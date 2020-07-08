新北市宣佈改用無樁公共單車系統後，雖令外界想起數年前的oBike惡夢，但無樁單車不僅建設成本更低，也能夠接觸到更多民眾，還有助提昇市府形象。

共享單車在中國曾經掀起浪潮，無樁式成就了共享的自由，隨時可以租借，隨處可以歸還，但前陣子oBike在台灣造成的混亂，仍讓許多人不敢恭維，於是本土的YouBike再次綻放優點，固定的樁位避免了街道上或躺或斜的單車災難、專為台灣人設計的悠遊卡付費方式，都讓大眾頻繁回頭再次使用。2018年底時，台北市府重新招標，並打算將共享自行車服務升級為電助車，再次由YouBike承辦，但為什麼新北市府面對2021年即將到期的合約，並不打算升級為YouBike 2.0，而是改以過去爭議較多的無樁式取代呢？

台北市力推共享單車Youbike 2.0升級，新北市卻不打算跟進，還要引進新一代無樁共享自行車。 shutterstock

新北市政府的考量

以下節錄自新聞報導：

新北市交通局長鍾鳴時強調，過去YouBike站必須先找到土地，再請來台電配電，透過樁柱管理，一次要設置30台以上，但無樁式公共自行車就自備GPS等系統，只要在一處空地畫設範圍，就能以電子圍籬定位，即便僅設置5台也OK，能夠更深入社區，且因為無樁柱，停車空間不會只限定一家業者，各家業者都能使用，選擇更多元……

降低建設成本

新北市政府的首要考量即是成本。YouBike 1.0以「站點」為單位，需要設立自動服務機、中控刷卡機、電路配線，站位規畫門檻較高，成本也較高，一台車約需要5萬；YouBike 2.0則以「樁」為單位，一樁一車，透過樁上的太陽能板充電、刷卡付費等等，減少大型站點、多餘機台的費用，成本減少約3萬；無樁式電助車以車為單位，不需要其餘硬體設備，成本最低。此外，因為僅需要設置停車格與電子圍籬，圍籬內可以有不同廠商營運的自行車，市府期待如目前的共享機車一樣的發展軌跡，有多家廠商，如：GoShare、WeMo、iRent，促成良性競爭，讓消費者可以有更多選擇。

提升使用人口

政府的善意與政績需要讓人民感受到、使用到，因此觸及更多民眾亦是考量之一。目前將讓YouBike 1.0與無樁式電助車並行。首先聚焦新北市內的使用人口，目前暫定原先站點不移除，而無樁式電助車設點將可以更深入社區與各個景點，如淡水、新店、三重，吸引更多人使用。新北市內使用人口成長，但雙北不同步，造成跨區租借產生問題。雙北往來密切，跨市日均租借人口超過2,000人，若台北市逐步汰換YouBike 1.0將會造成交通上的斷點。

新北市無樁電助車前進台北

根據過去雙北共享單車的發展，我認為無樁式共享電助車服務有機會會前進台北市。過往台北發展YouBike，而新北則是NewBike，但雙北生活圈的緊密與站點的規模，最後由YouBike單一系統整合兩座城市，因此在利大於弊的情況下，即便YouBike 1.0短期內仍會服務雙北民眾，但對於跨區間的交通與長橋連接的道路設計，地形限制較小的電助車仍有非常大的優勢，在YouBike兩代系統不相容的情況下，我相當看好新北的無樁電助車前進台北。

提升市府形象與政績

近期討論新北市共享自行車計畫的新聞、網路文章相當多，抵抗慣性、選擇無樁式電助車的決策讓新北市政府占據媒體版面，對於新北市政績是正向加分。目前僅有少數縣市使用YouBike以外的系統，且高雄市CityBike也將退場，改由YouBike取而代之。然而許多縣市都曾經營運自家系統，除了降低成本外，冠上縣市名稱的共享自行車，不管對遊客、當地居民都具有象徵意義，是良好的市政宣傳。但YouBike的城市象徵與台北市較為緊密，因此若此次無樁式電助車可以在新北實驗成功，再從將版圖橫跨到台北，將對新北市形象有正面的效益。

潛藏的問題

不論是YouBike 2.0或是新北市目前使用的無樁式電助車都整合了GPS系統，可以從手機App查看單車狀況、位置與數量，符合這個世代的手機使用者需求。找到車後，以實名制租借管理，能有效提升公共自行車傷害險的投保率，掃碼付款也大大增加方便性，但「還車站點」的差別則兩者迥異，YouBike 2.0相當接地氣，以車樁為主降低單車的失竊率，太陽能充電系統也能減少換電池的雇員，減少營運成本，而無樁式電助車僅需要停進設有電子圍籬的停車格內，就能歸還。

但無樁與科技帶來的方便，有可能會讓民營業者負擔更大的風險與成本。首先少了停車樁的自行車，無法利用太陽能板充電，需要增派人手換電，另外無法透過停車樁鎖住自行車，容易增加失竊風險，和共享電動機車不同，自行車的輕重量容易整台失竊，甚至電子圍籬內沒有車樁的放置，可能遭放置機車或其他交通工具。

新北市政府仍需要和廠商討論出更為接地氣的配套措施，避免重蹈oBike覆轍，甚至需要和台北市政府有更多的討論，讓往訪雙北的旅客、通勤族能不受影響。即便如此，不同的交通工具，乘載不同使用者的需求，因此我相當期待，看到更多元的共享運具出現在台灣的街道上，但需要「整齊」擺放！

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責任編輯：陳建鈞

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