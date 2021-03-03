中央流行疫情指揮中心表示，台灣未來最少會有3000萬劑，疫苗最大值會到4500萬劑，其中國產疫苗將占2000萬劑，由國內2家疫苗業者提供1千萬劑。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫苗是近日大家最關心的事情，《數位時代》整理疫苗的最新進展，持續為讀者更新。

疫苗從哪來？何時到貨

編按：（2021.3.3更新） 據機場相關人士指出，首批AZ疫苗已在3日上午10時25分，由大韓航空運抵台灣桃園機場。不過指揮中心尚未證實，指揮官陳時中將於下午兩點召開記者會，說明疫苗相關事宜。

中央流行疫情指揮中心指出，台灣將以3種形式：「國際投資」（世界衛生組織主導，疫苗取得機制COVAX）、「逕洽廠商購買」及「國內自製」方案取得新冠疫苗。

指揮官陳時中2月21日表示，台灣目前確定到手的疫苗有1981萬劑，未來最少會有3000萬劑，疫苗最大值會到4500萬劑，其中國產疫苗將占2000萬劑，由國內2家疫苗業者各提供1千萬劑。

其中預計最快取得的是約20萬劑的阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）疫苗。食藥署署長吳秀梅20日表示已核准AZ疫苗的緊急使用授權，若疫苗廠資料完整，預計最快抵台7天後可接種。

而與美國莫德納（Moderna）公司簽署的505萬劑疫苗，預計將於第2季開始供貨。該疫苗係為多劑型包裝（每瓶10人份），存放於-20℃可保存6個月，於2-8℃之使用期限為30天，依臨床試驗結果，每人需施打2劑，2劑間隔28天，疫苗保護效力可達94%。

疫苗來源 劑量 提供時間 英國牛津大學與阿斯特捷利康（AZ） 1000萬劑 未定 莫德納 508萬劑 預計今年第2季提供 COVAX機制 456萬劑 預計3月抵台20萬劑 美國輝瑞與德國BioNtech（BNT） 500萬劑 溝通中 國內廠商 共1000萬劑 二期臨床試驗中

誰能先打疫苗？去哪裡施打？

依職業、年齡、重大疾病排序。根據指揮中心「COVID-19 疫苗接種對象優先順序」，共有9大順序、1358萬人將優先接種疫苗。

指揮中心

國外三大廠疫苗出現副作用頻率

指揮中心提醒，一般來說年長者發生副作用的機率高於年輕人，且不同疫苗的第一劑、第二劑出現副作用的機率也不同，舉例來說AZ疫苗施打第一劑較容易有副作用，BNT/輝瑞和莫德納卻是第二劑機率高。

指揮中心

台灣國產疫苗研發現況

聯亞生技

疫苗原理： UB-612疫苗針對SARS-CoV-2病毒高精準設計（high precision design），為全球首創之COVID-19多重表位次單位疫苗（Multitope Protein/Peptide-based Vaccine, MPV）。

最新進展： 今年1月底獲得食藥署核准第二期臨床試驗執行，希望於一個月內完成約3,000位受試者收案並施打第一劑，目標6月中提交二期臨床試驗報告向食藥署提出緊急使用授權（EUA）申請，於7月開始供應疫苗。

公司產品與專案： 豬口蹄疫合成肽疫苗、公豬去勢合成肽疫苗、豬環狀病毒疫苗 、豬藍耳病疫苗 、阿茲海默症治療性疫苗、愛滋病治療性疫苗

高端疫苗

疫苗原理： MVC-COV1901新冠肺炎疫苗開發案，抗原設計技轉自美國國衛院（NIH），建構以三聚體結構呈現的S-2P全長基因修飾重組棘蛋白作為疫苗抗原，並採用美國Dynavax之CpG1018佐劑，由高端疫苗公司完成早期開發，篩選出候選疫苗免疫組合物。

最新進展： MVC-COV1901 於2020年底獲台灣衛福部人體二期臨床試驗許可，並已順利展開受試者施打。

第二期臨床試驗將採取雙盲、隨機、多中心試驗設計，招募3,700名20歲以上之受試者，以進一步進行大規模之疫苗安全性與免疫生成性評估。國內將有北中南共計11個醫院進行收案，分別為：臺大醫院、林口長庚、北醫附設醫院，三軍總醫院、台北榮總、中國醫藥大學附設醫院、台北萬芳醫院、行政院衛生署桃園醫院、彰化基督教醫院、成功大學醫學院附設醫院、和高雄醫學大學附設中和紀念醫院。

公司產品與專案： 登革熱疫苗、新型流感模擬疫苗、腸病毒71型疫苗、Anti-RSV生物相似藥。

國光生技：

疫苗原理： AdimrSC-2f vaccine （COVID-19 S蛋白片段）候選疫苗，採重組蛋白技術。

最新進展： 1月27日，國光生技宣布將先在海外執行二期臨床，且因應新冠病毒出現變異病毒株，國光生技已開始追蹤病毒株突變情況，開發新一代次世代疫苗。

國光生技去年8月進行新冠疫苗第一期臨床試驗，是第一家獲得食藥署准許的國內公司，但去年12月因劑量問題無法進入二期臨床試驗。

公司產品與專案： 三價流感疫苗、四價流感疫苗、H1N1新型流感疫苗、日本腦炎疫苗、破傷風類毒素、結核菌淨素。

責任編輯：錢玉紘