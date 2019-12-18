誕生自區塊鏈的DeFi（去中心化金融）應用正不斷爆發，本文藉「去中心化世界央行」MakerDAO，以及借貸平台Compound介紹這個產業的發展近況。

前一篇文我提到DeFi（Decentralized Finance，去中心化金融）為何會是區塊鏈有價值的應用，本篇帶讀者來看，目前去中心化金融應用產業的發展近況，以及有哪些必知的公司和案例。

DeFi的起源

區塊鏈能運用於金融領域，可追溯於市值第二大的區塊鏈──以太坊問世開始，比特幣雖然依舊是市值第一大，但其設計較為簡單，只有單純傳送價值的功能，並不具備圖靈完備性，原生不能在上面做複雜的金融邏輯設計。以太坊就不一樣了，當初願景就是成為世界計算機，有圖靈完備的語言，加上能夠寫出各種邏輯在智能合約上自動運行。區塊鏈原本就具有交易透明化、自動執行、無需准入許可（Permissionless）等特性，再加上智能合約能夠處理各種邏輯之後，金融的應用就開始發展了。

如上篇所說，第一批大型金融應用就是「募資」。 新創公司事先寫好代幣發售合約，不用走冗長的傳統募資流程，包括製作投影片、約談投資人、設立公司、以及處理複雜的金流過程，就能向全世界有ETH的投資人募資。對於投資人來說，不用大量資金也能投放頂級項目，沒有投資機構做中間人也能自行審查以太坊上的代幣發售合約規則，可以相信多少資金就是換到多少代幣，公開透明也可以信任這些規則會被強制履行。

第二批金融應用發展正是DeFi，解決虛擬貨幣作為貨幣缺乏保值性的問題，因為幣價暴漲暴跌而無法避險和作為價值標準。於是就有公司──MakerDAO推出了去中心化的穩定幣，為大型金融應用DeFi的基礎建設鋪了底。

DeFi產業的重要公司

MakerDAO：去中心化世界中的央行

2017年推出穩定幣──DAI，有別於一般法定貨幣儲備的穩定幣USDT，主要使用ETH作為數位資產超額抵押來發行DAI，並由Maker這間公司來擔任去中心化治理的角色。MakerDAO就像是去中心化世界中的央行，用調控穩定費率的方式來控制穩定幣的發行與回收。

MakerDAO的原理細節網路上有不少解釋，中文讀者也可以去看MakerDAO的潘超的解說影片，我認為是不錯的版本，而且是官方的人介紹，可信度不用懷疑。有關穩定幣的種類與原理可以參考這篇文章，裡面列出了現行的三種類型穩定幣。

MakerDAO在今年的Devcon 5開發者大會上提到，發展DeFi共分成4層：Layer 0，Layer 1，Layer 2 及 Layer 3。Maker位於Layer 0的原因，我認為就是它創造了去中心化世界的穩定幣，而這是一切金融應用的基礎之一。有了以太坊主鏈上可以穩定計價的DAI，提供了非常強大的可組合性（Composability），所有衍生性商品及金融邏輯都能在上面搭建。舉個例子，Github上就有人整理了DAI宇宙，非常多團隊和開發者對MakerDAO的DAI做出衍生性代幣，目前高達20種，且持續增加中，可依照不同的用途供用戶做金融操作。

Compound.Finance：去中心化的借貸平台

Layer 1的資金池式點對點借貸市場，也是很創新的發明，簡單講就是可讓虛擬貨幣市場的專業槓桿交易員在此融資融券的概念。利用了cToken和資金池使用率的設計，讓利息可以每15秒結算一次，非常高效率，而且超額抵押的機制消彌了倒帳的風險。

在此不做太過詳細Compound的解釋，可以參考Steaker的資深區塊鏈工程師詹舜傑 （Jack）撰寫的【DeFi的世界】Compound完全解析-利率模型篇，其中包含原理解釋及優缺點介紹，十分值得一讀。

其他

發展DeFi的知名公司非常多，有做流通池交易的Uniswap、讓你能交易真實世界資產的Synthetix、跟Compound做類似借貸市場的Dharma、Dharma的Co-founder／COO Brendan也是DeFi電報群的經營者，非常認真地在助長這個產業。

如果對於更多DeFi的世界和產業有興趣的話，也可以到Defipulse跟Defiprime看現在有上榜的DeFi市值排名，上面有每個專案的介紹。

結語

綜觀這一年整個DeFi產業鎖定住的數位資產價值持續在成長，再加上11／18MakerDAO多重抵押版本DAI上線的消息，將帶來更多的數位資產抵押，更低的市場風險，MakerDAO計畫未來將包括房地產、大宗商品與有價證券等等的真實資產納入範疇，未來成長到兆級美元的市場是勢不可擋的，加上DeFi的無需准入許可的特性，能讓十幾億的人們享受到金融服務。

（本文由Wilson Huang授權轉載自其Medium）

責任編輯：陳建鈞

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