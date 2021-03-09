蘋果Mac新系列的傳聞甚囂塵上，根據知名分析師郭明錤的預測，MacBook Pro將迎來HDMI和SD記憶卡等。為何蘋果要重拾舊設計，大走復古風？

去年M1晶片在性能、續航、乃至對軟體生態的顛覆，驚訝了不少人，而搭載M1晶片的MacBook Pro與MacBook Air模具沒有改變，也讓人越發期待2021年發售的新Mac系列產品。

隨著時間的流動，Mac產品的資訊也逐漸曝光，除了先前提到的刪除Touch Bar、Magsafe回歸之外，號稱蘋果最強分析師的郭明錤再次發表報告，表示新MacBook Pro將迎來HDMI介面和SD記憶卡介面。

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此外iMac產品也被爆出將回歸多彩設計，結合先前iPhone 12採用直角邊框的設計，蘋果打算大步走向「復古時代」嗎？

也許其中存在著向經典致敬的可能，但將其歸為「設計是一個輪迴」似乎顯得有些單薄，設計輪迴的說法並不完全適用於電子產品。

「設計是一個輪迴」不完全適用於電子產品

HDMI介面和記憶卡介面的回歸，外界大部分認為是蘋果聽取專業使用者的意見所做出的調整，畢竟先前16英寸MacBook Pro就有根據使用者的反饋來調整實體ESC按鍵的傳統。

更多介面的回歸，也和蘋果2016年在MacBook系列產品砍掉USB-A、記憶卡介面等，轉而全面採用USB-C接頭有關。雖然說USB-C有利於統一介面，但配件生態過了5年，仍然算不上完善。

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對於普通用戶來說，選擇USB-C轉lightning、雙USB-C線等轉接線，就是一項不容易的決定。因為線材也會有專門的規格標準，傳送速率、相容性都是其中之一，能用但不一定好用；對於專業用戶來說，能用和好用的標準就上升了不少，他們往往對傳輸性能、相容性、穩定性有著較高的要求；而對於經常拍攝的用戶來說，電腦自帶SD記憶卡，還是較為更方便一些。

專業使用者期待的是穩定性，先前全系列砍掉SD介面等對MacBook Pro系列來說，這一步跨得有點大。

M1晶片的出現對於MacBook Pro產品來說也是一個契機，一方面蘋果吸引專業使用者轉向ARM架構所建構的軟體生態，除了M1自身的表現之外，更友善的介面也是不小的助力。

另一方面，M1晶片的表現，也讓改換模具這個做法顯得更適切且合理。

根據iFixit發佈的拆機圖，無論是MacBook Pro或MacBook Air，搭載M1晶片的版本與舊款在內部的配置上並沒有不同，MacBook Air甚至在原來擺放風扇的地方換成了一塊鋁製擴展器。這也說明著，產品內部還有空間可以被高效率地利用。

iFixit

M1的效能功耗比有著相當不錯的表現，不僅續航力提升、熱度表現也不高，而散熱壓力低也有利於蘋果針對MacBook Pro產品進行大刀闊斧的修改。

此外，郭明錤在預測中也提到今年新MacBook Pro將採用和iPhone 12類似的直角邊框設計，這也有利於放下面積比例較高的HDMI介面。

這些介面的回歸，並不符合「設計是一個輪迴」的概念，而是技術發展與用戶需求之間的平衡之舉，而MacBook Pro產品前幾年對蝶式鍵盤、Touch Bar的多方調整也適用於這個解讀。

除此之外，iPhone 12和iPhone 4一樣的直角邊框及玻璃加金屬中框的「三明治」風格，讓不少人認為這是蘋果在向經典致敬。

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然而其中有致敬的部分，也有技術發展的部分，像玻璃背蓋的引入，一方面是為了搭配Magsafe，能更好地使用無線充電；另一方面，大猩猩玻璃的抗摔能力提升及蘋果在切割拼接工藝上的成長，讓iPhone 12的金屬中框與螢幕、玻璃背蓋能更精密地貼合，最大程度地追求一體性。

在蘋果產品當中，經典設計的回歸現象並不少見，其中涉及到技術發展的限制，也有蘋果主動為之的原因。

為了促成換機大週期，蘋果也在推波助瀾

說完因技術發展而被動引入的過渡方案，來聊聊蘋果的主動為之，也就是致敬經典設計。

iPhone 12上的直角邊框、iMac傳聞回歸多彩設計都引發了大量討論，畢竟上一款提供多種色彩類型的iMac已經是近二十年前，而從輿論的反應中，大家對於外型的大變化還是抱有較為正面的看法。

多彩外殼設計的iMac G3。 愛范兒

回顧iPhone和Mac產品的發展，會發現每隔幾年蘋果都會對產品進行一次大刀闊斧的修改，蘋果要將新技術轉換成提升體驗的產品設計，隨之形成的週期也頗具玩味，而外型的大幅修改對於iPhone用戶來說，是一個極大的換機吸引力。

蘋果為何要按照週期對產品進行大幅修改呢？首先是 為了符合使用者的換機習慣 。隨著手機性能的不斷成長，以及軟體、系統支援平均週期進一步成長，無論是iPhone或Android用戶的換機週期都在成長，2–3年成為了大部分使用者的常態。

透過週期化的大更新節奏，讓蘋果適應了使用者換機週期成長的習慣，而外型的更改、新技術的應用、新通訊協議的支援，則是利用外觀和功能的提升來吸引舊款裝置的使用者，更大程度的刺激市場，進而形成大規模換機的現象。

與此同時，因技術發展而消逝的經典設計回歸，也是吸引老用戶的極佳工具之一。

另一方面， 外觀與功能的提升促使舊用戶換機，也進一步避免了使用者的流失，以確保舊用戶都留在蘋果所建構的生態圈當中 。可以說，週期化的更迭節奏即適應了用戶習慣，也推動了蘋果產品的銷售。

同樣的，此邏輯也可以應用在Mac產品上。電腦發展的歷史遠比智慧型手機要長，「 安迪-比爾定律 」仍未完全失效，硬體性能的成長需要被更加成熟的軟體應用消耗，一增一減之間推動著市場的發展。

輕薄筆電、高性能筆電、桌機，證明了電腦是一個高度分化且成熟的市場，每年新品的性能與軟體的耗能成長都有限，導致換機週期比手機要來得長。

M1晶片的出現就是新一輪週期的預兆，蘋果要在這幾年間完成從MacBook系列到Mac Pro的全系列變更。

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長時間的反覆運算週期，讓蘋果能充分的消化新技術，將其轉化為真正能提升使用體驗的產品設計，同時也能適應人們的換機週期，促成更多的銷售。

在產品大週期的背後，是蘋果在技術發展下追求產品設計的最佳解答，甚至是終極形態。

為了追求無線化的未來，輪迴不會停止

產品設計的最佳解答，指的是在某個時期內的技術發展、成本均衡，以及最大程度地滿足幾乎所有人的需求等條件之下，催生出的產品設計。

因此，能夠理解經典設計為何不斷出現在電子產品當中。經典設計被淘汰不一定是不好，也許是因為在追求最佳解答的過程中不再適用，而當技術發展到一定程度時，經典設計將會是一個好選擇。

回顧蘋果旗下多款產品的歷史，會發現一體化和無線化是蘋果追求的終極目標，自從2008年MacBook Air用上一體成型的外殼工藝後，蘋果就癡迷於將其擴展到更多產品上。

2016年MacBook Pro全系列改用USB-C接頭，顯然也是為了增加產品的一體性；到了手機上，蘋果於iPhone 6實現了一體成型的工藝，雖然之後因無線充電的功能，將背蓋換成玻璃，但蘋果依然在試圖減少拼接痕跡，塑造出一體化的觸感和視覺享受。

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自iPhone 11開始，蘋果採用了全新的背蓋工藝，直接在一整塊玻璃上打孔，而非將鏡頭模組與玻璃拼接。

至於對無線化的追求，蘋果也曾多次強調。在AirPods的宣傳影片中，蘋果前首席設計師Jony Ive提到：

「 我們相信，未來將是一個無線的世界。這只是我們邁向真正無線未來的一小步。 」

在瞭解蘋果對產品終極形態的追求後，就能看懂它為何屢次縮減介面，分析師郭明錤針對iPhone的最新預測報告中也提到了，取代lightning接頭的可能是無介面並搭配MagSafe的設計。

iPhone之所以能在無線化這條路上始終堅持，而Mac則是回到原地，這也和雙方不一樣的生態有關。

作為iPhone生態的掌控者，蘋果對配件生態有著生殺大權，MFI認證體系就是最好的證明，而在砍掉3.5mm接頭時，也端出了AirPods這般優秀的解決方案。

反觀電腦的配件生態，蘋果就沒有這麼大的掌控權了。作為生產力裝置，仍然需要透過大量硬體與外部進行數據交換。

在軟體端，蘋果已經建構出一套基於iCloud的數據傳輸方式，隨著網路傳輸的發展，剩下有待解決的就是硬體問題了。

為了追求無線化的世界，蘋果產品的輪迴發展還在繼續。

本文授權轉載自：愛范兒

責任編輯：文潔琳