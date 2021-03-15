發跡於台中的本土資安新創團隊騰曜網路科技，推出融合全球、台灣在地情資IOC平台，以及協助企業處理資安事件的MDR服務，主打提供在地化情資服務。

近年來許多高科技大廠面臨勒索軟體威脅，不只影響企業運作，也對商譽造成極大威脅，看好台灣資安市場，本土資安新創團隊騰曜網路科技（NEITHNET）推出融合全球與台灣在地情資IOC（Indicators of Compromise，入侵指標）平台以及協助企業處理資安事件的MDR（Managed Detection and Response，威脅偵測應變服務），提升企業的資安防護等級。

NEITHNET發跡於台中，於去年6月成立，公司約40多人，團隊仍相當年輕。內部擁有資安實驗室，長期投入追蹤各國駭客攻擊型態及歷史情資，擅長大型網路DDS流量與連線攻擊分析、DPI網路行為封包分析，以及惡意程式網路攻擊行為分析等。

看好台灣資安市場，NEITHNET從台灣出發，主打提供在地化情資服務的利基點，瞄準金融、教育產業客戶。

雙面搜集情資，提升準確率

具有20年資安領域經驗的NEITHNET總經理林岳鋒，觀察到台灣長期資安人力短缺問題，希望推出一套產品，除了結合大量本土化情資、又能快速回應資安問題，幫助企業將資安威脅控制在最小範圍。

林岳鋒指出，市面上在地情資IOC平台不少，但多數情資屬於全球性的資安訊息，欠缺台灣專屬情資輔助。NEITHNET透過與不同企業合作，部署在地MDR服務、蒐集器，一方面搜集與分析企業內部網路與資安設備產生的資訊；另一方面當偵測異常事件時，也能立即做出回應，與客戶達到互利合作。

林岳鋒指出，市面上在地情資IOC平台不少，但多數情資屬於全球性的資安訊息，欠缺台灣專屬情資輔助。 shutterstock

NEITHNET強調，自家搜集的情資是「雙面的」， 除了來自外部攻擊的資訊，以及對內搜集公司散播、回傳等資訊，具有一定的準確率。

雖然市場上有不少競爭對手主打情資搜集，像是新創奧義智慧科技等，但林岳鋒認為，過去情資普遍都是用交換、買來的，跟台灣關聯度較低。

他也看好今年台灣資安市場，林岳鋒說，第一是政府推廣資安產業，第二則是台灣企業對資安意識的慢慢提升。目前NEITHNET合作客戶包括精誠資訊、5個製造業POC（概念性驗證）合作，「我不怕別人POC，當我能夠幫助你找到問題，就代表我們的解決方案是好的。」

今年主要瞄準金融、教育產業，林岳鋒說，當過了銀行客戶這關，未來再拓展其他產業就更容易；長遠發展來看，希望公司3至4年內能夠上市上櫃。

責任編輯：錢玉紘