為避免發生電競手機ROG Phone 3上市不久就賣到缺貨，華碩10日發表全新旗艦ROG Phone5 ，除加足備料外，硬體設計更有6處不同。

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電競手機戰況激烈，Nubia宣佈與騰訊合作電競手機，華碩10日也正式發表ROG Phone 5電競手機，比往年提早一季度，並一口氣拆出三種機款，高階機種ROG Phone 5 Pro及ROG Phone 5 Ultimate背蓋還有1.95吋的第二螢幕，讓玩家編程打造個人化風格，使出全力要鞏固電競手機霸主地位。

全球電子供應鏈吃緊，華碩手機事業營銷處長張舜翔指出，ROG Phone 3去年上市後買氣比預期好，一度供不應求，手機賣4～5個月就賣完了，又逢現在零組件缺貨因素，重新追料難度高，原本是計畫賣到今年5～6月，但因為已經無法供貨，不如彈性應變推新機。

華碩共同執行長許先越(中)發表2021年最電競手機ROG Phone 5。 華碩

張舜翔指出，上一代電競手機備料過於保守，記取教訓，ROG Phone 5已提高零件採購量，期望銷量優於上一代，加上近期同業新款手機都將推出，故華碩決搶在對的時機儘速發佈新電競手機，相對過往「一年一發」，此次距離前一代新機發表僅8個月，未來不排除再縮短新機更迭週期，或許今年下半就又將有新機上市。

這也符合共同執行長許先越先前所言，由於面臨對手競爭，消費者會參考其他5G手機定價，故團隊正在思考還有哪些尚未被市場滿足的市場區隔，期望推第三系列手機。換言之，過去華碩一年推兩系列手機（ROG Phone及ZenFone），現在將評估是否推出第三系列擴大規模以攤銷費用。

市場150萬支電競手機，華碩市佔過半

根據業者預估，2020年全球電競手機市場規模150萬支左右，華碩取得過半市場，單是ROG Phone 3銷量就約50萬支左右，加上前世代手機銷量，穩座電競手機霸主，今年市場預估也將比去年成長。官方也透露2020年手機虧損已經收斂，仍目標手機業務3年轉盈，為擴張經濟規模，華碩除ZenFone及ROG Phone也在思考新產品線充實多元性。

ROG Phone 5內建6000mAh超大容量電池，附贈65W快充變壓器，背蓋有點陣圖騰，比上一代花俏。 華碩

不過電競手機新對手輩出，Nubia搶先宣佈與騰訊合作推紅魔6電競手機，黑鯊跟聯想也預告即將有新機登場，戰爭激烈，且華碩對手幾乎都是中國品牌，主打快充功能及高通驍龍888處理器，華碩除掌握ROG品牌知名度領先優勢，必須靠細微化設計搶鐵粉支持。

華碩此次發表高階規格ROG Phone，命名為ROG Phone 5 Pro/Ultimate，兩系列手機背蓋都有1.95吋第二螢幕及背蓋高音波按鍵，ROG Phone 5 Ultimate更是全球唯一搭載18GB LPDDR5 RAM的智慧手機，以高性能搶金字塔客層。

AirTrigger 5空氣動力風扇增加兩體控制鍵，加上機身超音波按鍵，從4指可變6指操作，體感控制也可以設定10種方式，讓震動從一次到多重震動，隨聲音速度震動。 華碩

6大新功能現身，CPU置中架構大改變

主力ROG Phone 5也有許多調整，手機架構大幅改變，為讓處理器熱度更易於散熱，除處理器置中，讓電池分左右兩塊，手機與遊戲周邊的連接口改為Pogo Pin，加速傳輸效率，也因為處理器置中，手機減少散熱片需要，設計空間增加，華碩也把上一代拿掉的3.5mm耳機孔重新復位。

華碩期望今年推三波新機上市，不再一年就ROG跟ZenFone各一檔。 華碩

一改ROG Phone 3低調穩健風格，ROG Phone 5背蓋有點陣圖騰，相對更有玩家味。硬體規格方面，華碩首度採用三星144 Hz更新率、1毫秒反應時間的AMOLED面板，6000mAh超大容量電池，附贈65W快充變壓器，充飽只要51分鐘。

過去華碩在手機快充功能上相對保守，認為快充會損壞電池，此次選擇推出65W快充，張舜翔指出，華碩放棄120W或95W快充，選相對慢的65W快充，純粹是為保護電池，但軟體上，華碩也開發多種充電模式。

華碩專賣店贈限量ROG潮流雨衣。 華碩

如穩定充電（Steady charge），消費者可選10W或18W緩充，保護電池壽命，另外Bypass充電模式則可以在外接電源時，選擇只充手機硬體玩遊戲，而不把電力充進電池，這樣一來可以避免手機玩遊戲邊充電，電池過熱現象。另外，若一整天外出擔心傍晚手機沒電，則可以開啟長效電力模式壓抑用電量。