從哈佛休學、創業、稱霸個人電腦到如今,比爾·蓋茲為微軟領航45年,這段歲月中,他曾走過哪些轉折?又是如何面對像是Google、蘋果等後起之秀?

比爾蓋茲這個名字,似乎不需要再多做介紹:全球最大軟體公司微軟的創辦人、連續蟬連十二年的全球首富、慷慨捐助慈善事業的企業家,當然,挾著個人電腦作業系統的絕對優勢,在各種科技領域中攻城略地,也讓不少人把他視為科技產業中邪惡帝國的首領。

不論是哪一種形象,不可否認地,自蓋茲自哈佛大學休學創業以來,他的一舉一動都是矚目焦點,每隔一段時間,就會看到蓋茲以科技傳道家的角色,告訴大家一項新技術將改變人類生活、一個新時代就要來臨。

對台灣電腦產業而言,比爾蓋茲一手打造出的軟體帝國更是重要。因為沒有當年的MS-DOS(Microsoft Disk Operating System),就不會有IBM相容電腦的產生,就不會今天台灣如此令人驕傲的電腦產業。但是近三年來,一向意氣風發、自信滿滿的蓋茲,也開始有些迷惘:到底什麼才是我的下一步?

在作業系統之外找出路

在過去的三年間,微軟的確做了許多在作業系統之外的新嘗試:2002年,與宏碁在內的幾家硬體廠商,在紐約共同發表可手寫的平板電腦;同一年,微軟又和歐洲最大的電信營運商Orange及王雪紅轉投資的宏達電子,在倫敦展出第一款智慧型手機;2001年首度跨足遊戲機市場的XBOX未成功,去年底帶著重新開發的XBOX360捲土重來。

「我們正在迎接一個新的工作世界(A new world of work),」去年5月,比爾蓋茲在西雅圖總部所舉辦的「微軟執行長論壇(Microsoft CEO Summit)」中指出,過去5年,微軟所做的事都在思考資訊與人的新關係,「軟體從個人電腦開始,然後擴展至網際網路與圖形領域,而現在,我們必須思考如何透過網路及各種裝置將人們連接在一起。」

曾經在1999年出版「數位神經系統」的蓋茲,自然也不會輕忽網際網路的力量,但是近來小老弟Google積極出招,讓蓋茲與微軟一直標榜的科技創新者的形象,受到極嚴重的挑戰。由於Google的各類服務,都試圖將軟體作業轉移到網際網路的平台上進行,不少業界人士都預言,微軟賴以起家的作業系統,未來有可能面臨被取代的窘境。

面對年輕創業家嚴峻挑戰

不過今年已52歲(2006年時)的蓋茲,面對小他快兩輪年紀的Google創辦人,他可是一點也不服老。

Google共同創辦人賴瑞·佩奇。 Google官網

「我並不認為我跟Google之間有正面競爭,」蓋茲去年接受美國科技媒體《CNET》訪問時回應,「這場革新的關鍵是從伺服器轉為服務的思維(Server to service),對於Google,我是很期待他們的發展,但我不認為他們理解這個遊戲規則,目前是因為在蜜月期,所以他們做的任何事大家都視為合理,」他甚至回應記者,「在1985到1995這十年間,微軟也是在一個蜜月期。」蓋茲比較,「Google是要幫助人們組織各種資訊(organize the world’s information),而我們是給大家管理資訊的工具(give people tools tolet them organize information)。」

從企業經營的角度看,在產業打滾三十年,歷經與蘋果電腦、網景、昇陽等重量級公司纏鬥的驍勇經驗,略謀略,蓋茲絕對稱得上是精明的老狐貍,初出茅蘆的布林與佩奇,或是比較有經驗的老手如雅虎的執行長,蓋茲的確可以不把他們放在眼裡,不過,蓋茲很清楚,後進者對於改變世界的雄心企圖並不亞於他,這才是最難防的挑戰,一如他當年創業一樣。

## 全世界最討厭的有錢人?

1968年,比爾蓋茲13歲,湖濱中學啟動一台電傳打字機與一台遠端電腦的連線,從此改變了比爾的一生。他和最要好的朋友肯特埃文斯(Kent Evans)以及長他兩歲的保羅艾倫(Paul Allen),只要有機會,就衝進電腦室玩機器。包含比爾在內,幾個對電腦有著狂熱的學生,組成的「湖濱程式設計師集團」就此展開「晚班」工作。

比爾常常在回家吃完晚飯後,又偷偷的從後門溜回學校,通宵達旦地流連在電腦室裡,吃著披薩、喝著可樂、徹夜工作。1974年酷寒的12月天,保羅看到剛出版的一月號《大眾電子》(Popular Electonics)雜誌,封面上宣告著:突破!全世界第一台迷你電腦問世—⋯⋯愛爾他電腦(Altair 8800)。艾倫知道,個人電腦要來了,就要成為人人可用的工具了,他衝進比爾的宿舍,大喊:「比爾,我們可不能在這場發展中睡大頭覺。」1975年8月,比爾蓋茲和保羅艾倫正式成立微軟。談判高手蓋茲,就是認為自己要有60%的股份。

1985年股票上市,比爾蓋茲成為億萬富翁。

過去30年來,為了自己一手創建的軟體王國,蓋茲使盡商業手段,咄咄逼人「把每個競爭者都逼到死角」。1998年2月,比爾蓋茲在比利時正要出席一場演講,才走到門口,一個派就準確無比地打在比爾臉上。蓋茲頭髮、眼鏡和大半個臉都在無情的奶油之中。

2005年全世界96%的個人電腦都使用著蓋茲的Windows作業系統,上面幾乎都跑著微軟的Office軟體。 shutterstock

透過電視媒體,透過自己所說的網路網路浪潮,狼狽的模樣重複播放著,記者訕笑地報導這則新聞:一個全世界最有錢的人,一個全世界最令人討厭的人?每個人答案各自有異,不過,事實擺在眼前,2005年全世界96%的個人電腦都使用他的Windows作業系統,上面幾乎都跑著微軟的Office軟體。

寧捨財富渴望有影響力

「從很小的時候我就瞭解到軟體的神奇。我想只要我集中心力在軟體,雇用到很棒的人,我們就可以一起透過軟體來改變世界。我想我們應該做到了。」蓋茲說。但是,在目前的時空下,同樣的話語,只要把「軟體」換成「網際網路」,看起來就像是Google創辦人會說出來的話。不然原本擔任微軟中國研究院院長的李開復,怎麼會被Google挖走?

對蓋茲而言,他想要被外界認可的角色,不是全球首富,而是有影響力的人,不然他也不會在商場拼鬥之餘,換了一付慈善家的形象。1999年,反托拉斯訴訟後,比爾蓋茲以170億美元正式啟動基金會的運作。2000年在西雅圖舉行的數位落差會議,比爾蓋茲在會議裡,大聲疾呼,「把個人電腦搬進非洲國家的教室裡,有何意義?根本解決不了第三世界國家的貧困問題。」他用力地說,「從可以喝的乾淨水做起,從好的健康照顧開始,忘掉個人電腦吧。」相信嗎?這是比爾蓋茲說的話。

比爾蓋茲與各國領袖會面,參加世界經濟論壇會議,媒體開始逐漸重視蓋茲基金會在做的事情。當去年基金會捐七億五千萬美元給國際防疫組織(Global Alliance for Vaccines and Immunizarion)時,挪威政府也跟著捐二億九千萬美元。「做善事蔚然成風,引爆點就是比爾和美琳達兩人。」《時代》雜誌如此報導著。2005年底,《時代》雜誌遴選比爾、與他的妻子美琳達和搖滾哥歌手波諾一起成為年度風雲人物。

覬覦有較多掌聲的賈伯斯

蓋茲大可退休,就像他的創業夥伴保羅一樣,過著閒雲野鶴的生活,但他並沒有,原因很簡單,別忘了,他是一個創業家:不計創業的各種可能風險和後果、重新思考那被眾人公認為定律的規則、聚焦那被所有大師忽略的瑣事、研發那最平庸市場所需要的技術,即使失敗,大不了拍拍屁股重來。

現在的蓋茲,擁有500億的身價、率領6萬名的員工,也許少了點拍拍屁股重來的勇氣,但他一直沒有停下來思考,每年重要的科技盛事,如CES、ITU通訊展,蓋茲總是不忘發表他的新看法,今年(2006年)也不例外。

「2005年是我們很重要的一年(very big year),但2006比去年更重要。」今年(2006)一月,蓋茲在拉斯維加斯所舉行的CES電子展上表示,除了最新的作業系統要問世,其他還有包括家庭娛樂中心、智慧型手機等眾多數位產品,都會變成市場主流,「我們正邁向下一個十年,談論的是一種在以數位為核心的風格世代。」

怎麼可以錯過這樣的時代轉折?蓋茲在2004年於哈佛、麻省理工學院、卡內基美濃、康乃爾及伊利諾大學香檳分校的校園演講中,總是鼓勵台下的學生,而他也期許自己能成為新時代的導師,只是,還有一個人比蓋茲更有機會,他是蘋果電腦的賈伯斯。

蓋茲與賈伯斯之間,究竟誰發明了電腦圖形介面的爭議,一直是科技界不休的話題,蓋茲對於外界總認為是他盜用的說法不以為然,「圖形介面不是蘋果電腦發明的,是全錄公司發明的。重點是,我們發明(invent)了軟體產業,沒有其他公司這麼做,我們是唯一的(unique),只有我們願意突破,願意冒險這樣做。」

既生瑜、何生亮的情結,至今依然存在。同樣都是大學休學創業,同樣對科技充滿熱情,做為一個經營者,賈伯斯的事業不如蓋茲順利,然而,賈伯斯卻一直擁有更多的掌聲,iPod的空前成功,讓賈伯斯在蓋茲口中所謂的風格世代中,佔據了一個極重要的位置,儼然成為數位風格生活的代言人,加上被逐出公司、得癌症的曲折人生,更讓賈伯斯多了點貼近真實生活喜怒哀樂的面貌,蓋茲要怎麼贏過賈伯斯?

不只是蓋茲的個人成就的戰爭,也是影響未來人類文明發展的重要時刻,也許蓋茲少了一點激情的話題性,但他的企圖心卻是三十年來都沒改變過,你可以不喜歡他這個人,卻不能不注意他接下來要做的事。

