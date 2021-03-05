YouBike共享單車是台灣人習以為常的城市通勤載具，近來一款無樁共享自行車Moovo進入台灣市場，這家新創運點科技，如何搭上微交通浪潮？

去年8月新北市引進新一代無樁共享自行車Moovo，不跟進台北市升級YouBike 2.0之舉引發熱議，Moovo由台灣新創運點科技負責營運，近期營運範圍更拓展到彰化公共自行車服務，預計今年在台累積投放2,000輛自行車，滿足城市交通最後一哩路需求。4日運點科技共同創辦人林靖德出席智慧運動暨智慧騎乘高峰論壇提到，未來5~10年，微交通（Micro-mobility）領域將複製特斯拉模式，驅動兩輪產業創新。

左一為運點科技共同創辦人林靖德 陳映璇攝影

曾任職摩拜單車的林靖德，娓娓道來共享單車產業的發展。在2016年起物聯網技術發展成熟，車輛結合物聯網技術，可用手機App租借，變成一種「消費性電子產品」。在共享單車全盛時間，2017年湧入20億美元，投資人看見了共享單車租賃生意可穩定規模化獲利，更是很好獲取的用戶、流量的入口，當時ofo、摩拜單車快速崛起。

「當時資本湧入來得太快，政府來不及管，變成大家拚量，整個經濟模型崩盤，當時創投幾乎是路上看到誰的車多，就去投資！」即便看過共享單車泡沫化，林靖德依舊相信共享單車的價值，因此創立Moovo，他的觀點是，「泡沫代表的是夢，有夢才會吸引投資人把錢投進去，驅動產業創新。」

以租代買思維轉變，「共享微交通」出現

他看好兩輪產業將延伸出共享微交通（Micro-mobility Sharing）的租賃生意，尤其當自行車電動化後，系統變得更複雜、維修難度變高，需要有一套完整的解決方案，因此出現像是：共享單車、共享電動自行車、共享滑板車等服務，如Moovo就是主攻城市短途通勤。

Moovo在全球已投放3萬輛自行車，累積逾100萬用戶。 新北市交通局

加上年輕人「以租代買」的思維轉變，除了共享單車的超短租服務，未來還有各種運具的短租、長租，甚至是訂閱制。運點科技看準商機，提供一套軟硬體、物聯網、服務體系的整合解決方案，讓營運商買了就能直接使用，終端消費者也能有一致的體驗。

林靖德說，Moovo打造模組化的商用平台，以配合當地共享、租賃營運商。Moovo目前在全球20多城市營運，以義大利、西班牙為主，7~8成業務在歐洲，台灣僅在彰化、新北市有小規模示範點，新北投放400輛、彰化投放1,600輛，全球已投放3萬輛自行車/電動自行車，累積逾100萬用戶。

對於取代YouBike的議題，運點科技表示，Moovo作為城市交通的延伸，沒有誰取代誰的問題。不過從近期新北市宣布將在3月取消YouBike前30分鐘免費的貼政策，改成前30分鐘收費新台幣5元，以減輕新北市財政負擔；並引進無樁共享自行車Moovo營運，讓廠商自訂費率、盈虧自負，複製電動機車共享服務Wemo、GoShare、iRent營運模式。

Moovo打造模組化商用平台，看準歐美共享、租賃市場

除了在台投放自行車、電動自行車，未來還有無人車實驗，目前Moovo跟MIT麻省理工媒體實驗室合作，進行無人三輪車載具實驗，包括接駁載客、載貨等實驗，探索更多不同商業應用。

目前Moovo在彰化跟麻省理工媒體實驗室合作，進行無人三輪車載具實驗。 陳映璇攝影

林靖德表示，Moovo的解決方案可以做到前端搭配各式交通載具，後台做大數據分析，釋放電動自行車等消費電子產品有更多潛能，「過去自行車產業談加法，如何組裝車；如今當每台車有了思考、運算功能，未來就是談乘法，想像空間更大。」

林靖德看好，未來歐美電動車共享、租賃市場是很大的商業機會。從成長性來看，他觀察到過去一年，共享單車週轉率年增25~30%，外賣、物流共享單車，則有高達50~60%的成長。

責任編輯：錢玉紘