新北市引進新一代無樁共享自行車Moovo，24日在正式在淡水區36個點位上線，Moovo採用電子圍籬、GPS車輛定位規範停車區域，避免停車亂象。

Moovo採用電子圍籬和GPS車輛定位規範停車區域，避免衍生停車亂象。 新北市政府交通局

以下為6月18日報導：

新北市與Youbike合約即將在明年到期，外界關注是否會跟進台北市升級成Youbike 2.0，不過交通局長鍾鳴時17日在議會質詢表示，新北市改推行新一代無樁共享自行車，目前已由新加坡商運點科技得標，預計今年會在 淡水區和板橋、三重、新店 等3條通勤綠廊試辦，未來會與YouBike共同營運，並逐漸取代Youbike，這也意味大台北地區Youbike升級整合破功。

新北市與YouBike合約將在明年8月到期，但新北選擇不跟進Youbike 2.0升級。 shutterstock

台北市將全面汰換成Youbike2.0，新北有疑慮：1.0、2.0系統不相通

今年1月15日起台北市率先在台北公館及台大校園展開3個月Youbike 2.0試營運，由於YouBike 2.0採用車上機及輕樁設計，在建站上更靈活，且提供悠遊卡及手機QRcode掃碼租借租車服務，在操作上更多元，試營運期間獲得9成滿意度，未來將逐步拓展到全台北市。

YouBike 2.0採用車上機及輕樁設計，在建站上更靈活。 陳映璇攝影

不過，新北市選擇不跟進Youbike 2.0升級，鍾鳴時在接受媒體採訪時表示，台北市將改採YouBike 2.0，卻不與新北討論雙北接軌問題，YouBike業者也不與新北討論換約內容，為保障新北民眾的權益，才會進行新系統試辦招標。加上與Youbike微笑單車公司簽訂的合約將於明年8月到期，現行YouBike將逐步進入汰換期，但1.0與2.0系統不相容、無法互還，若要續約現行車種將面臨提前汰換的問題，勢必造成浪費。

新北市引進無樁自行車Moovo，採電子圍籬、GPS車輛定位管理

不過新北市將引進的無樁共享自行車也引發質疑，過去來自新加坡的oBike無樁式共享單車因管理不當失敗告吹，日前新北市才將超過6千輛無人招領的oBike進行標售，最後以每輛3元標出，拍賣所得不到2萬元。

日前新北市才將超過6千輛無人招領的oBike進行標售，最後以每輛3元標出，拍賣所得不到2萬元。 shutterstock

為避免oBike亂象再起，新北市制定「新北市共享運具經營業管理暫行自治條例」，正由市議會審議中，未來所有共享運具都將納管，並增加退場機制，業者申請時要繳保證金等，若經營不當，市府依法移置、保管及拍賣。

而新北市將引進由新加坡商運點科技推出的自行車Moovo，透過智慧手機操作、無樁位，且採用電子圍籬和GPS車輛定位，避免衍生停車亂象。運點科技為智慧共享運具系統整合商，從官網查看，旗下經營運具包括自行車、電動自行車、電動滑板車等，團隊具有工業設計、軟體開發、物聯網、數據處理及車隊管理的經驗，在新加坡、北京、上海、台北都有據點，但關於營運的資訊甚少。

目前新北YouBike設站上限已達605站，只剩25站空間，明年8月合約將到期。鍾鳴時表示，新北市交通局正審慎研擬轉換計畫，希望以合理的成本，讓既有的YouBike在使用年限期間發揮最大效益，達成平順轉換，並同步引進新一代公共自行車系統，讓公共自行車服務無縫接軌。

責任編輯：蕭閔云