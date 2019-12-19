亞馬遜、蘋果、Google都積極響應的Zigbee聯盟，是以創建一個開源標準為目標，期藉此解決不同公司智慧家居、IoT產品互不相連的窘況。

智慧家庭發展多年，從消費電子產品到家居品牌都推出相關的產品，但廠商各自發展多年，卻也造成了物聯網連結規格不一的問題。

為了解決連網規格統一問題，並促進智慧家居產品的快速發展，包括亞馬遜、蘋果、Google等積極發展智慧家居的公司，正計畫藉由Zigbee聯盟推動技術規格，讓不同物聯網規範裝置彼此互連。

智慧家居發展至今，最大的挑戰是各家產品的聯網規格不一。 Shutterstock

Zigbee聯盟以創建一個開源標準為目標，提出「Project Connected Home over IP」技術規格，藉此解決不同公司智慧家居設備互不相連的窘況。

目前Zigbee聯盟成員中，包括宜家（IKEA）、恩智浦半導體、三星的SmartThings、施耐德電器、Signify（前身為飛利浦照明）、Silicon Labs、尚飛（Somfy）、南京物聯（Wulian）、羅格朗（Legrand）、Resideo等提供智慧家居技術或產品的公司均已加入此項技術規格，而在亞馬遜、蘋果、Google也加入之後，將能加速各類物聯網裝置彼此互連。

由於目前各個物聯網裝置通常涉及支援不同連接規範，但仍可能面臨透過其中一種規範連接之後，就會無法與其他連接規範裝置互連使用的窘境，因此在「Project Connected Home over IP」技術規格之下，不同連網規格的物聯網裝置將能以現有網路IP連接，並且確保連接過程安全簡便。

對於消費者的好處，是省去必須購買相同連接規範裝置的困擾，並且在建置智慧連網家庭裝置能有更多選擇彈性，同時也能依照個人需求使用合適裝置。

「Project Connected Home over IP」技術規格初期將會聚焦煙霧偵測設備，以及居家安全監控設備，預計在2020年下半年以開源形式提供使用。

資料來源：Tech Crunch、Google

責任編輯：蕭閔云