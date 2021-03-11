教育新創ALPHA Camp宣布獲得新一輪的募資，具體金額未向外透露。新一輪的資金將用於人才招募、學習系統的開發等。

教育新創ALPHA Camp於今（11）日宣布完成新一輪的募資，由活水影響力投資領投，Hive Ventures與行政院國發基金，以及多名天使投資人參與跟投，實際的募資金額並沒透露，但表示估值突破新台幣億元。

新一輪的資金將用於人才招募，以及增加學習管理系統（LMS，learning management system）的投入。

ALPHA Camp從2014年開始開設程式課程，培育台灣網頁開發的技術人才，並在2017年從實體走到線上。學生遍佈許多知名新創，如鮮乳坊、Yourator、Meet.jobs等，也將業務拓展出海，在新加坡、越南、香港、韓國都有佈局。

融合線上、線下教學優勢，ALPHA Camp不想只當線上出版社

原先ALPHA Camp專攻實體課程，創辦人陳治平（首圖中排左一）也不諱言地說：「我們要做的是學校，希望瞄準的是長期的人才培育。」

在2017年因應全球線上教學的趨勢，以及ALPHA Camp在規模化上的考量轉為線上課程。但比較特別的是，並不是單純的售課，陳治平一再強調ALPHA Camp要做的事情不是單純的線上課程，「線上課程很多都像是出版社，課程出售後就置之不理，我們是希望能緊密追蹤學生的狀況，在學習過程中參與的更多。」

因此ALPHA Camp的模式相當特別，雖然是線上課程，但仍有「學期」的概念，藉此來給予學生一定的進度壓力，也有分組的作業等，避免過度自由導致上課率、完課率低迷的狀況。

除了融合線上、線下課程的優點，陳治平認為ALPHA Camp有三大優勢：超過數千名的產業人脈、在教學設計與學習動力管理上的投入，以及平台搜集的數據。

ALPHA Camp的學習與數據系統會密切追蹤每一個班級的成員組成、背景、心理狀況、完課率、進度等，甚至會因應不同學生的背景分發不同的助教，確保學習成效。也有更軟性的部分，如課後填寫的學習紀錄，ALPHA Camp都會從中挖掘學生的學習狀態。陳治平也透露，雖然還不到NLP（自然語言處理）的程度，但是已經搭配AI針對某些關鍵字進行警示。

不過，把目光放到美國，線上課程平台Coursera即將IPO，在2020財年擁有2.93億美元的營收、淨損6,680萬美元。Alpha Camp與Coursera的模式相當不同，發展的方向也無法比較，IPO對於Coursera當然是一種肯定，Alpha Camp在未來資訊業中還能培養出多少「AC軍團」，就是最好的指標。

至今ALPHA Camp已經培育超過6,500多位軟體人才，根據內部數據，順利完課的學生就職率突破90%，且在畢業後36個月，薪資平均增長近150%，年薪突破百萬。

多年磨一劍，三年打磨字數千萬字的網頁開發課程

Alpha Camp的學習系統。 Alpha Camp

ALPHA Camp還有一個特點，就是不同於其他線上平台課程種類繁多，過去三年都專注打造與優化同一個課程：網頁應用程式開發。

曾任波士頓管理顧問公司（BCG）大中華地區消費者洞察智庫負責人，現任ALPHA Camp營運長郭又綺（首圖中排左三）表示，ALPHA Camp會不斷優化既有的內容。

舉例來說，如果課間的考題有50%以上的人都答錯，就代表題目設計上可能過難，即會進行調整。且雖然只有一個課程，但內容相當豐富，光字數就突破千萬字，累積了學生作業與小考46萬份，社群學習互動23萬次

而在獲取新一輪募資後，ALPHA Camp的確不排除添加新的程式語言課程，「但是比起語言，我們更focus（專注）在程式背後的邏輯訓練與脈絡化的學習。」陳治平說。

未來ALPHA Camp的短期目標是擴大在台灣的影響力，協助更多人發展更好的職涯，而投資人除了活水影響力投資、Hive Ventures、行政院國發基金之外，其他參與的天使投資人包含橡子園董事長陳五福在內的矽谷天使投資、瀛睿律師事務所合夥人簡榮宗等人。

責任編輯：錢玉紘