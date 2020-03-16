微軟創辦人比爾·蓋茲（Bill Gates）宣布同時辭去微軟及波克夏·海瑟威董事會的職務，將全力投身慈善事業，以科技來解決全球發展的難題。

微軟創辦人比爾·蓋茲（Bill Gates）宣布同時辭去微軟及波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）董事會的職務，但仍繼續擔任執行長薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella）的顧問，這代表蓋茲參與微軟經營決策的時間將大幅減少。蓋茲之後將投入更多的時間在比爾和梅琳達·蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）的慈善事業，希望透過科技來解決全球發展的難題。

蓋茲在1975年與高中學長保羅·艾倫一同創立微軟，從MS-DOS起家，歷經與IBM的授權爭議，最終與OEM廠商談判後，成功的將MS-DOS系統安裝到每一台新電腦上。

微軟出名的Windows作業系統在1985年推出零售版時，被視為當代一大創舉；隔年，以Windows作業系統和Office文書處理軟體佔據市場的微軟正式上市。

2000年初，蓋茲將執行長一職交給大學好友，同時也是在草創時期就加入微軟的史蒂夫·包默（Steve Ballmer），並為自己另創「軟體架構師主管」的職位，同年也與妻子共同創辦比爾和梅琳達·蓋茲基金會。2008年蓋茲宣布卸任微軟董事長，直至日前卸任董事，正式退出微軟董事會。

蓋茲透過LinkedIn表示將把更多的時間用於慈善事業，包括全球健康、發展、教育、並致力於應對氣候變遷的解決方案。同時蓋茲希望作為比爾和梅琳達·蓋茲基金會的共同受託人及The Giving Pledge的共同創辦人，能與多年好友及夥伴華倫·巴菲特（Warren·Buffett）持續保持合作關係。巴菲特在2006年受到前妻蘇珊·巴菲特（Susan Buffett）的影響下，宣布將一千萬股左右的波克夏·海瑟威公司B股，捐贈給比爾與美琳達·蓋茲基金會，是美國有史以來最大的慈善捐款之一。

比爾與美琳達·蓋茲基金會在上個月的部落格中寫到：「我們基金會工作的核心思想是，每個人都應有機會過上健康、多產的生活。二十年後，儘管情況發生了很大變化，但這仍然是我們最重要的目標和原則。」

而針對近期新型冠狀病毒在全球擴散，比爾與美琳達·蓋茲基金會前後共捐出共計1億5千萬美元，投入病毒治療並加快疫苗的研發工作。蓋茲自己也透過個人部落格GatesNotes針對新型冠狀病毒寫到：「它不僅會讓健康成人死亡，也會威脅存在健康問題的老年人。其次，COVID-19的傳染效率很高。普通感染者會將疾病傳播給另外兩個或三個疾病，呈指數級增長。」

蓋茲透過比爾與美琳達·蓋茲基金會，帶領團隊解決第三世界的乾淨飲水、衛生問題，而花費長達6年的時間研究馬桶與糞便，這段經歷，透過Netflix的紀錄片《蓋茲之道：疑難解法》（Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates）展現在世人面前，也才讓更多人了解這位世界知名富人的慈善之心，以及透過科學解決地球永續發展難題的決心。

資料來源：Tech Crunch、Inc.、Bill Gates’s LinkedIn、GatesNote