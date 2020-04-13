隨著Google旗下DeepMind所研發的人工智慧（AI）系統AlphaGo所帶起的一波人工智慧熱潮，台灣沒有錯過。科技部長陳良基將2017年訂為台灣的「人工智慧元年」，從建立「人工智慧高速運算服務」、在台大、清大、交大、成大設立「AI創新研究中心」、打造中科與南科的「智慧機器人自造者基地」，到AI計畫的最後一塊拼圖「半導體射月計畫」，都是希望強化台灣半導體產業於人工邊緣智慧（AI Edge Intelligence）的核心技術競爭力和在前瞻半導體製程與人工智慧晶片系統研發。

曾經走紅的萬物聯網讓科技產業認為，這就是未來的智慧樣貌，直到AlphaGo擊敗世界棋王，科技圈才發現人工智慧所帶來的「智慧服務」，才是真正賦予了萬物聯網的背後價值。

邊緣智慧，AI應用的最後一哩路

事實上，許多具有傳感器的裝置早就存在我們的生活裡，如攝影機、相機、喇叭與麥克風等也在過去10年左右，數位化連上網路。但連結網路攝影機與網路連接儲存裝置（NAS）所組成的數位監視系統相較於過去閉路式、類比訊號的監視裝置，除了儲存資料數位化之外，在本質上並沒有太大的不同，一樣需要人監看、回放，並判斷實際現場狀況。但當人工智慧應用普及，影像辨識、語音辨識轉成文字不再遙不可及，網路攝影機或現場麥克風所傳回的資料都可即時透過自動辨識，判斷畫面中的物體，加上蒐集人臉資訊及現場收音，AI都足以自動綜合解讀更多現場狀況，讓安防業者不再需要配置人力長時間全神貫注監看，僅須排除異常狀態。

數位監視系統配上人工智慧應用，彷彿在機器中加上了靈魂，如果可透過人工智慧學習不同辨識內容組合的場景意義，並對應相應的處理機制，就賦予數位監視系統協助安防控制，真正達成智慧化。

然而，要能夠讓攝影機進行影像辨識，除了可以將影像透過即時傳輸回主機上再進行計算判讀外，也可以想辦法透過攝影機上的處理器，直接計算進行辨識。前者需要占用大量網路傳輸資源，也有延遲時間的限制，但如果可以在攝影機裡加上適當設計、可節省電力的處理器與作業系統，直接現場計算辨識，不但可以省卻傳輸成本，也能減少辨識結果的延遲時間，加快即時反應。「邊緣智慧」就是指「在最終端裝置上的處理器與全套作業系統」，也可說是人工智慧落實到真實生活未來應用的最後一哩路。

從訓練到推論，晶片是最後一塊拼圖

然而對企業來說，深度神經網絡1（Deep Neural Networks，DNNs）所帶起的人工智慧浪潮，就如同遙遠的國度發生了大海嘯，要把如今相對成熟的圖像辨識、語音辨識或文本翻譯，放進真實環境做商業應用仍還有一段距離。

由於深度學習2的演算法與相關應用仍在快速演進中，無論是智慧城市、智慧零售、智慧音箱或無人車等實際的應用場景，仍在大量蒐集數據，讓深度學習演算法學習辨別這些資料特徵與模式的階段，這個系統過程稱為訓練（Training），讓電腦嘗試從我們所蒐集的資料來學習。

訓練的過程需要極大的運算量，以圖像辨識為例，要訓練電腦模型認識一種特定物體，例如花朵或貓咪，可能需要至少千張、多則超過百萬張各種不同角度、不同場景、不同光線下所拍攝的照片，因此這樣的運算往往在雲端或資料中心進行。如果要求同樣一個模型要能夠辨識各種不同品種的貓，除了需要更大數量的照片，更需要人工對這些照片中的貓咪品種先進行分類標注，再交給深度學習相關的演算法進行訓練，才能得到最終可應用的模型。

訓練是整個人工智慧應用裡，最耗計算資源的工作步驟，所以通常都會透過繪圖處理器（GPU）所特別擅長的平行運算來進行加速。尤其是現在最熱門、常超過百層、複雜度極高的深度神經網絡，都會希望使用特殊可針對大型矩陣運算做平行處理的特殊計算晶片，來加速訓練過程。然而，人工智慧的真實應用往往發生在終端，無論是圖像、影像、語音辨識或文本翻譯，透過深度學習所訓練出來的模型如果放在雲端，意味著每次應用發生時，終端首先要傳輸圖片、影像、語音或文本，等雲端判讀後再將結果回傳。就算網路頻寬再大、速度再快，這段傳輸與回傳過程都須占用資源、並造成反應時間延遲。

所以，能夠在終端接收實體資料，並快速預測回應的過程稱為推論（Inference）。對推論來說，在終端應用上減除那些對預測不必要的模型，或是合併對結果無足輕重的運算，來縮小計算規模非常重要。就算推論相對不消耗運算資源，但多數推論應用仍須特殊計算晶片加速來縮短反應時間，也就是說，若終端要能進行推論，每一台裝置上都將以晶片來加強能力。

中西巨頭投入AI晶片開發，郭台銘也要做

今年1月，新創數據平台CrunchBase所推出的2018年AI市場報告指出，亞馬遜、Google與微軟等網路公司已經主宰了企業AI這個市場，三巨頭分別推出的人工智慧即服務（AI as a Service），已經讓機器學習的新創難以獨立生存。企業AI需要資料中心級的大規模投資，提升每單位電力所能換來的計算量，用更小的空間就能帶來更多的計算，這是雲端服務商所追求的市場，也給了Google等科技巨頭除了GPU與CPU之外，開發專為資料中心進行深度學習加速晶片的好理由。

在Google以TPU這類特殊應用邏輯晶片（ASIC）提高人工智慧應用訓練能力的同時，雲服務業者也期望將推論應用門檻降低，讓推論能力滲透到更多終端應用，如此也可以回過頭來進一步拉高訓練需求。這也是為什麼除了雲端服務巨頭們如Facebook、蘋果，甚至中國的百度、阿里巴巴都紛紛宣布要發展自己的AI晶片，連鴻海董事長郭台銘都喊出：「半導體我們自己一定會做。」

無論是訓練或推論，深度學習所推起的人工智慧應用需求，無疑推動了許多公司評估各種晶片解決方案的可能性。「這將是百家爭鳴的盛會，是計算機架構與封裝技術的復興，我們將在接下來1年看到比過去10年更多、更有趣的計算機。」計算架構權威、加州大學柏克萊校區的榮譽教授大衛·帕特森（David Patterson）非常樂觀看待近來興起的運算晶片熱潮。陳良基也非常期待，台灣若能開發應用在各類智慧終端裝置上的關鍵技術與元件晶片，將可以使具有半導體製造、設計，並能夠整合終端裝置製造供應鏈的我們，再次居於世界領先地位。