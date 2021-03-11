蘋果計畫在今年上半年減少iPhone 12 mini產量，其中減少幅度高達70%以上，主要的原因是蘋果高估市場對小尺寸手機的需求導致銷售不符預期。

《Aisa Nikkei》引述供應鏈消息表示，蘋果計畫在今年上半年減少iPhone 12 mini產量，其中減少幅度高達70%以上，主要的原因是蘋果高估市場對小尺寸手機的需求導致銷售不符預期。

實際上，蘋果從去年12月就開始調整iPhone 12 mini產量，主要在於市場對於iPhone 12 Pro與iPhone Pro Max使用需求較高，即便不是選擇這兩款手機，消費者也多半會選擇購買與iPhone 12 Pro採相同螢幕尺寸設計的iPhone 12。

iPhone 12 mini在去年秋季發表會上亮相，原本是蘋果計畫用於滿足市場對於小尺寸手機需求，標榜功能與iPhone 12完全相同，差別僅在螢幕尺寸不同，同時也成為iPhone 12系列最入門、價格實惠選擇。

不過，在iPhone 12系列正式進入市場銷售，卻因為產品定位尷尬，使iPhone 12 mini面臨雷大雨小狀況，結果就是市場討論、關注很多，但實際購機的消費者卻不多。

唐子晴攝影

就蘋果內部統計，iPhone 12 Pro已經成為不少消費者選擇機種，甚至有更多人選擇購買iPhone 12 Pro Max，若以Ookla及市調公司M Science日前公布截至今年1月統計數據，iPhone 12 Pro Max甚至成為美國最受歡迎的5G手機，其次則是iPhone 12及iPhone 12 Pro，而iPhone 12 mini則僅佔約5%比例。

由於目前全球仍因為疫情影響，導致晶片供應短缺情況，蘋果從去年就開始調整手機產能與相關零件供應訂單，雖然依然確保iPhone 12系列，以及目前仍在市場維持銷售的iPhone 11與iPhone SE相關零件供應需求，但消息人士指稱蘋果在iPhone 12 mini的訂單需求大幅減少，產量至少會減少70%以上，甚至部分零件訂單需求已經轉給iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max。

不過，消息人士也表示蘋果依然計畫在今年生產約2.3億支iPhone，相比去年約增加11%，意味更多市場需求會集中在iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max，以及既有iPhone 11與iPhone SE機種。

資料來源：Asia Nikki、The Verge

責任編輯：錢玉紘