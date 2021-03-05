高通針對手機、耳機、智慧穿戴裝置、PC與XR裝置音訊品質，推出Snapdragon Sound設計平台，讓使用者能有更沉浸的聽覺體驗。

高通（Qualcomm）針對聲音聆聽體驗推出名為Snapdragon Sound設計平台，主要針對手機、耳機、智慧穿戴裝置、PC與XR裝置聲音聆聽體驗打造，透過提升音訊品質讓使用者能有更沉浸的聽覺感受。

首先用Snapdragon Sound導入產品設計的品牌有小米、鐵三角等，預期包括手機、耳機產品都將使用Snapdragon Sound方案；此外，高通也將與亞馬遜合作，在旗下串流音樂服務Amazon Music提供對應Snapdragon Sound技術規範的音樂內容，未來將可針對音樂內容提供規格認證。

高通在之前已經針對行動裝置提出Snapdragon運算平台設計，同時在進入5G連網時代也釋出相應識別標誌，另外也為遊戲體驗提出Elite Gaming識別，以及針對快充提出的Quick Charge識別認證。

此次提出的Snapdragon Sound設計平台，則是希望強化手機、耳機、智慧穿戴裝置、PC與XR裝置的聲音體驗，並且讓消費者能更快識別哪些裝置符合此設計規範，藉此獲得更具沉浸感的聽覺感受。

在Snapdragon Sound設計平台中，高通分別整合Snapdragon 888運算平台、FascFonnect 6900行動連接平台，並且加上採用WCD938x、WSA883x等放大器設計，軟體則加入Qualcomm ANC主動聲音降噪技術，以及包含aptX Adaptive、aptX Voice技術，藉此對應更完整聲音體驗。

符合Snapdragon Sound設計平台的無線裝置，將可對應24bit、96kHz音質輸出，並且對應89毫秒延遲與不中斷播放聆聽感受，而在有線連接情況下，則可透過Qualcomm Aqstic DAC數位放大器將輸出音質提升至32bit、384kHz規格，同時支援PCM與DSD解碼播放，並且讓總諧失真與噪訊表現降到最低。

資料來源：高通、The Verge

責任編輯：錢玉紘