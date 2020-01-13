環狀線開通前夕，新北市宣佈醞釀新票價機制，北市捷運局推出忠誠現金回饋方案，取消全面8折優惠，究竟多少人受惠？怎麼回饋？新制含什麼彩蛋？

編按（2020.1.13更新）：今（13）日去台北捷運召開董事會拍板，2月起將取消全面8折優惠，改以「忠誠方案」回饋通勤族，新票價將報北市府核定。未來每張票卡依照上月累積「搭乘次數」，依優惠比例回饋現金，最高回饋30%，相當於全票7折，比現行的8折更優惠；本方案包括悠遊卡、一卡通、愛金卡及遠鑫有錢卡等4種電子票證，搭乘捷運均可適用。

新北環狀線捷運即將開通，轉乘「時間」跟「票價」都將大幅減少，此時，北市捷運局卻順勢預告將推新票價方案「開源」。

台北捷運擬取消電子票證8折優惠，改採「忠誠度」每月分級現金回饋，搭乘頻率越高優惠折數越多，新方案不僅引發新北市交通局關切，通勤族是否因此乘車費用更划算？本文統整新制規定。（搭新北環狀線去「歡樂耶誕城」更快、更省！捷運票價出爐，便宜多少？三個冷知識一次說）

根據新北交通局長鍾鳴時說法，北捷提出的量化數據分析， 新優惠方案將只有33%捷運族可以取得8折以下優惠，換言之，接近7成的捷運族可能會「增加」每月車資支出 。

新北環狀線即將開通，北市捷運局此時預告將於2020年2月實施新費率政策，引發雙北市交通局關係緊張，北市捷運局今（10）日也拜會新北市交通局，溝通新費率數據，期望雙北共同通過實施。

新北市期望月票跟老人優惠票都能維持原狀 北市捷運官方FB

由於新費率取消齊頭式平等，一律8折優惠方案，改依搭車頻率給予優惠，乘客的「忠誠度」取決於搭車次數，「搭越多、現金回饋越多」，而不是計算搭車路程，新制對短程旅客較有幫助，對長程者較無誘因，因此雙北共識是維持雙北公共運輸定期票（1,280元月票）。

定期票、敬老卡及愛心卡（4折）、兒童卡（台北市6折、新北市4折）等法定優惠票種，優惠方式及金額不變。

23年沒漲價，捷運局醞釀改革收費

至於為何捷運局要推新費率？北捷指出，票價23年來未曾調漲，2015年更開放「多卡通」政策，所有電子票證捷運價都享受8折，隨捷運路網持續拓展，捷運系統營運成本節節上升，8折優惠雖有助於鼓勵民眾使用電子票證搭乘捷運，但是齊頭式平等的優惠措施，讓偶爾搭乘捷運的民眾跟經常搭乘捷運的通勤族，享有相同優惠折扣， 不符合行銷精神 。

隨著捷運運量增加，捷運局統計每年優惠金額逐年上升，到2018年，捷運折扣總優惠金額已達424億元，若加上轉乘公車優惠補助，總優惠金額171億元，合計總優惠已經達595億元，搭乘捷運使用電子票證率也已經高達97%。

23年沒漲價的雙北捷運，如今悠遊卡付費不再統一8折優惠而是改為「忠誠制」。 shutterstock

在車資優惠金額逼近600億元，電子票證一卡到底任務也完成下，捷運局希望新捷運票價優惠，能依照不同「忠誠度」採每月分級回饋，鼓勵旅客多多搭乘，讓每月搭乘超過40次通勤或通學的旅客，可以享有比現在8折更多的優惠。

忠誠度回饋機制，每月31次以上才與現在相同

捷運局初步擬訂的票價方案，以同一張電子票證卡片搭乘頻率計算下月現金回饋比例。

11~20次/月，現金回饋10%，相當於全票票價9折

21~30次/月，現金回饋15%，相當於全票票價85折

31~40次/月，現金回饋20%，相當於全票票價8折

41~50次/月，現金回饋25%，相當於全票票價75折

51次/月以上，現金回饋30%，相當於全票票價7折

捷運票證閘門會在旅客出站刷卡時，扣款（以全票票價計），記錄當月1日至最後1日搭乘次數及金額，在次月第一次搭乘時，按現金回饋比例將上月現金回饋加值到卡中。

舉例吳先生12月使用悠遊卡搭乘捷運35次，每次都搭乘全票票價20元，12月總計搭捷運扣款700元，依照次數來說當月的現金回饋是20%，2020年1月起吳先生再使用這張票卡通過捷運車站閘門，系統即會直接將700*20％的回饋金140元加值到票卡中，即使1月沒搭捷運，現金回饋返還期限最晚到2020年6月底前都有效。

捷運票價新制含小彩蛋，實施首月加發回饋金

捷運局也指出，無論何時宣佈實施，實施前一個月的搭乘次數跟金額也會被紀錄，捷運電子票證票價雖然8折，但是臺北捷運局會在新票價實施當月1日結算上月次數跟全票金額，按照新優惠方案的搭乘次數及現金回饋比例，計算現金回饋金額給乘客。

責任編輯：蕭閔云

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