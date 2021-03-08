微軟宣稱受到中國政府扶持的駭客集團攻擊，目前全球受害的客戶粗估超過6萬間組織，美國更有多達3萬間企業、政府機構受到這次攻擊影響。

繼去年爆發的SolarWinds大規模被駭事件後，美國又再次淪為駭客的攻擊目標。微軟週末自承，其電子郵件服務Outlook受到駭客入侵，外界估計受害者可能多達3萬間企業及公家單位。

微軟於上週首度披露，源自中國的駭客組織HAFNIUM正利用電子郵件系統的Exchange Server存在的零日漏洞，暗地對微軟的客戶發動攻擊，不僅可入侵Outlook帳戶，更可以植入惡意軟體或對系統進行長期監控。

1月攻擊就已開始，台灣研究人員率先發現跡象

發現該攻擊的資安公司Volexit指出，駭客1月時曾在微軟尚不知情的情況下，偷偷對數個高價值的情報目標發動攻擊，然而在微軟開始修復漏洞後，駭客組織最近幾週開始加強攻勢。

尤其上週微軟對外公佈零日漏洞後，參與攻擊的駭客組織暴增為5個。「至少有5個不同的駭客組織在利用漏洞。」資安公司Red Canary情報團隊負責人凱蒂．尼凱爾斯（Katie Nickels）表示。

這次攻擊源自Outlook的Exchange Server存在漏洞，但使用雲端電子郵件系統的企業則不會受到影響。 shutterstock

值得一提的是，Volexit總裁史蒂芬．阿戴爾（Steven Adair）透露，雖然這次攻擊他們最早可以追溯至今年1月，不過台灣的資安研究人員早在去年12月就發現Exchange Server存在異常。

關於確切的受害企業數量，資安記者布萊恩．克萊布斯（Brian Krebs）則披露，美國受害的組織數量至少有3萬個以上。《彭博社》更指出，全球至少有6萬個組織受到這次攻擊影響，其中絕大部分是中小企業。

微軟指控中國政府參與攻擊，美官員稱「情況非常嚴重」

微軟不僅指出駭客源自中國，更聲稱依照微軟威脅情報中心（MSTIC）的調查，這個駭客組織是由中國共產黨所扶持，對海外的國家、企業展開攻擊。

不過根據《紐約時報》報導，中國外交部發言人汪文斌對這起攻擊回應，中國堅決反對任何形式的網路攻擊，並強調網路攻擊難以溯源，這是一門非常複雜的技術問題，將網路攻擊歸咎於特定政府也是個高度敏感的政治議題。

微軟直指這次攻擊是由中國政府扶持的駭客團體所為。 Sundry Photography via shutterstock

美國政府對這起網路攻擊相當慎重，白宮新聞發言人珍．莎琪（Jen Psaki）表示，他們擔心會有大量的受害者出現，並且可能對美國造成深遠的影響，「使用這些伺服器的個人、政府、企業及學術單位都必須立即修復漏洞。」

美國國家安全顧問傑克．蘇利文（Jake Sullivan）則強調，他們正密切關注微軟的緊急修復程式，以及智庫與國防產業面臨的潛在威脅。有美國官員擔憂，駭客恐藉由這次機會，在大量政府機構及企業裡植入勒索軟體。

拜登政府正計畫為這次中國駭客的攻擊，籌組一個專門的工作小組，參與組織包括國安會、聯邦調查局（FBI）及國家保護和專案司（CISA）等，稱為統一協調小組（UCG）。

「情況非常非常嚴重。」一位美國官員評論。

雖然微軟已推出更新補釘，但阿戴爾強調這尚未去除儲存在受害伺服器內的後門殼層（webshell），因此就算尚未受到攻擊的企業可以免於被駭風險，駭客仍有時間入侵已被駭的伺服器留下「定時炸彈」。

從2020年開始，美國便不斷指控中國入侵多家醫藥公司及學術單位，試圖竊取疫苗研發機密，這次事件很可能將使中美之間的關係進一步惡化。至於華為、TikTok等中國服務是否會受到這次駭客事件波及，則暫時還不明朗。

資料來源：Bloomberg、New York Times、華盛頓郵報、Krebs on Security

責任編輯：錢玉紘