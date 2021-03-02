NFT在近期掀起了一股數位藝術交易熱潮，馬斯克女友格萊姆斯、迷因「彩虹貓」創作者托雷斯都是使用者。

幾幅數位畫作、一部10秒短片、甚至是一張梗圖，這些「數位創作」如今都可以利用區塊鏈技術放到網路上出售。世界首富馬斯克的女友格萊姆斯（Grimes）週末便利用NFT（非同質化代幣）出售了一套數位畫作《WarNymph》，並在短短20分鐘內創造超過580萬美元交易額。

馬斯克女友用區塊鏈賣創作，20分鐘賣到580萬美元

格萊姆斯本週日於NFT交易平台Nifty Gateway上拍賣10件加密藝術（crypto art），結果在極短的時間內全數作品即銷售一空。其中一幅名為《Death of the Old》的畫作，出價高達38.8萬美元（約新台幣1,079萬元）。其中一幅拍賣作品更被競標得主以250萬美元的價格重新上架。

Dropping NFTs tomorrow at 2pm EST. enter the void pic.twitter.com/l9fNFUCheX — ☘︎𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰 (@Grimezsz) February 28, 2021

外媒《Business Insider》預估，格萊姆斯透過這次拍賣獲得超過580萬美元收入，她也承諾將部份收益捐給致力減少碳排放的非營利組織Carbon 180。

像格萊姆斯一樣利用密碼貨幣交易藝術品的創作者，在近期快速增加。NFT交易平台OpenSea聲稱，2021年2月的交易金額達到8,630萬美元，去年同期的交易金額則只有150萬美元，今年1月則為800萬美元。

前陣子，著名迷因「彩虹貓（Nyan Cat）」創作者、數位藝術家克里斯．托雷斯（Chris Torres）也將這個迷因的Gif動畫翻新，並放上NFT交易平台拍賣，最終以300以太幣──約59萬美元（約新台幣1,640萬元）的價格賣出。

「我對密碼貨幣還很陌生，但我能看見它全部的潛力。」托雷斯表示，「雖然我對（拍賣）成功感到驚訝，但我很高興自己為密碼貨幣世界中的迷因經濟開啟了一扇大門。」

NFT到底是什麼？

NFT全名為「非同質化代幣」（Non-Fungible Token），每個人手上的一枚比特幣都是等價且相同的，但NFT則否，每一枚NFT都是獨一無二、不可替代的存在，且無法被拆分，最小單位即為1。

這樣的特性使NFT成為證明數位藝術品所有權，為各式畫作、稀世珍品「驗明正身」的新興管道。由於網路上的任何圖像、音樂都可以被無限複製，過往很難主張真品與複製品之間的區別，但NFT讓這些數位創作都可以像現實的畫作般有著身份證名。

加密藝術平台CryptoArt.io資料顯示，NFT加密藝術的市場規模已達到1億美元以上。數位藝術家Beeple去年就利用NFT賣出一系列作品，總價值超過350萬美元。

NFT不光只能用在數位藝術品上，稀有球鞋、棒球卡等具有收集價值的物品都可以利用NFT建立數位認證，甚至各式各樣的短片也有市場。密碼貨幣媒體《Coindesk》指出，實際上藝術品只占NFT市場不到4分之1的份額。

就連知名拍賣行佳世得，近期也首度拍賣同樣由Beeple製作、以5,000張照片組成的NFT數位拼貼畫，目前出價已達到300萬美元（約新台幣8,300萬元）以上，預計3月11日結標。

斥資上億元買下一部10秒短片，為的是什麼？

《The Verge》認為，從某種角度來說，購買NFT藝術品或許只是買下一個吹噓的權利。畢竟無論是否支付鉅款，擁有者和一般民眾同樣只能透過螢幕觀看，很難說有多大分別。

「（買家）可以說自己是真正擁有創作的收藏家，贊助藝術家外加收穫一定名聲，這對人們來說很有吸引力。」NFT交易平台Foundation社群負責人林賽．霍華德（Lindsay Howard）表示，這也是親自支持藝術家的一個機會。

《路透社》指出，去年10月，收藏家弗萊雷（Pablo Rodriguez-Fraile）就以660萬美元（約新台幣1.8億元）的高價，透過NFT買下Beeple一部不到10秒的短片──一部在網路上即可免費觀看的短片。

對於購買的理由，弗萊雷解釋，「你可以在羅浮宮拍攝《蒙娜麗莎的微笑》，但這沒有任何價值，因為看不出作品的出處或歷史。」真正有價值的是背後的這些支持。

CROSSROAD

By @beeple



The #1/1 from beeple's first NG drop has just resold on the secondary market for $6.6 million.



History has just been made.



Congrats to beeple and of course to @pablorfraile for the sale. pic.twitter.com/mTYG4VABSw — Nifty Gateway (@niftygateway) February 25, 2021

不過如同外界對比特幣的擔憂，也有業界人士指出，高漲的NFT市場很可能會面臨泡沫破滅，更有人警告，絕大多數NFT可能未來都將變得一文不值。但也有看法認為，NFT給予了受到平台剝削的創作者們，一個直接獲得粉絲贊助的管道。

無論如何，NFT為數位藝術品創造了新興的交易形式，但藝術品本身價值就因人而異，NFT究竟是不是一場數位時代的鬱金香狂熱，恐怕還難以說清。

資料來源：Reuter、The Verge、Business Insider、CoinDesk

責任編輯：錢玉紘