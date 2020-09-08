「法律之前人人平等」眾所皆知，但紛爭發生前或發生當下，常常還是得靠著法律諮詢，為自己辯護。不過，科技正改變這個長久以來高門檻的產業。

隨時代進步，與法務相關的科技，或是所謂的「Law Tech」，也正在改變這個數百年的產業，尤其像是法務人員的工作，常常需要處理相當大量的文件，耗費相當多的時間，或者是處理繁雜的詢問等，單調且重複。人工智慧（AI）的發展和崛起，給予了提升生產力的解決的可能性之一，或者是提供更深入的洞悉。

法務相關的詢問，有時候也索價不斐，畢竟是一門高度的專業。人工智慧的另外一個應用，即是聊天機器人誕生，能夠提供即時協助，讓重複性的詢問，可以用較低的成本，得到即時和對應的回答。

而人工智慧透過學習，也可以提供更多經驗，同時彙整而來的答案，也能幫助法務人員，更容易進入狀況；另外一個方向則是，提供撰寫法律文件時，更能藉由人工智慧的修正，讓文件更能無懈可擊，減少破綻。現在就讓我們來看看，科技如何為我們的法務生活，帶來了便利的改變。

機器人投入法律扶助業務

澳洲3個年輕律師創立的「Josef」，是一個讓法務人員和律師，可以自己建立聊天機器人的平台，藉由AI讓更多人可以更容易的得到法律的幫助。他們發現，多數人面臨法律問題時，都沒尋求法律扶助，因此，透過該平台，讓每個人都有機會接觸法律。

Josef的設計非常簡單，首先建立起你工作的「執業模式」並開啟對話，然後創造案件專屬的法律文件，客戶就能隨時隨地跟你溝通。

使用者無需任何程式技能，聊天機器人透過深度學習，能處理客戶訪談、常見問答、分類等，並自動生成相關文件，同時分析和彙整資料以更新聊天機器人，提供最適切的服務。

只要熟悉步驟及導入文件，就能夠節省法務的時間和勞力支出。 Josef

跳脫語言，AI將繁複文件化作清晰圖像

法律諮詢花費高，從各類背景資料、判例、實際案件等，找出解決或解釋的方案，過程單調、重複、費時。Luminance作為專業人士的AI平台，可以深化與統計資料，準確提供合約與判例前所未有的洞察力和清晰度。

Luminance擁有先進的圖形辨識演算法，找到平常難以看到的，再更深入其中、進行可能性分析，在脈絡中找出可議之處。

同樣的，不用電腦科學背景，只要文件輸入Luminance，還可處理圖像化資料，協助人們了解案件情勢、如何決策，人工智慧還能辨別各國不同的法律制度與各種語言的文件，語言上的隔閡終將消失。

Luminance就像是一個神算手，任何的判例、條文，都能夠一次的用圖形化呈現。 Luminance

超越人腦，打造無懈可擊的合約條文

撰寫合約和法律文件常是法律人的夢魘，但又是日常工作。來自瑞典的新創Donna，就像一個小型的文字編輯器，讓你可以在裡頭草擬合約或是其他相關的法律文件，讓法務人員在極短的時間內，撰寫出錯誤更少的文件，直覺式的設計，只要記住幾個專業的術語，滑動捲軸，就可以寫出完美的合約和條文。

Donna目前有辦法找出人肉眼無法找出的，將近100個錯誤，而且馬上提出修正建議。同樣透過人工智慧的機制，除了建議外，還有像是便利貼的提醒、搜尋跟過濾，以及讓你在冗長的合約中不迷失的聚焦功能等，就像是有一個人在旁邊教導你寫合約。