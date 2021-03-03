電動滑板車共享服務Lime宣布從Uber手上接手Jump共享電動單車業務，希望滿足消費者在短距離交通接駁的便利，其服務今年將推廣至全球更多城市。

由Uber及Google母公司Alphabet投資3億3500萬美元的Lime，自2017年創立以來，雖然去年受疫情影響而經歷裁員、虧損，但近日仍從Uber手上接手Jump共享電動單車業務，強調將透過多元共享交通工具銜接使用者日常通勤需求，並且讓短距離內的交通接駁變得更加容易，並且宣布今年預期將加速推廣至全球25個城市。

Lime宣布在旗下共享服務加入新款電單車，與過往提供使用的單車比較，除了提供兩段變速與更明顯電力輔助騎乘體驗，最大不同在於新款電單車採用可拆換電池設計，同時電池更與先前投入使用的第四代電動滑板車通用，意味Lime無須針對不同服務使用車款使用規格差異的電池元件，甚至能使電池重複使用率大幅提高，維護成本相對也能降低。

Lime

此外，Lime也表示用於電動滑板車或電單車的電池元件出現儲電能力衰退情況，就會轉作其他供電需求使用，例如用在用電需求相對不大的藍牙音響設備，讓電池使用效益可大幅增加，同時也能避免影響環境，甚至也能讓本身服務更為「環保」。

目前Lime服務主要鎖定8公里（5英里）距離內的交通往返需求，例如從家裡到車站或購物中心、車站到辦公地點之間的通勤，尤其目前受到疫情影響，使消費者會避免在人潮流量高峰的時間使用大眾運輸工具，但在沒有個人車輛情況下，Lime這樣的共享交通工具就有不少發展機會。

Lime表示今年預計投入5,000萬美元，在夏季將服務進駐全球25座城市，並且將重心放在歐洲與北美市場，其次也會推廣至澳洲與紐西蘭市場。事實上，之前Lime也曾評估在台灣市場發展，但受限於台灣道路法規限制，因而難以將電動滑板車為主的Lime共享服務帶進台灣。

除了增加更多共享交通工具，讓使用者在往返接駁方式能有更多元選擇，Lime也因應預期使用其服務人數將會增加，同時也與非營利組織美國單車人聯盟（League of American Bicyclists）合作，藉此推廣更安全且正確的單車騎乘使用安全，以及道路使用正確觀念，藉此在推動旗下服務時，更可藉由加強宣導避免民眾使用單車或滑板車時，可能造成道路亂象，或是發生交通事故。

資料來源：Lime、Tech Crunch、The Verge

責任編輯：蕭閔云