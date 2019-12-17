該如何掌握高達兆元的5G新商機？5G領導廠商-高通-不藏私分享秘訣，攜手台灣新創共創未來。

美、日、韓、中等多國的5G行動通訊已正式商轉，全球眾多產業都在積極搶進5G的嶄新商機。從3G到4G時代，高通研發的行動通訊技術，催生了各式各樣的科技與應用，包括智慧手機、影音串流、語音助理等。進入5G時代，高通早已搶先和生態系夥伴一起佈局，目的是讓5G更加速普及，為人類生活帶來更便利的正面變革。

若說5G是21世紀最重要的科技，並不為過；它不僅在既有的智慧手機產業帶來破壞式創新，其大頻寬、高速率、低延遲的特性，更提供全新產業的創世紀機會，例如車聯網、智慧城市、工業自動化、遊戲產業、甚至目前還無法想像的領域。傳統車廠已開始意識到行動通訊的商機，紛紛投入車聯網佈局；Wi-Fi通訊無法滿足自動化無人工廠的需求，但低延遲的 5G可以；過去必須仰賴終端遊戲機台才能得到極致體驗的玩家，未來將能享受5G帶來的雲端遊戲串流的便利性。

高通執行長Steve Mollenkopf指出，5G的普及速度比4G快了許多，5G正式商轉的第一年，全球目前已有40家電信商啟用5G服務；相形之下，4G的頭一年僅4家電信商投入；可見商機之龐大。高通估計，到了2035年，5G促成產品及服務商機，將高達13.2兆美元。

在台灣，面對5G新紀元，除了主要電信業者與高通密切合作，資通訊產業也卯足全力搶進5G市場，包括宏達電以及網通廠啟碁、亞旭等，都已攜手高通推出5G解決方案。

除了與既有科技大廠合作，高通也看準台灣的創新能量，舉辦「高通台灣創新競賽」（QITC，Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge），從逾百家報名的新創團隊中，經過三個月海選，選入圍團隊，每隊除獲得一萬美元獎金，並由高通提供為期六個月的育成計畫。這些新創團隊運用AI、區塊鏈、影像感測、語音辨識、軟硬整合等專長，開發各種應用，包括機器自動化、物聯網數據分析、長照、智慧交通、智慧城市等等。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示：「『高通台灣創新競賽』於今年四月啟動，引起台灣新創界的極大興趣和迴響。我們希望藉由高通的育成計畫，讓這些新創團隊受益，使他們的產品具備世界級競爭力。」

事實上，高通多年來投資新創不遺餘力，於2000年就成立高通創投，已投資逾150家新創團隊，並在以色列、倫敦、班加羅爾、首爾、北京等都有據點，所擁有的豐沛資源，可從三個面向協助新創：第一，高通的行動運算專家顧問群，可提供5G技術建議及市場進入機會；第二、高通強大的生態系網絡，可替新創團隊媒合所需資源；第三，高通在全球新創圈布局長達19年，能協助新創擬定行銷策略。

不過，高通針對特定國家舉辦新創競賽，並且有系統地加以育成，台灣是「全球唯二」，另一個就是印度。高通在印度舉行「高通印度設計競賽（QDIC）」已有4年歷史，迄今培育54家新創團隊、其中9家完成A輪募資，研發成果包括 AI影像醫療、物聯網車隊管理等等，都是針對印度龐大人口衍生出的醫療資源短缺、城市交通等問題，提出解決方案，成果十分豐碩。

為了表達對台灣新創的重視，高通在11月中特地邀請四家印度新創團隊來台，與台灣的入圍團隊面對面交流。在2019 Meet Taipei創新創業嘉年華中，高通更帶領印度QDIC得獎團隊與台灣QITC入圍團隊共同展出在AI與物聯網等領域的研發成果。舉例來說，印度QDIC冠軍團隊Artificial Learning Systems在會中展示能夠精準篩檢肺結核、乳腺癌、多發性硬化症等醫療影像的人工智慧服務–ARTELUS；其他印度新創的成果發表還包括Transight Systems的車載物聯網方案，可監控車輛參數、追蹤定位，並進行車隊管理；Atoll Solution整合BLE、WiFi、Meshm、LPWAN等不同通訊技術所打造的智慧城市服務；以及Turtle Shell Technology的無接觸式健康量測監護服務Dozee。入圍台灣QITC的新創團隊包括洞見未來科技、快樂的小夥伴、灼灼科技、幻景啟動、Lucid、聯騏技研、台灣發展軟體科技、JARVISH與國際信任機器等，也與印度團隊同場展示解決方案，透過現場的跨國交流，激盪出創意火花。

高通資深產品總監暨台灣/印度創新競賽計畫主持人Pranesh Sinha表示，「舉辦QITC競賽是高通支持台灣新創的第一步，接下來我們將協助台灣新創走向國際。」Pranesh Sinha指出，為了實現這個目標，高通整合國際資源，在技術研發 、商業拓展、專利智財等各面向，培養台灣入圍團隊的實力。QITC競賽將於12月17日進行總決賽，最終選出一支優勝與兩支優選團隊，可獲得總計30萬美元獎金。獲獎團隊除可獲得優渥的獎金，還能夠進一步跟亞洲乃至全球新創互動，為前進全球做好準備。