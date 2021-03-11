以黑馬之姿崛起的永豐數位帳戶「大戶 DAWHO」，這個數位新品牌，幾乎可以說牽動了永豐金數位轉型的走向。

法說會一開場，永豐金控總經理朱士廷就說：「純網銀是今年的重點項目，我們在數位轉型上，會有很大的著墨。」

台灣三家純網銀，都將在今年上半年陸續開業，傳統銀行早在2~3年前，就透過數位子品牌、數位帳戶的策略，培養年輕世代客群。

說到成功的案例，除了用戶數超過224萬，穩坐第一的台新銀行Richart外，就是以黑馬之姿崛起的永豐數位帳戶「大戶 DAWHO」，這個數位新品牌，幾乎可以說牽動了永豐金數位轉型的走向。

新品牌「大戶」成績亮眼，瞄準理財生態圈布局轉型

根據永豐銀行總經理莊銘福說法，截至去年第四季，大戶的開戶數已經達到65萬，市占排名全國第三，僅次於台新Richart的224.9萬、國泰KOKO的83.5萬。

今年是否有新的衝刺目標呢？莊銘福觀察，大戶市占已經具有市場領先地位，但是跟第一名的用戶數量仍有很多差距。策略上，2021年不會刻意追求用戶數的成長，而是會在現有的基礎上，針對功能、服務再做優化，同時觀察競爭對手的經營策略，並即時做出回應。

台灣數位帳戶競爭激烈，2020年12月數位帳戶數達646.3萬戶，年成長達90％，若單靠服務優化已很難呈現差異。永豐另一個有意思的策略，是以銀行的數位帳戶為核心，帶動證券服務的數位化，推出「大戶投」服務。

永豐金總經理朱士廷認為，「大戶x大戶投」的運作模式，在過去一年算是相當成功。 攝影 / 吳晴中

如果本身是「大戶 DAWHO」用戶，因為在銀行開戶時已經完成身分驗證，開設證券戶時，只需要花3到5分鐘時間填寫基本資料，就能透過API直接完成身分認證，數位帳戶能作為股票交割帳戶。

朱士廷認為，「大戶x大戶投」的運作模式，在過去一年算是相當成功，從數字上來看，大戶投2020年線上開戶數達到56597戶，他預告，接下來會整合更多服務，朝「理財生態圈」的方向前進。

舉個例子來說，許多投資人會透過看產業、股市新聞，作為購買股票的判斷依據，今年二月，永豐證券就跟《經濟日報》合作，將下單功能整合進新聞頁面，投資人看完新聞後，如果想下單買股票，不需要另外開啟證券App，點選新聞文末的「前往下單」按鈕，就能前往永豐金證券網頁下單交易，就是一個理財生態圈的應用案例。

永豐證券就跟《經濟日報》合作，將下單功能整合進新聞頁面。 網路截圖

聚焦銀行、證券的AI落地應用

此外，朱士廷強調「AI應用」也會是銀行、證券這兩個子公司，接下來發展的策略重點。

在去年第三季法說會上，永豐金宣布延攬AI智慧專家、成功大學教授張天豪擔任數位科技長，於12月1日正式上任。永豐在2017年時，就跟成功大學產學合作，投入人工智慧技術研究團隊，投入信用評等報告、精準行銷、商品推薦與區塊鏈技術研究，將人工智慧技術實際導入金融應用場景。

朱士廷說，今年會更強調內外部的數據蒐集與分析，以及永豐AI團隊與成功大學產學合作。今年初，永豐銀行進一步跟成功大學，開設「財務金融」以及金融業界首創的「金融科技與資訊工程」兩大產業碩士專班，共同培育人才。

在證券子公司方面，一樣會強化AI應用。日前，《數位時代》專訪永豐證券電子金融事業處副總經理蘇威嘉，他曾分享證券內部已經開始建構「360度圖譜分析」，藉由數位足跡採集，結合交易資料、平台使用習慣、社群互動狀態、外部開放資料等各種數據，整合客戶行為後建立一套預測模型，提供客戶更客製化的理財服務。

朱士廷說，透過AI團隊的努力，今年會聚焦AI各領域的落地應用。

責任編輯：錢玉紘