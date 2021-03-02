去年新冠疫情席捲全球，讓電影院飽受衝擊，且進一步推升串流媒體爆發式的成長。反觀2021年，電影產業又會迎來怎樣的挑戰和巨變？

我看見了一隻老虎，老虎看到了一個人。



我看見了一隻老虎，老虎看到了一個人。

在美國，自去年疫情爆發後的一段時間裡，不少人對這段歌詞和旋律都相當熟悉。與其相關的《虎王》（Tiger King）紀錄片於美國熱播，而它的爆紅幾乎成了人們口中唯一一件與疫情不相關的事情。

《虎王》（Tiger King）。 Netflix

這部Netflix的獨家影集開啟了美國串流媒體在疫情後的爆發成長。

消失的電影院！宛如對諾基亞的懷念之情

由於疫情的蔓延，美國居民已有將近一年的時間沒有踏入電影院裡。日前，熱鬧的紐約地區才宣佈開放部分的電影院。但深懼疫情傳播，觀影人數並沒有如想像中的大爆發。

回顧疫情之前，每到週五下班時，人們總是討論著週末要去看哪部新電影。但現在，在週五最後一個Zoom Meeting結束前，這些人卻在討論Netflix、Disney+上有哪些值得期待的新影集和電影。

電影院似乎已成為人們腦海中對諾基亞「 擁有不如懷念 」的那般情感。越來越多人開始相信，當漫長的疫情徹底結束後，電影院或許不再擁有原本的吸引力，人們將更習慣使用串流媒體的服務，在家享受電影、影集和電視節目。

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毋庸置疑的是，電影院的長期關門，為串流媒體們帶來一個高速發展的舞台。有趣的是，儘管這些串流媒體平台互相咬牙較勁，卻走向了完全不同的發展方向。

2020年，串流媒體瘋狂式成長

在2019年底時，迪士尼正式向外宣佈旗下的Disney+串流媒體業務。在當時，這項服務並不受外界看好。然而，當這座遊樂園帝國慘遭疫情衝擊後，Disney+反倒成了挽救財報的黑馬。

在本月公佈的數據中，截至2021年開端，僅僅發佈一年多的Disney+，其用戶已超過1億名。如此龐大的訂閱數，是Disney先前預計在2024年實現的。

若回頭看Disney+的對手——Netflix的發展歷程，是大概花費10年才擁有了1億名用戶數。目前，Netflix在全球的訂閱戶為2.03億。

Disney+的增速，在某種程度上比過去的Netflix快上不少。但Netflix也未因此放慢自己的腳步，反而利用疫情坐穩串流媒體龍頭的寶座

在上一次的財報中，Netflix表示於上季新增了850萬名用戶，全球總用戶超過2億。同時，2020年第四季由於疫情嚴峻，促使用戶在串流媒體上花費更多時間和金錢，Netflix的總營收上漲21%，高達68億美金。

值得注意的是，Netflix在其他地區的增速也相當驚人——在過去一年內的3,700萬名新用戶中，有83%的用戶來自美國之外的地區。

若談到疫情對串流媒體的影響，HBO Max是絕對不能錯過的一股力量。這家公司甚至憑藉著一己之力，有可能徹底摧毀了電影院存在的價值——在2020年最後一個月，HBO Max宣佈2021年所有由華納兄弟製作的電影都將在HBO Max上首映。這項舉動，打破了線下電影院首映及獨家播放的優勢。

除了每一個串流媒體平台都如海綿般瘋狂的吸粉之外，它們中間也重疊到大量的使用者，就像中國用戶同時使用愛奇藝和騰訊一樣。

例如，曾由Netflix獨家播映的《花邊教主》和《The Office》，後來被HBO Max和NBC旗下新的串流媒體Peacock買走，導致先前那些在HBO追劇的人被迫要轉換到其他平台上。目前Peacock除了前兩季可以免費觀看之外，後面的7季需要付費才能觀看。同樣的事情，也發生在熱門美劇《Friends》上。這個被Netflix下架的美劇被搬運到HBO Max上，促使不少人轉而訂閱新平台。

在過去一年裡，當美劇頻繁地轉換平台，使用者也不得不重複購買多家串流媒體的會員。但無論如何，這場疫情的確為串流媒體產業帶來一個巨大的發展機會。

串流媒體走向不同的康莊大道

但有趣的是，雖然每一家串流媒體服務都獲得了巨大的訂閱成長，但它們的發展路線卻是截然不同的走向：原創、獨播，亦或是兒童路線。更重要的是，這之間的界線雖然分明，但跨路線的競爭、廝殺卻貫穿了疫情時期。

在過去，電影院的意義對許多人來說，除了線下的體驗之外，主要就是首播和獨家的播放權。但現在，受到居家限令，電影院的優越性逐漸被串流媒體所取代。目前，能夠獲得一齣熱門影集的獨家播映權，已成為串流媒體平台們必爭的資源。

在發展路徑中，Netflix仍堅守著自家的「原創影集」、「原創電影」，並在疫情期間將其發揚光大。Netflix目前在美國境內的內容中，共有790個原創內容，佔總內容的39%。去年同期，原創內容僅為全部內容的25%。而在2019年，Netflix一共只有371個原創電影和影集。

2021年，Netflix公佈了野心勃勃的大膽計劃——每週上映至少一部原創電影。據悉，目前有大約500部原創作品處於後期製作的階段。今年，Netflix也有不少巨星加盟的大製作值得期待，例如花費2億美金製作的《紅色通緝令》等等。

《紅色通緝令》 Netflix

另一家重視原創影集的串流媒體HBO Max也緊隨其後，目前有190個原創內容，佔總內容的37%。值得一提的是，HBO Max前身HBO Now的內容中，曾經有78%為原創內容。

從原創角度去看，其他幾家串流媒體在過去一年內也有不錯的發展——Disney+從10部原創內容成長至目前40個，且預計在2021年有重大突破——製作超過10部星際大戰、漫威的衍生原創劇。此外，亞馬遜的Prime Video從去年同期的80部成長至現在的120部。

儘管Disney+在原創這條道路上不及Netflix，但它在獨家播映領域的野心卻早已超越Netflix，算得上串流媒體界的獨播之王：其目前擁有最多獨家播映的影視作品，已超過老牌串流媒體Netflix。

目前89%的迪士尼內容都擁有獨播權，而Netflix擁有獨播權的內容僅佔總內容的83%，其中包含原創劇的部分。

相較於Netflix越來越原創、迪士尼越來越獨家，亞馬遜旗下的Prime Video則選擇了到處撒網的模式。儘管旗下僅有38%的內容為獨播劇，但無論從任何角度去衡量，Prime Video仍擁有最多電影、影集的資源。

值得注意的是，這些串流媒體平台的發展方向看似大相徑庭，但其中也不乏有交叉領域的廝殺、競爭。例如HBO Max正在大舉購入包含Ben 10在內的兒少影集，希望藉此與迪士尼、Netflix在兒童觀影領域一同競爭。

沒有蛋也沒有雞的電影院

2020年初，電影產業的發展似乎一切繁盛。在全球疫情爆發之前，韓國電影《寄生上流》才剛一舉橫掃奧斯卡。這一年，《黑寡婦》、《玩命關頭9》以及《西城故事》等大作都在製作、排程中，人們皆認為這將是電影產業蓬勃發展的一年。

但直到2020年結束，由於疫情無止境的延燒、電影院反覆的關閉，這些電影都沒有成功登上大銀幕。這一年，電影產業經歷了前所未有的「影片荒」。

難以營業的電影院和推遲上映的電影，成了蛋生雞、雞生蛋的無解問題。

然而，導演諾蘭似乎是2020年唯一的勇者，他帶著電影《天能》成為2020年院線播放的罕見大片。儘管上映之初，不少人預測有無數觀眾將會湧入電影院捧場。但最終，這部電影在全球內僅有3.8億美金的票房，反觀2013年，諾蘭的《全面啟動》曾打破過8.4億美元的票房。

IMDb

在看不到盡頭的疫情之下，電影製作公司紛紛意識到，不能再仰賴電影院來播放電影，他們開始把目光轉向串流媒體平台。

華納兄弟宣佈把2021年的17部新電影搬到HBO Max上播放。由去年底的《神力女超人1984》開啟了在HBO Max和線下影院同時首映的先河，之後包含《駭客任務4》等電影也都將搶先在HBO Max上映。

華納兄弟

環球影業則將把部分影視放在串流媒體Peacock上播放，成為最後一家入局串流媒體服務的老牌電影製作公司。而CBS也將在3月推出自家的Paramount+串流媒體服務。

當這些製作公司推出自家的串流媒體服務，或與串流媒體龍頭Netflix、HBO合作，電影院首映、獨播的優勢都會逐漸被削弱。

疫情的到來，為這些串流媒體平台培養出大眾線上觀影的習慣，甚至讓他們成為付費使用者。當人們用一整年的時間，習慣了串流媒體服務帶來的便利性與原創影集，他們可能不會再和過去一樣，透過電影院來獲得觀影喜悅。同時，當電影製作公司在串流媒體服務上嚐到了合作甜頭，未來也不一定會回歸到院線首映的模式。

電影院淡出人們的生活（不一定會消亡）似乎成了理所當然的事情。

就和許多產業一樣，受疫情催化而發生巨大的轉變。一般民眾也站在巨變的交匯點上，就像人們拋棄線下超市，投向Instacart的懷抱；大眾上館子用餐的習慣被Doordash取代；學生們被迫離開教室，成為Zoom大學的一份子。好萊塢和整個電影產業，也正在主動或被迫擁抱一個全新、即將發生巨變的串流媒體時代。

無論把多少錢砸在AMC的股票上，它終究會跌落至原點，並告訴人們—— 它和諾基亞一樣，最光輝的時代或許已然結束 。

本文授權轉載自：36氪

責任編輯：文潔琳