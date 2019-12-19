相較於銀行，證券數位轉型的腳步確實慢了一些，新創「Fugle富果」找上玉山銀行合作，創下全國首例成立證券子品牌，他們究竟看上什麼機會？

明年台股將迎來「逐筆交易」、「盤中零股交易」等新制，在制度上逐漸與國際接軌，投資人買零股將更有彈性。不過曾買過股票的用戶，多少曾體驗過證券下單APP功能設計不直覺，更缺乏美學元素，明明許多網銀的APP都已經大幅優化，為什麼券商彷彿仍停留在上個世紀？

相較於銀行，證券數位轉型的腳步確實慢了一些，台灣FinTech新創「Fugle」在監理法規、技術功能上練兵了一年，成功獲得玉山證券、國發會投資，創下國內證券業者投資金融科技新創公司的首例，他們究竟發現那些問題？又看上什麼機會？

問題一：資訊龐雜，投資新手找不到重點

「iPhone這麼漂亮，為什麼裡面要裝一個這麼醜的APP？」富果創辦人葉力維，從學生時期就熱愛投資，他發現市面上多數的證券APP，不僅缺乏美感，介面設計更沒有針對行動裝置優化，然而大多數投資人卻也習慣於此，葉力維決定打破現狀，於是在2014年成立FinTech新創「Fugle富果」。

無論買股票、ETF還是基金，在手機上投資已經是主流，券商數位化更已經是不可擋的國際趨勢，像是美國有羅賓漢（Robinhood）、香港有騰訊投資的富途證券等業者，共通點都是主打行動裝置的使用者體驗。

每位投資人可能因為資產、風格、知識的差異，需要參考的資訊也不同，然而，目前市面上的證券APP，個人化的空間非常有限，對剛入門的投資新手來說，其實並不友善，很難在龐雜的資訊中做出判斷，這是富果剛成立時，極力想改變的事情。

目前市面上的證券APP，個人化的空間非常有限，對剛入門的投資新手來說，其實並不友善。 shutterstock

富果第一個想解決的問題，是幫助投資人在大量資訊中快速找出可關注的重點，團隊將個股的資訊設計成卡片型式，能依照個人需求編輯版面，所有資訊會以一頁式的方式呈現，投資人在做投資研究時，就如同在看Instagram好友頁面。

團隊將個股的資訊設計成卡片型式，能依照個人需求編輯版面，甚至還能加入PTT討論等社群功能。 截自富果

舉例來說，投資人若在意股利政策、EPS、個股新聞，就可以選入頁面中；看不懂K線、法人賣超就先不要放入，這麼一來，投資人點開個股資料頁做研究時，所有資訊都是看得懂的，這樣的設計，除了能節省研究時間，更能協助剛入門的投資人，慢慢學習成長，隨著投資知識的累積，未來再逐步把較難的投資資訊卡加入。

富果推出第一年，就吸引近萬名用戶使用，在App Store上，更獲得用戶4.8顆星高度肯定。

問題二：券商數位化能力不足

後來葉力維跟團隊發現，研究只是投資其中一個環節，最終目標還是下單買進，在富果APP中整合證券下單功能，才能讓產品功能完整。

然而依照主管機關規定，券商只能在自己的APP中下單，富果本身並沒有證券牌照，葉力維認為，要打造好的服務體驗，必須跟單一券商合作才能完美緊扣，因此，富果主動找上玉山證券談合作，將富果的股票研究功能，與玉山的證券下單系統整合。

為什麼富果會認為這其中有商機？

葉力維分析，多數券商內部IT人員多屬維運角色，並不具備產品開發的能力，且根據投資人開戶統計數據，台灣30歲以下的投資人開戶數占比不到一成，多數投資人集中60歲以上，年齡層偏高，對券商來說，並沒有像銀行承受迫切轉型的壓力。

然而，當券商想搶吃年輕人市場、面臨大環境轉型壓力時，內部並沒有對應人才，因此，富果提供的是一套數位轉型解決方案，主打全線上開戶流程、客服服務等，協助傳統券商提升數位服務能力來獲利。

葉力維（圖左）從學生時期就熱愛投資，他不能接受的是，市面上的證券下單APP難看又難用，於是決定自己跳下來做，2014年成立FinTech新創「Fugle 富果」。 高敬原攝影

對富果來說，台灣已經有80多家的券商，團隊的目標是改善投資服務體驗，而不是成為另一個平台，因此協助既有的業者轉型、提升數位服務能力，會是相對實際的做法。

先前純網銀業者LINE BANK也曾提過，未來若要進軍證券市場，不排除用外部合作的方式，這一塊也是像富果這樣新創業者的機會。

與玉山攜手，推出證券戶子品牌「富果帳戶」

新創與券商的合作，是市場上相當新鮮的做法，為了打破技術、法規的限制，團隊多次拜訪金融科技創新園區（FinTechSpace）的「監理門診」，與金管會來回多次溝通，共同開發新服務「玉山證券富果帳戶」，以網路服務的邏輯，重新設計整套系統，成為全台第一個，可以在第三方APP下單證券的業者。

團隊注意到一般證券APP黑色基底的設計，會讓投資新手感到害怕，因此加入淺色設計，讓用戶自由切換。 富果

富果帳戶的概念，類似銀行成立數位帳戶子品牌，服務的目標客群不同，彼此互補並不衝突。因此功能上做了許多優化，像是過去證券開戶需要耗時2~3天，帳戶將整套流程以數位化的邏輯重新設計，用戶最快五分鐘內就能線上完成申請、一天內就能開戶交易。

富果帳戶從去年八月開始試營運，並在上個月正式上線，目前富果帳戶可以交易股票、ETF、權證、上櫃興櫃，接下來會陸續加入複委託、期貨選擇權等功能。

截至目前，已經累積8萬名用戶，平均月成長達30%，用戶年齡層約落在30歲左右，其中不乏許多律師、機師、會計師等「師」字輩的用戶，更成功獲得玉山證券、國發會投資，創下國內證券業者投資金融科技新創公司的首例。

Fugle 富果之所以沒有另外申請自己的牌照，是因為葉力維認為，台灣已經有80多家的券商，協助既有的業者轉型、提升數位服務能力，會是相對實際的做法。 shutterstock

純網銀、台股新制上路，證券業轉型正式鳴槍

過去幾年，在FinTech概念的普及下，許多銀行都在數位化的浪潮中蛻變成長，證券業也必須搭上轉型列車。未來證券服務除了走向數位化，因應投資人的資產、風格、知識的不同，提高個人化體驗，會是未來產業的一大重點。

近來像是台新銀行，也宣布跟日本FinTech新創Finatext合作，為年輕人推出專屬的投資APP—Necoin，主打社群平台、遊戲讓年輕人用最簡單的方式理解股市；此外，永豐銀行也推出「大戶投」，將旗下數位帳戶「大戶」設為股票交割帳戶，藉此吸引年輕客群。

明年三家純網銀將陸續開業，競爭不只存在於銀行服務，加上「逐筆交易」、「盤中零股交易」等新制上路，證券業者的轉型之路，也正式鳴槍起跑。

責任編輯：蕭閔云