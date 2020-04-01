武漢肺炎疫情下，Zoom不單是遠距會議的好工具，也成為各間企業和員工通知裁員、放無薪假的管道。

當在家工作成為趨勢，視訊軟體Zoom成為新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情期間最受各個企業、上班族矚目的焦點。這項幫助千千萬萬企業與上班族遠端工作的軟體，卻也成為新創和員工說分手的媒介了。

為度過疫情難關存活下去，許多新創都不得不在蕭條的經濟情況斷尾求生。上週，成立不過3年的美國電動滑板車新創Bird，宣佈大裁員400人，約占員工總數的30%。

電動滑板車Bird在疫情中業務停滯，近期便以Zoom在內部宣佈大裁員的消息。 Bird via Instagram

與傳統裁員不太一樣的地方在於，這則令人錯愕的消息，是透過Zoom遠距傳達給在家工作的員工。根據《BBC》報導，Zoom視訊會議一次最多可1,000人共同參與。

最初甚至有人聲稱，Bird是利用預錄影片告知被裁員的員工，不過技術長巴爾索普（Justin Balthrop）很快出面澄清，他們是實際在鏡頭前宣佈的，絕非利用預錄影片公佈裁員消息，這種作法太過無情。

執行長范德贊登（Travis VanderZanden）也坦承，他們的作法不夠妥當，有更好的方式和員工溝通，例如在過去幾天裡一對一和受影響的員工私下透露裁員消息。儘管同樣是遠端宣佈，這種作法更能顧慮到員工的感受。

難過疫情關，新創紛紛裁員止血

令人輾轉反側的疫情下，新創們或許都睡得很不安穩。與Bird同樣著墨於電動滑板車領域的Lime，也計劃裁掉70名員工。Lime已經因為疫情暫停了絕大部分主力地區的服務。

肺炎疫情令民眾足不出戶、經濟蕭條，各個新創都在疫情下不得不裁員止血。 Flickr via Chad Davis

根據《CNBC》報導，光是3月份，美國各地新創就裁掉近4,000名員工止血，包括超過40家公司，涉及領域從AI、外送、交通到餐旅業皆有。這些公司總計募得近150億美元資金。

OTA平台新創TripActions就宣佈裁員297人，超過整體2成員工。和Bird的作法相仿，TripActions也利用Zoom和部份員工道別。

其執行長柯恩（Ariel Cohen）坦承，利用Zoom通知裁員消息確實不是很妥當。但在各州紛紛頒布禁足令，要求企業關閉的此刻，這是不得已作法，「我們沒辦法讓他們來辦公室。」

還有一些新創雖然沒有硬性裁員，但也利用Zoom通知員工放無薪假，金融科技新創Fluidly就是其一，近期一次公司遠距會議上便宣佈，由於疫情影響，預估未來18個月裡公司將很難籌措資金，員工可以選擇放無薪假或直接離開。

3個月股價飆升114%，Zoom以3倍活躍用戶力壓微軟Teams

無論好消息壞消息，蔓延的疫情讓企業都只能透過視訊軟體和員工布達。廣受各家企業青睞的Zoom，也在這股趨勢中擊敗Teams，是當前用戶數最多的視訊軟體服務。

研究公司Apptopia的數據指出，Zoom美國日活躍用戶一度因疫情攀升至484萬人，Teams同日則僅有156萬用戶。Zoom 3月的活躍用戶較去年同期成長151%。

從去年4月在納斯達克掛牌上市以來，Zoom股價已經成長一倍有餘，其中絕大部分漲幅皆集中在今年疫情爆發後。 Zoom via Twitter

儘管用戶數暴增，實際對營收的影響可能不大。Zoom財務長史泰克博格（Kelly Steckelberg）表示，使用人數確實有相當幅度增長，但絕大部分都是免費用戶。

即使如此，投資者們依舊看好Zoom的發展前景，邁入2020年以來，其股價已經從68美元成長至146美元，上漲幅度達114%。

資料來源：BBC、CNBC、Reuter

責任編輯：陳映璇