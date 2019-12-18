YouTube Music宣布新增三種個人化播放推薦清單，包括Discover Mix、New Release Mix、以及Your Mix。

11月初才正式在台灣推出的YouTube Music，宣布新增三種個人化播放清單，包括Discover Mix、New Release Mix、以及Your Mix，透過數據、演算法做偏好推薦的播放清單，將能協助用戶挖掘更多的好音樂。

YouTube Music在今年9月就宣布將推出個人化播放清單的計畫，YouTube產品長尼爾·莫漢（Neal Mohan）表示將結合機器學習和人工規劃來改善並提升音樂服務。

YouTube Music Discover Mix類似於Spotify的Discover Weekly（每週新發現）的功能，專注於協助用戶發現他們可能會喜歡的藝人或音樂，包括過去從來沒聽過的歌曲，或是用戶喜愛的藝人曾推出但鮮為人知的冷門歌曲，但YouTube Music的推薦數據不僅是基於在YouTube Music的收聽歷史，還包括過去在YouTube上的播放紀錄。Discover Mix播放清單會在每週三更新，每次推薦50首歌曲，擴大用戶涉獵音樂或歌曲的範圍。

New Release Mix將從用戶喜愛的藝人並基於YouTube數據推薦用戶可能喜歡的最新發行歌曲；此外，Your Mix所推薦的播放清單，是根據用戶的收聽習慣及偏好，從用戶喜愛的音樂類型中，選擇雖然從未聽過但可能會喜歡的歌曲作為推薦，此清單會定期更新保持新鮮感。

由於這些播放清單推薦都是基於用戶在YouTube Music的使用紀錄而來，因此收聽時間越長，推薦清單就能更精準的推薦用戶可能喜歡的歌曲；YouTube表示，透過設定或播放歷史等選擇紀錄，就能提供用戶這些個人化的播放清單。

雖然YouTube Music較晚進入串流音樂市場，但由於目前Android手機皆預裝YouTube Music，加上提供每位用戶3個月的免費使用期，因此在Android手機為主流且十分重要的印度市場，YouTube Music已經領先Spotify。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Tech Crunch、YouTube