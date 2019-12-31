代工相機20餘年的江文杰，2012年公司因故倒閉、負債上億元；7年後，他從跌倒的地方爬起，是什麼原因讓江文杰不畏市場激烈競爭，決然走上「品牌之路」呢？

達標智源辦公室中最深處，是執行長江文杰的位置。正對辦公桌的白板角落，寫了一句「Rise from the ashes（浴火重生）」。一家今年才成立，不到一歲的新創，為什麼會在白板上寫下「浴火重生」？

故事要從2002年江文杰的第一家公司開始說起，那時他的公司專注於相機的貼牌代工，服務過100多個品牌，從數位相機、監控相機到行車記錄器都做過。高峰時期營收高達數億元，甚至在內湖買下了500坪的辦公室。

結果在2012年被最主要的客戶倒帳，讓江文杰背上1.5億元的高額負債。回憶那段突然從高處跌落的時光，他說：「每天都忙著跑三點半、調資金、借錢。」就這樣過了6年多，仍不敵財務缺口過大，最終他將公司收了起來，至今身上還扛有負債。

主打「傻瓜」的全景相機，讓所有消費者都會用

公司破產後，江文杰先把廠商、供應商和銀行都找來商量，討論後續的處理事宜，「這的確是一條漫長的路，但台灣人很可愛，只要有誠意，其實大部分的人都願意給你機會重生。」

但畢竟身上還背有債務，江文杰也不斷找尋下一個能做的事業。擁有20年以上相機代工經驗的他，正好碰上過去認識的信驊科技，其新推出能夠自動拼接、縫合影像的晶片處理器，燃起江文杰的創業魂；他在2019年創立達標智源跳入全景相機市場，推出首款產品Rogy 360全景攝影機。

多顆鏡頭的全景相機大多要價不菲，價格可以上看近新台幣20萬元，「4顆鏡頭是一個分界點，4顆以上是專業機器，4顆以下就比較偏消費性。」江文杰說。Rogy 360擁有6顆鏡頭，價格卻抓在新台幣2.5萬元上下，便是希望能提供消費級市場專業級的全景相機規格。

達標智源的Rogy 360不只在美國群眾募資平台Kickstarter上線，更在台灣群募平台嘖嘖取得500%達標的好成績。 DP smart 達標智源

江文杰認為全景能夠真實地紀錄周遭發生的事情，所有人都能入鏡也不會有遺珠，不論是家庭中的生日派對、旅遊或各種生活回憶都能忠實記錄，他希望如同數10年前許多家庭中都有一台V8攝影機一樣，讓Rogy 360走入每一個家庭中。

也因為要瞄準消費級市場，Rogy 360的特點就是「傻瓜」。不只全景拍攝、錄影的功能都非常簡單，就連熱門的直播功能也只需要初始設定一次，就能直接用該相機「一鍵直播」。

目前Rogy 360在美國群募平台Kickstarter、台灣平台嘖嘖上架，皆達百萬元的募資成績，並不算特別突出，但江文杰認為現在還急不得，市場還需要一段時間教育。

從代工走到品牌，江文杰坦承一路上被潑了不少冷水，許多人質疑「台灣做品牌有機會嗎」、「做品牌難度太高」、「做品牌太貴了（行銷費用）」。

江文杰無法割捨對影像產業的熱情，在自己專精的領域創立達標智源，推出第一個產品：Rogy 360 全景攝影機。 攝影／賀大新

品牌難做，仍不減他對影像產業的熱情

「做了20年的代工傭兵，現在自己要去做品牌傳教士真的難，但是就是因為難，才更值得挑戰。」江文杰口中的「難」，是20年代工經驗，在第一線看過許多國際品牌的大起大落，卻也不足以阻擋他做品牌的心。他深信，未來技術只會更有利於全景相機的拓展，如5G允許更高畫質的全景相片傳輸，全景內容還可以應用在VR設備中，再加上直播也是未來的趨勢，而這些功能Rogy 360都做得到。

「Rogy 360是100％的MIT，希望全球相機的版圖當中，台灣能夠不缺席。」在江文杰前方的白板上，在浴火重生的隔壁，寫的正是「東山再起」與「榮耀時刻」，會不會成真、消費者到底需不需要全景相機，就看達標智源未來幾年的發展了。

Rogy 360是100% 台灣製（MIT）的全景攝影機，不僅背負著江文杰對影像產品的夢想，更要實現「讓全世界看到台灣影像產業堅強實力」的重任。 DP smart

Ｑ：欠債1.5億沒有想過跑路嗎？

負債100萬會睡不著覺、負債1,000萬可能想把電話號碼改掉然後躲起來，當你有1億元負債可能會想了斷。但我當初真的沒有想過放棄，對抗失敗，最好的方式永遠都是「好好面對他」，同時不要放棄對生命的希望。

Ｑ：負債還是可以創業？

達標智源是在朋友的幫助下成立的，老實講，我下半輩子就是要還債、就是要奉獻了，但我還是保有熱情。所以達標智源（DP smart）DP的意思就是奉獻（dedication）跟熱情（passion）。smart的意思是要當個智者，不可以再被倒帳了。

Ｑ：手機相機越來越好，該如何說服消費者購買？

我不是要取代手機的拍照、錄影，只是手機還是有受限的地方，像是超大型建築物（台北101）、神木、人很多的地方都是手機很難拍攝的場景，但大家還是會想要有些影像的紀錄，此時全景攝影機就是很好的選擇。其他還有像是運動賽事、音樂表演等應用也都很適合全景攝影機。

責任編輯：張庭銉