蘋果似乎聽到用戶們的心聲,日前的專利報告中顯示,Touch ID有望回歸iPhone。

早前有傳聞指Apple打算將Touch ID指紋辨識功能在iPhone重新推出,上月有報導指他們準備使用高通(Qualcomm)的超聲波指紋辨識技術,並且最快會在明年下半年發表的新iPhone引進。雖然傳聞現時無法證實,但網站iMore日前找到證據,為上述傳聞增添幾分真實感。

shutterstock

網站iMore在美國專利商標局網站找到由Apple申請,一項名為「Electronic device including sequential operation of light source subsets while acquiring biometric image data and related methods」的專利,這個早前獲批的專利,就是在螢幕下設置光學影像感應器,去採集用戶的生物認證影像數據,例如用戶的指紋圖案。

Apple最近亦開始由以往的電容式指紋辨識,改為使用光學式技術,並且已經應用在16吋MacBook Pro之上。早前上市的16吋MacBook Pro,鍵盤佈局經重新設計,新增實體ESC鍵和採用光學指紋辨識技術的獨立Touch ID鍵,只是Apple未有大肆宣揚。

本文授權轉載自:unwire.hk