海洋汙染日趨嚴重，由海洋清理（Ocean Cleanup）研發出能夠打撈海洋塑料廢物，並將其變成商品，賦予廢物新的生命。

海洋清理（Ocean Cleanup）是荷蘭的一個非營利組織，他們致力於清除海洋塑料垃圾。

該組織創辦人史拉特（Boyan Slat）在2012年TEDx的一場演講中曾提出過一個設想，讓裝置自動回收海洋垃圾。在過去七年裡，史拉特一直在尋求資金，設計並部署這個特殊的裝置。今天，這個裝置已經投入使用，並成功地把海洋塑料垃圾帶回了陸地。

這個長達610公尺的漂浮管道會掠過水面，從而收集塑料垃圾。它帶回了60袋一立方公尺的塑料垃圾，從漁網、塑料袋再到一毫米大小的塑料製品，它都沒有放過。

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史拉特認為目前的大部分人都沒有看到清理的價值。

這不是個別問題，我們相信這是每個人的問題。



我們希望透過製造美麗並可持續的產品，讓每個人都有機會參與到環保解決方案裡來，讓他們切實地參與清理工作……我們的想法是把這些垃圾變成消費品，它們不會再回到海洋裡，而我們也會把100%的收益投入到未來的清潔工作中。

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史拉特認為用海洋塑料垃圾製造的產品會有一種特別的吸引力。就像是月球上的石頭和普通石頭的區別一樣，海洋垃圾製成的商品也有別於普通的商品。「希望我們最終能成功，讓海洋垃圾成為歷史，不再復現。到時候還會有一些很酷的產品提醒我們，垃圾還是存在的，只是變成了商品。」

他甚至想到了未來的種種需求，比如你需要證明商品宣傳的海洋垃圾確實來自海洋。

為此，他們現在就和第三方認證專家DNVGL進行了合作，以驗證海洋塑料垃圾的真實性。史拉特希望更多的公司和基金會加入驗證塑料垃圾真實性的隊伍中， 因為現在對外宣傳稱由海洋塑料垃圾製成的商品「並沒有真正的透明度。」

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事實上，確實有很多大公司，開始嘗試用垃圾做商品。

在2017年，愛迪達就和Parley For The Oceans合作創造了Adidas Parley——用海洋中的塑料垃圾製成的運動鞋。這雙鞋的75％都由海洋垃圾製成，但它仍能達到與愛迪達其他鞋子相同的性能和舒適度標準。

在2019年，愛迪達預計使用再生的海洋塑料製造1,100萬雙鞋。

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P&G也曾和Terra Cycle合作推出過海洋塑料包裝——一個完全由海洋塑料和其他PCR製成的「海洋童話塑料」瓶。

另一消費巨頭聯合利華旗下的REN Skin care品牌也對海洋垃圾的新故事充滿興趣，他們新的「100％回收瓶」中就包含了20％的海洋塑料垃圾。

一切也不只有海洋垃圾。

在製鞋領域風頭正勁的明星公司Allbirds用羊絨做鞋子，用回收瓶做鞋帶，包裝則是90％的再生紙板。

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新創公司Ecovative則採用了蘑菇根來取代聚苯乙烯製成的包裝材料，農業肥料和蘑菇根製成的包裝材料更環保，在降解和循環等方面都優於之前的傳統材料。

還有更讓人意外的，用咖啡豆「造車」。

麥當勞和福特的合作就利用上了每年數百萬公斤的咖啡豆外殼「垃圾」。

在低氧的環境下，咖啡豆外殼被加熱至高溫，然後與塑料和其他的添加劑混合，就可以生產出一種新型的複合材料。這種咖啡豆外殼複合材料滿足前照燈外殼、引擎蓋下部件、以及其他內部零件的車規級標準，並且在製作過程中降低了多達25%的能源消耗。

用垃圾製造對環境友好的商品，在提升品牌的美譽度之外，在商業層面也能得到真金白銀的回報。

Nielsen在2015年的一份報告中就發現，全球有45％的受訪者願意為環保產品支付更多的費用，而41％的受訪者願意為環保包裝支付更多的費用。

雖然消費者很少因為環保選擇購買某一商品，但當商品品質差不多時，消費者也願意為環保付更多的錢。

本文授權轉載自：愛范兒