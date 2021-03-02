3月1日起國境解封，許可15國中低風險國家人民入境從事短期商務或縮短居家檢疫，另外，確診者接觸者居家隔離改採1人1戶，3大措施一次看。

台灣在實施一年多封境後，解除封境鎖國，3月1日起，雖防止疫情再轉趨嚴重，要求民眾參加大型集會活動仍要全程戴口罩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中先前已宣佈，3月1日起恢復非本國籍者入境及轉機，但所有入境者需持3日內陰性報告並居家檢疫1人1戶。

另外，自3月1日起，確定病例接觸者的居家（個別）隔離措施，須採「1人1戶」。考量未成年者、65歲以上長者、身心障礙/失能者、重大傷病者等具共同照顧需求，彈性准予非隔離者在隔離地點同住，不受1人1室限制；但基於風險管理考量，照顧者以1名為限，並須為固定人員。

另外，也針對低、中低風險國家、地區可入境者來台從事短期商務，可申請縮短居家檢疫，另也恢復外籍人士有條件到台灣就醫，入境需核酸檢驗證明、入境台灣前要事先安排檢疫居所，以防疫旅宿或1人1戶為主，也需要到入境檢疫系統完成線上健康申報並切結相關規定。

指揮中心最新公佈：

低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、馬紹爾群島、不丹。

中低感染風險國家/地區：澳洲、新加坡、越南、柬埔寨。

符合中低風險國家入境資格的國際訪客，仍需要按照「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫作業規範」申請條件，於申請時應備妥邀請廠商提供的來台商務履約相關證明文件資料、在台行程表及防疫計畫，另要帶上登機前3日內採檢的新冠肺炎核酸檢驗陰性報告，以備查驗。

針對低、中低風險國家、地區可入境者來台從事短期商務，可申請縮短居家檢疫。 Shutterstock

中央流行疫情指揮中心指出，符合資格者的入境外籍訪客條件有：

一、指揮中心宣布可入境人士（持有效居留證或衛福部許可來台接受國際醫療者）

二、申請來台停留天數小於3個月

三、來台從事商務活動，且經在台合法立案公司提具來臺相關證明文件的商務人士（向外交部駐外館申請特別入境許可）。

四、出發地為中央流行疫情指揮中心公告的低感染風險或中低感染風險國家、地區，且登機前14天無其他國家、地區旅遊史。

五、港澳及中國人士：人道可量及緊急協處。

完成申請的商務人士，出發地為低感染風險國家或地區，於入境後可向地方衛生局申請於第5天自費篩檢，如為中低風險國家則可於入境後第7天自費篩檢，取得檢驗結果陰性報告後，即可向地方衛生局申請改為加強自主健康管理至入境後14天，並於入境後第15至21天進行一般自主健康管理。

入境後，需加強自主健康管理，期間僅能從事固定且有限度的商務活動，禁止至人潮擁擠場所，需有專人負責接送及全程陪同，採實名制記錄每日活動及接觸人員，不可接觸不特定人士，應全程佩戴口罩及保持社交距離，且入境後14天內均須入住防疫旅宿。

責任編輯：蕭閔云