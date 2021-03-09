17歲投身創業的奧斯汀・羅素，一手創立光學雷達公司Luminar，並在自駕車領域裡聲名大噪。在奇幻的創業故事背後，有哪些是他一路秉持的原則？

光學雷達公司Luminar在2020年末官方宣布，將透過與空殼公司Gores Metropoulos合併，在納斯達克上市。談起Luminar，在矽谷也算是有故事的新創獨角獸。這家公司由當時年僅17歲的奧斯汀．羅素（Austin Russell）創辦，他當時還只是一名高中生。Luminar因其低成本的光學雷達感測器技術，在自駕汽車市場上聲名大噪。奧斯汀．羅素明顯在小時候就受到史蒂夫．賈伯斯的薰陶，在他進入青春期之前，就已經迷上了雷射、感測器、高級光學和自動駕駛汽車。

後來，羅素放棄了史丹佛大學的物理專業，並獲得彼得．泰爾（Peter Thiel）提供的10萬美元創業基金，因而過上了為自動駕駛汽車製造感測器的夢想生活。

當他在17歲拿到駕照時，已經成立了自己的公司Luminar Technologies，並在自動駕駛汽車領域佔有一席之地。

Luminar Technologies創辦人Austin Russell。 截圖自Twitter

他的公司專注於光學雷達，一種將雷射感測器反射到物體上的技術，為車輛提供周圍環境的3D圖，尤其是前方物體的位置。

截至2021年2月9日，羅素持有Luminar公司1.047億股的股票，價值32億美元，讓他成為最年輕、白手起家的億萬富翁。

外界形容羅素是一位罕見的天才，他也知道如何建立和經營一家公司。以下是關於他建立和經營企業的三點經驗。

1、厚積薄發！專注於產品，不要博取關注

儘管發佈產品肯定會帶來流量，並讓一些早期用戶參與進來。在這種關注的驅動下，可以促使人持續完善產品。

但事實證明，推遲發佈、直到完善了產品，往後才會能走得更遠。至少羅素和Luminar的團隊已經證明了這一點。

Lucid

羅素深知自動駕駛汽車的發展空間，因此對自己的行動相當保密。「如果在5年前宣布我們的想法，那麼所有人都會這樣做，」他在談到為何長期不公開自己的王牌時表示。

但是，這些秘密建立起來的東西，很快就變成了一些知名產業人士在公開場合的讚譽。

除了稱讚之外，Volvo也將在2022年開始銷售搭載光學雷達的汽車。在不久的將來，戴姆勒也將在其自駕卡車上使用光學雷達。根據報導，賓士和BMW正在仔細研究這項技術。

Luminar從一開始就相當保密，這也足以説明他開發出了一款深具吸引力的產品。

2、必須讓自己成為一個更好的學習者

羅素提到，作為公司的執行長，他對技術的深刻理解和勝利的追求不懈，是維持公司運轉的主要因素。很顯然的，對技術深刻理解的根源早在他青春期時，早已在心中埋下待發芽的種子。

十幾歲時，他開始從維基百科和YouTube上學習3D成像技術、光子學和雷射。

他在接受採訪時表示：「我只是癡迷於學習某些東西……我只是獨立學習和理解許多嶄新的科學領域。」

永不滿足的學習慾望，驅使他前往加州大學爾灣分校（University of California，Irvine）的貝克曼雷射研究所（Berkman Laser Institute）就讀。他在那裡學習到無線供電和擴增實境技術，並透過這些知識背景，為自己打開了無人駕駛汽車的大門。

截圖自YouTube

即便掌舵著一家價值數十億美元的公司，也無法抑制他不斷學習的慾望。羅素表示，在每週工作80至120小時的過程中，他每天仍然會抽出時間，閱讀一些文章和報紙。

在這種情況下，只有優秀的學習者才能找到時間和靈活性，保持著學習的彈性。

在確立最佳的方法之前，他進行了2,000次的嘗試，試圖建立起完美的光學雷達系統。所有失敗的試驗都提供了一些教訓，讓我們明白為什麼會失敗，而傑出的學習者能夠汲取經驗，並整合成讓客戶滿意的產品。

3、朝著目標奔馳時，不能因噪音而分心

當產業裡最具權勢的人向你開火、抨擊你的技術時，你該如何避免自己偏離軌道？事實證明，你不需要做太多的事情，只要直視前方，繼續前進。

眾所皆知，特斯拉執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）對羅素的技術有些感冒，他認為特斯拉只需鏡頭、雷達和超聲波就能實現全自動駕駛，但這些評論並沒有削弱羅素的信心，因為他堅信自己的技術。

Reuters Connect

接下來，他加快與汽車製造商簽署協議的腳步，並在走向IPO的過程中，從創投公司籌集資金。

羅素表示，他不會讓競爭分散自己的注意力，而收購也不會讓他興奮。其團隊的唯一目標是，「讓自駕汽車看清前方250米」的技術得以完善。

保持專注和忽略讓自己分心的事情，已經將Luminar領向偉大的道路上。

結語

25歲的奧斯汀．羅素是「技術專家」和「精明商人」的結合體，他的成功很大程度上要歸功於學習，而每個人都可以向他學習這三個小訣竅：

1、盡可能讓你的產品更加完善，並遠離大眾的關注視線。

2、成為一個更好的學習者。就算同時扮演著不同的角色，也要保持學習。

3、確立目標的最佳路線後，無視一切干擾並持續前進。

這些建議可能不會讓你的公司成為獨角獸並上市，但只要你正在做著自己喜歡的事情，或許有一天，它會成為一項偉大的事物。

本文授權轉載自：36氪

責任編輯：文潔琳