中國山東一名「拉麵哥」在短影音社群上瞬間爆紅，吸引各家網紅前來蹭流量，甚至有電信商為此實現全村5G覆蓋。僅憑一碗13元的素麵，為何能引發這波熱潮？

山東一名賣了15年拉麵、一碗只要人民幣3元且堅持不漲價的「拉麵哥」，近一個月爆紅，數百名直播主成天圍著他拍攝。如今他說，希望回到平淡的生活，並後悔與他人簽約經營社群帳號。

綜合陸媒報導，拉麵哥本名程運付，今年39歲，但臉上卻有著超乎年齡的滄桑，因為多年來賺的都是辛苦錢。他擺攤賣麵，自己揉麵、拉出麵條，什麼料都不加的素麵一碗只要人民幣3元（約新台幣13元）。

拉麵哥曾解釋，「15年不漲價」的說法不夠真實。15年前，一碗純素拉麵價格為1元，畢竟這些年來的物價已有很大的變化。但這無損於外界對他質樸重情義的好感。

為何堅持不漲價？拉麵哥的說法是，到他麵攤消費的都是工人，如果麵量少了，吃不飽；如果漲價也不忍心，大家賺錢都不容易。

拉麵哥的爆紅，與短影音社群App的普及有關

2月22日，一名女性發了有關拉麵哥自述不漲價的影片後，迅速獲得分享轉發；到了2月底，拉麵哥的攤位已經擠滿了人群。甚至有人拿著尋人告示到當地，希望藉由眾人的影片曝光，找到自己的孩子；更多直播主的目的則是來「蹭流量」。

一時間，社群平台上還出現許多以拉麵哥為名的假帳號或廣告。

拉麵哥有多紅？他所在的山東臨沂馬蹄河村原本幾乎沒有電信訊號，為了滿足蜂擁而至的網紅們的需求，三大運營商專門在此架設基地台，實現全村5G訊號覆蓋。有網友戲稱，這是中國第一個普及5G網路的村子。

截圖自搜狐

當地村委會則趁機抓住流量，修路、建免費停車場，甚至還有人提供免費茶水等，希望藉此讓全村人有機會致富。

有分析認為，拉麵哥走紅的原因主要有幾點：

一、純樸的價值觀在當今社會十分難得。

二、智慧型手機上網及短影音普及的時代，人們獲取資訊、傳播內容、社交都變得更方便。

三、有需求就會有市場，自媒體人需要流量來賺錢，又會強化熱門新聞的傳播。

不過，過多的人潮已經為拉麵哥帶來困擾。報導說，來拉麵攤用餐的人更多了，拉麵哥每天的體力負擔大增，正是那些「不勞而獲」賺流量的自媒體主播，已經把拉麵哥圍得氣都喘不過來。

根據新京報的報導，「拉麵哥」程運付說，能理解這些主播，但很生氣自己被代言、被註冊。他並說，自己已和他人簽署短影音帳號營運協議，但對此感到後悔，只希望回到原來平淡的生活。

本文授權轉載自：中央社

責任編輯：文潔琳、錢玉紘