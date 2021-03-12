缺水問題浮現，王美花保證護國群山半導體產業將供應無虞，而台積電又有什麼應對策略？今日植樹節的活動上，劉德音也回應了台積電對策。

今年3月3號，水利署史無前例的要求包括新竹、苗栗及台中地區夜間減壓供水的限制，改為全日實施，顯見全台正式出現了缺水危機。其中，晶片的生產過程「水」是不可或缺的資源，而新竹作為半導體產業生產的重鎮，若實施全日減壓供水是否會影響半導體的營運？

面對缺水，王美花明確表示我國的強項半導體產業，要全力確保它可以供應。 經濟部

經濟部長王美花在今（12）日受訪時表示，經濟部正在調度節水，希望到5月底前都能正常供應民生用水、產業用水，協助廠商生產供應無虞，且對於我國的強項半導體產業，王美花也明確表示，「要確保它可以供應。」

而缺水事件的主角之二：台中市與台積電，今日都在迎接3/12植樹節的日子。

台積電推動都市與社區綠化，不遺餘力

「今天的植樹舉動，讓『植樹』二字在我心中不再只是個名詞、而是動詞了，」台積電慈善基金會董事長張淑芬致詞時激動的說。

秉持「連心植樹，許孩子永續的夢」精神，張淑芬、台積電董事長劉德音及台中市長盧秀燕等人，共同在台中后里森林園區種下60棵樹苗，以實際行動推動都市與社區綠化，並在桃園、新竹及台南共四地同步植樹，預計將提供約4萬5000棵樹苗，相當於7.5個大安森林公園的樹木量，希望留給下一代子孫更永續的綠色未來。

台積電董事長劉德音。 簡永昌攝影

劉德音則表示，此次四地聯合種樹只是一個開端，台積電在此地種下一棵老茄苳樹，代表「薪傳」含義，象徵著重視環境保育的態度，也同時會繼續帶領著台積電的同仁，用實際行動表達對地球的關懷。

缺水問題何解？劉德音：啟動節能、節水措施

話鋒一轉，談到繼車用晶片缺貨荒後的熱門議題—缺水，劉德音表示，這是全球性的問題，而台積電能做的就是用不同方式達到節能、節水的措施。他也提到，台積電近期營業的暢旺，全仰賴台灣社會的支持以及對環境的包容，今日植樹的活動其實亦是台積電綠色製造重要的一環，希望台灣能節能、節水，降低碳排放以及廢棄物，有效管理污染空氣的防治，即便這是個困難的過程，「但我相信結合個廠區的努力及供應商的攜手合作，將能共同度過難關。」

翻攝台積電108年度企業社會責任報告書

而所謂節能節水的措施，除了在台積電廠區的植物灌溉頻率與水量有所調整外，使用回收水也是台積電的長期耕耘。

根據台積電108年度企業社會責任報告中所揭露，台積電積極深化廠務系統用水減量、增加廠務廢水回收、提升系統產水率及降低系統排放水損失等四大節水方向，除了增加機台廢水回收外，目前也有5座廠區全面導入「回收水再精煉為工業用水」，有效節水達128.6萬公噸，108年度總計新增節水量達328萬公噸。

為了迎戰因為氣候風險而帶來的缺水危機，台積電也已建立缺水緊急因應措施，在各廠設置足夠2天的用水量池，備妥水車跟水源，足以提供最大限水20%時的水源補給，以備不時之需。

張淑芬：植樹活動讓『植樹節』變成動詞

至於向來在公益活動上不遺餘力的張淑芬，這次挽袖植樹活動上也不停呼籲大家要正視節能、節水的問題。

張淑芬表示，哪裡有需要種樹的都歡迎跟台積電基金會聯繫，他們都很樂意去幫忙，希望能盡一己之力面對缺水、缺電的問題。 簡永昌攝影

她也表示，今天植樹活動的目的就是為了在孩子心中種下一個種子，讓孩子們認識到，每個樹苗的成長都是許多的愛與資源的灌溉，要讓孩子們能更珍惜所擁有的資源；而對於台積電的員工，張淑芬則表示這個對環保意識的種子早已在大家的心中發芽，廠區的用水有高達85%都是採用回收的水，每個員工不管是在辦公室或在家中，都能自動自發體悟到天然資源的珍貴。「我自己在家時用水也份外的小心，」她進一步表示，也更希望全國同仁能一起重視這個問題，從自身做起來一起對抗旱。

「別忘了節省水電喔，」張淑芬離開前仍不忘貼心的提醒大家。

責任編輯：錢玉紘