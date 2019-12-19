最大PC品牌聯想創辦人柳傳志交棒！故事跟宏碁故事雷同，柳傳志二度復出又再度交棒，接班人寧旻竟是從他的助理做起，一步步邁向接班之路。

中國科技巨頭創辦人陸續交棒，目前位居全球最大個人電腦品牌聯想創辦人柳傳志，18日晚間宣布將交棒，他將卸任聯想控股董事長及執行董事，轉任榮譽董事長，12月31日生效，由現任財務長寧旻接班，高級副總裁李蓬接任執行長（CEO）。

中國科技巨頭陸續傳交棒，繼這是阿里巴巴集團創辦人馬雲2018年發布退休宣言，2019年9月正式退休，百度創辦人李彥宏默默卸任百度雲執行董事，由崔珊珊接任總經理及執行董事職位，如今在中國產業受尊崇的柳傳志，在75歲宣布交棒也不再讓人意外。

聯想控股2018年營收3,589.20億元人民幣，年成長13%。

聯想創辦人柳傳志宣布退休 聯想控股

跟宏碁故事相仿，75歲柳傳志二度交棒又復出

柳傳志1944年生，他於1984年以中國科學院計算技術研究所提供的20萬人民幣資金創辦了聯想，最初主要是代理業務，1990年聯想決配合中國自主科技能量的政策，開始研發品牌電腦，公司名稱最初為Legend，後來改名是Lenovo。

聯想1997年成為中國個人電腦冠軍，2004年這家區域品牌豪擲12.5億美元天價購併IBM PC事業部，才讓世界震驚聯想的國際野心，至此聯想躍上國際舞台先登上第三大PC，2012年又進一步超越惠普躍居龍頭。

2001年，柳傳志宣布聯想分拆，電腦業務成立次集團「聯想集團」，由楊元慶操盤，楊元慶被視為準接班人；聯想控股除了電腦事業，還有房地產開發及金融業務。

聯想控股新董事長寧旻2020年接班，開啟新世代。 聯想控股

不過，彷彿跟台灣老牌電腦品牌宏碁故事相仿，柳傳志交棒也非首次，他2005年5月在宣布世紀購併的次年，第一次宣布卸任聯想集團董事長與執行長職位，交棒給楊元慶，自己則退居幕後管理聯想控股。

但2008年美國次貸危機爆發，聯想出現大幅虧損，柳傳志又老驥伏櫪復出救火，再度出任聯想集團集團董事長，楊元慶任職CEO，此後柳傳志接班無望傳言四起。2011年11月，柳傳志在聯想穩定後，再次卸任聯想集團董事長職務。

接班人50歲以下，新董座寧旻從小助理走向接班路

柳傳志75歲退居幕後，新聯想控股接班人選都在50歲以下，顯示大幅年輕化，昔日被稱為準接班班底的聯想「五大少帥」包括楊元慶、郭為、朱立南、陳國棟和趙令歡，則並非這次柳傳志交棒人選，外界對寧旻、李蓬這兩位新聯想掌門人也稍有陌生。

根據聯想官網資料，寧旻在聯想服務長達28年，他1991年加入聯想，2012年被任命為聯想控股資深副總裁兼執行委員會委員，2018年成為第四位執行委員，正式進入經營核心。

特別的是，寧旻最初加入聯想擔任的是董事長助理，兼任董事會秘書等，一步一步邁入聯想核心權力中心。

根據官方資料，寧旻主要負責聯想控股的財務投資、資本運作、風險管理、稽核以及公共關係，同時管理聯想旗下融科、聯想之星、聯想創投、君聯資本和弘毅投資等公司。

寧旻相當具謀略，他主導集團雙輪驅動模式：「戰略投資+財務投資」業務模式，奠定聯想控股價值成長動能，受到柳傳志肯定；李蓬加入聯想16年，於2018年聯想控股收購盧森堡國際銀行（BIL）立下戰功，兩位新接班人過去也密切合作。

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責任編輯：陳映璇