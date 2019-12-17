KKBOX Group與台灣微軟的合作不僅是「上雲」而已，還有影音串流技術解決方案BlendVision，將透過微軟旗下10萬名業務人員賣到全球。

台灣微軟與KKBOX Group於今（17）共同宣布啟動全球戰略布局，KKBOX Group旗下音樂串流服務KKBOX將轉移至微軟雲端平台Azure，主攻影音串流技術的KKStream將加入微軟全球合作夥伴生態系，與微軟合作經銷商用影音串流技術解決方案BlendVision。

此次合作將是KKBOX Group國際化的重要里程碑，總部位於東京的KKStream已經服務了許多知名的日本企業推出串流服務，如日本三大綜合電信業者中排名第二的KDDI，從日本超過百萬用戶的串流平台實際驗證的成果中，KKStream萃取出技術服務BlendVision。與微軟合作後，微軟全球10萬名的業務人員將會在全球販售BlendVision。

很久沒有面對媒體的KKBOX共同創辦人林冠羣（首圖左）在今日也現身記者會，提到自己這幾年比較關注KKBOX Group未來的可能性，所以較少公開露面，針對本次合作他則說：「我們有很好的產品，微軟能協助把台灣的技術銷售到全球。」

KKBOX音樂串流服務全面搬上微軟Azure

KKBOX Group最知名的即是音樂串流服務KKBOX，林冠羣也用「大兒子」來形容。過去KKBOX的資料以存放雲端、本地伺服混合的方式運作，全面搬上微軟Azure雲端平台後，除了台灣微軟總經理孫基康（首圖右）提到的數位轉型與資安之外，更重要的是KKBOX會與微軟在AI（人工智慧）方面有更深度的合作。

林冠羣舉了幾個例子，第一個因為全面上雲後，能更有效率處理幾千億次的用戶音樂播放清單，還能拿來預測熱門歌曲，「一首歌推出三天，我們就知道它往後六個月表現好不好。」預測結果能夠提供音樂產業中的從業人員，做為主打歌或是行銷投入上的參考。林冠羣也期待與微軟數據科學家在進一步的合作後，能夠激盪更多的火花。

另一個例子，則是利用AI作曲與作詞。現在KKBOX的AI已有能力靠著一小段旋律自行製作曲子，但林冠羣提到，還是需要人類幫忙調校與AI協作。在作詞方面，KKBOX與微軟已經攜手知名作詞人林夕，分析其過往4,000首作品。在林夕本人也加入合作的情況下， 預計在2020年三方會共同推出AI作詞的新作品 。

不過，值得一提的是KKBOX一直與亞馬遜的雲端服務AWS有緊密合作，甚至是AWS的經典Case Study。本次搬上微軟Azure僅是KKBOX音樂串流的服務，KKBOX Group旗下其他服務仍以AWS為大宗。（7年前入坑AWS，KKBOX加大投入公有雲，就是看準這點機會）

台灣技術，微軟協助全球販售

除了上雲之外，另一個就是KKBOX Group旗下影音串流技術公司KKStream推出的BlendVision，將與微軟合作打進全球市場。

KKStream總裁蔡怡仁在現場展示兩項技術，一是「按主題編碼技術（Per-Title Encoding，PTE）」，利用AI自動辨別不同位元速率（Bitrate）進行影片壓縮轉檔，大幅減少傳輸頻寬、節省儲存空間，有效降低OTT平台業者的營運成本。另一個則是影像增強技術「感知串流引擎（Perceptual Streaming Engine，PSE）」，強化原始影片的視覺表現，將低解析影片提升一倍畫質。

兩者共同點是降低串流業者的頻寬支出，蔡怡仁提到優化支出將是BlendVision多面向解決客戶問題的一環，還有增進使用者體驗等服務，「甚至我們會跟串流業者一起找尋更多賺錢的方法。」（KKBOX大玩點數、ID新制上線！娛樂串流狂打集團戰搶客）

責任編輯：陳映璇