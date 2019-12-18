在聖誕銷售旺季到來前夕，為確保消費者的體驗，亞馬遜宣布禁止第三方賣家使用FedEx的部份快遞服務，正式與這位物流巨頭決裂。

正值聖誕節前夕，就在美國數一數二的銷售旺季到來前，亞馬遜頒布禁令，禁止第三方賣家使用FedEx（聯邦快遞）的部份服務遞送包裹。

實際上，FedEx早分別今年6、9月時，與亞馬遜中止航空、地面物流的合作。不過，先前只針對亞馬遜自身的商品，不包含在平台上做生意的第三方賣家。

根據亞馬遜今年4月公布的數字，2018年第三方賣家占平台整體銷售的58%，這個比例還在持續上漲，本次禁令勢必將對FedEx造成一定程度的衝擊。

至於亞馬遜禁止賣家使用FedEx的原因，與公司忠實貫徹的「迷戀顧客」準則有關，白話點來說，就是FedEx的送貨品質太過糟糕。除非FedEx能夠改善物流品質，否則亞馬遜不會放行。（3年內成全美最大物流業者！亞馬遜為什麼連貨都要自己送？）

根據《富比士》報導，11月才剛過去的黑色星期五後一週，FedEx準時遞送貨物的比例為90.4%；亞馬遜自家準時交貨的比例則是93.7%；UPS也有92%。

雖然乍看之下差距不大，但從另一個角度來看，FedEx交貨延誤的比例可是比亞馬遜自己送要高出近5成，也無怪亞馬遜為維持物流品質，禁止第三方賣家使用他們的服務。

亞馬遜下令封殺FedEx，電商賣家看法不一

儘管出發點是維持物流品質，距離聖誕節到來僅剩一週，這突如其來的禁令也讓賣家們措手不及。

電商顧問公司Prime Guidance執行長史蒂夫．耶提斯（Steve Yates）表示，對於一些早已與FedEx協議好物流服務的賣家來說，必須趕緊轉而尋求其他業者協助，會導致更高的運輸成本。

亞馬遜突如其來的禁令，可能導致商家必須趕緊轉而尋求其他業者協助，造成更高的運輸成本。 shutterstock

亞馬遜上的賣家戴夫．布萊恩（Dave Bryant）就說，亞馬遜一夕之間捨棄FedEx的決定，讓很多商家都來不及招架。

在亞馬遜上販售新奇雜貨的Gotham City Online執行長強納森．加里斯（Jonathan Garriss）則擔憂，亞馬遜後續可能會祭出更多禁令，難保UPS不會是下一個被拒於門外的業者。

不過，也有一些賣家認同亞馬遜的作法，另一個亞馬遜賣家卡琳·伊斯古爾·伯格薩格爾（Karin Isgur Bergsagel）表示，這代表FedEx延誤交貨已是普遍狀況，對於賣家來說這個決定並不是特別糟糕。

前UPS員工約翰．哈伯（John Haber）認為，亞馬遜會做出這樣的決定，意謂著FedEx的服務一定是糟糕到了相當程度。另一間電商顧問公司Alper Innovations執行長葛雷格．艾爾博（Gregg Alper）也說，他曾從電商平台訂購一個包裹，結果FedEx晚了整整一週才送達。

亞馬遜在聲明中表示，他們觀察到FedEx替第三方賣家遞送包裹的品質有所下降，為維護會員的消費體驗，暫時禁止賣家使用FedEx Ground及FedEx Home服務替Prime會員遞送貨物。

值得一提的是，這並非亞馬遜首次封殺物流業者，去年亞馬遜便以類似的理由，禁止賣家透過美國郵局（USPS）為Prime會員遞送貨物。

FedEx財報表現慘淡，強調禁令對未來業務影響有限

「屋漏偏逢連夜雨」這句話或許正是FedEx當前的處境。這間物流巨頭於本週公布截至11月30日的季度財報，然而表現並不出色，不僅營收低於外界預期，淨利更同比縮水了40%，連帶導致股價下跌近7%。

本季表現疲軟的主因，也與亞馬遜有關。FedEx於今年9月中止與亞馬遜的地面物流合作，失去這位大客戶的結果反應在本季財報上。

隨著亞馬遜大舉擴張物流業務，FedEx與這位電商龍頭的關係不斷惡化。稍早摩根士丹利才聲稱，目前亞馬遜已自行運送超過5成包裹，並預計若維持現在的成長幅度，未來2、3年內渴望超越FedEx、UPS成為美國最大物流業者。（取代FedEx？亞馬遜想成為物流業巨頭，專家：不太可能）

儘管坦承本季財報表現不堪，與亞馬遜有密切關係。對於亞馬遜新頒布的禁令，FedEx強調未來業務不會受到太大影響。

FedEx 9至11月營收為173億美元，淨利5.6億美元，也因此下修對截至明年5月的財年預期，估計每股盈餘（EPS）落在10.25至11.5美元間，低於原先期望的11至13美元。

資料來源：CNBC、Bloomberg、Forbes

責任編輯：陳映璇