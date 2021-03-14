2020年專利申請排行，台積電連續5年居冠，宏碁、友達分居二三名，而外商由高通超車阿里巴巴居冠，本國銀行之首是土銀。

科技公司的企業競爭力來自智慧財產權的累積，尤其是專利方面的投資與增長，根據經濟部智慧局統計，2020年申請專利件數以台灣半導體巨頭「台積電」1096件居冠，這也是台積電連續5年居第一，老品牌宏碁以523件居次，友達第三。

2020年台灣10大專利申請企業法人，台積電5年來都居第一。 經濟部

智慧局以申請及公告發證數統計，在發明、新型、設計三種專利申請方面，以台積電申請1,096件專利連續5度排序第1，也是唯一破千件專利的業者，宏碁（523件）、友達（466件）分居第二三名，瑞昱（420件）及仁寶（209件）申請量再創20年來最高，分別排序第4、9位。英業達（236件，排序第7）、鴻海（231件，排序第8）專利數分別成長27%、16%，

智慧局分析，企業是台灣研發創新的主要動力，2020年排序百大企業申請案件多集中在發明專利（占比78%）；新型、設計專利件數呈增加趨勢，分別成長19%、29%，

2020年台灣10大專利申請外國法人。 經濟部

半導體申請專利增，高通超車應材及阿里巴巴

外國法人則是高通以720件重返首位，申請件數年增24%，2019年高通申請量582件，排名第三。應用材料2020年以652件居第二名，日東電工排名第三，件數461件，東京威力第四，件數460件，日商鎧俠以338件居第五。前10大外國法人中，半導體設備業者就有3家，福特環球則是首度進入外國商人前10大，申請件數243件，外國三種專利申請百大申請量以發明專利為最大宗，占比87%。發明、設計專利呈現負成長，但新型專利增加11%。

近5年申請專利法人數，2020年首見負成長。 經濟部

三種專利「獲證」方面，由台積電680件及創新先進技術公司588件分居本國及外國法人之首。此外，我國學校百大發明專利申請案年增24%。

銀行專利件數年增18%，土銀擊敗臺銀居冠

銀行方面，8家本國銀行擠進專利申請百大榜內，其中土銀排序銀行第一，共申請133件，台灣銀行第二，申請124件，發明件數申請則以華南銀行最多，總計8家銀行專利申請量共計736件，年增18%，連續3年成長，百大銀行申請發明專利共224件，成長8%。

2020年台灣10大專利申請本國銀行。 經濟部

學校專利申請上，成大發明件數位居各校之首，台清交成均呈二位數增長。去年總計有27所學校進入三種專利百大排序，其中城市科大首度以181件榮登各校之首，申請案以新型專利（174件）為主，比2019年排名第二進步。

台灣學校的專利申請百大榜單。 經濟部

發明專利來看，成功大學（109件）為本國學校最高，清華大學102件、交通大學86件、臺灣大學82件分居2~4名，均有10%-64%不等的成長。

在研究機構方面，5個機構進入本國法人三種專利申請百大排序。排序第5的工研院（352件）穩居各研究機構之冠，其次是金屬工業研究發展中心（97件）。