期望透過重整組織資源，全力打造吸引全球市場的遊戲大作。

索尼互動娛樂證實聚集眾多著名遊戲製作人的日本遊戲工作室Sony Japan Studio，將從今年4月1日起重組，透過重整組織資源，全力打造吸引全球市場的遊戲大作。

新的Sony Japan Studio將以製作《太空機器人遊戲間》（Astro's PLAYROOM）的ASOBI團隊為主，原本Sony Japan Studio的員工也會併入ASOBI團隊，此外Sony Japan Studio內容資產也會併入索尼互動娛樂全球工作室 （SIE Worldwide Studios），另外日後業務則會以協助外部遊戲內容製作、遊戲在地化等項目為重。

由於日本遊戲市場結構受到智慧型手機普及影響，多數遊戲開發比重都往手機平台靠攏，使得家用遊戲主機市場明顯受到擠壓，因此索尼互動娛樂要求旗下遊戲工作室以打造能吸引全球化市場的遊戲作品為目標，但由於新的經營策略與過往著重日本市場需求的Sony Japan Studio既有開發理念產生衝突，因此展開組織重整。

然而《Bloomberg》報導，不僅多數Sony Japan Studio內部員工並未獲得合作續簽，還有不少開發成員未獲續約而將被解雇，同時也有部分遊戲製作人更選擇離開Sony Japan Studio。事實上，過去曾製作《沉默之丘》、《重力異想世界》系列的知名遊戲製作人外山圭一郎，去年就選擇離開Sony Japan Studio，與同樣來自索尼互動娛樂的製作人佐藤一信、大倉純共同創立Bokeh Game Studio，而過去製作《血源詛咒》等作品的遊戲製作人鳥山晃之及山際真晃，也證實已離開Sony Japan Studio。

沉默之丘

Sony Japan Studio早期就是隨著PlayStation主機發展而成立，原本是著眼日本遊戲市場發展，並且藉由Sony旗下資源吸引眾多著名遊戲製作人加入，進而創造諸多著名作品，讓PlayStation遊戲主機順利吸引眾多玩家支持，進而成功地將PlayStation主機推廣到美國等海外市場，包括許多著名作品如《沉默之丘》、《重力異想世界》、《最後的守護者》等作品，都吸引許多海外玩家遊玩。

索尼互動娛樂早期就是透過Sony Japan Studio的成功經驗，在全球地區成立的全球工作室並以相同模式運作，並且藉由與各地區遊戲工作室簽約合作或出資收購，協助Sony打造PlayStation平台獨佔遊戲，藉此吸引更多玩家支持，包含打造《秘境探險》、《最後生還者》的頑皮狗（Naughty Dog），以及打造《對馬戰鬼》的Sucker Punch Productions，都是以此方式與索尼互動娛樂合作。

雖然索尼互動娛樂否認減少日本遊戲市場發展投資比重，但隨著《地平線：期待黎明》、《戰神》等遊戲作品在全球市場創下顯著銷量，並且帶動驚人營收，索尼互動娛樂顯然也希望旗下遊戲工作室打造內容能以全球化市場為目標，因此自然無法讓Sony Japan Studio僅以日本市場為重來開發新遊戲的模式。

雖然許多原本隸屬Sony Japan Studio的著名遊戲製作人相繼離開，並且以創立遊戲工作室的方式持續投入內容創作，同時這樣也能繼續以外部合作形式在PlayStation平台發行遊戲作品，但是對於不少從以前就支持PlayStation遊戲的玩家而言，難免會對索尼互動娛樂此項調整感到不勝唏噓。

資料來源：IGN、The Verge、Bloomberg

責任編輯：蕭閔云